Český šíbr napálil ukrajinského podnikatele, obral jej o statisíce korun
Na tato kauzu jako první upozornil web seznamzprávy.cz. Mezi postiženými je i Ukrajinec Vladyslav Frolov, který přijel do České republiky před více než deseti lety studovat. Snažil se zároveň postavit na vlastní nohy a v centru Českých Budějovic si otevřel malý bar. Celkem se mu dařilo a později sháněl zedníka na renovaci dalšího podniku, který měl v plánu otevřít už před pěti lety. Kamarádem mu byl doporučen právě Jakub Kadlec, což se později ukázalo velkou chybou.
Zpočátku nebyl problém. Ten začal až v době, kdy bylo potřeba udělat zásadní práce na nové čajovně za statisíce korun. Kadlec tvrdil, že má díky dlouhodobé spolupráci u všech dodavatelů slevy, a že tedy bude výhodnější, když půjdou objednávky přes jeho osobu. Postupně mu Frolov na fakturách zaplatil 415 tisíc korun.
Jenomže se nic nedělo, Kadlec hrál mrtvého brouka, a pořád se na něco vymlouval, na covid, zdržení objednávky atd. Nakonec Frolovovi došla trpělivost a obrátil se na advokáta. Ten mimo jiné zjistil že Jakub Kadlec dluží miliony a má na krku několik exekucí.“Dle Centrální evidence exekucí je na Jakuba Kadlece vedeno šest exekucí. V úhrnné výši jde o částku 4,7 milionu korun,“ uvedla Eva Rajlichová, mluvčí Exekutorské komory, pro seznamzpravy.cz. Dlužník jménem Jakub Kadlec je uveden i na webu exekutors.cz
Kadlec už takto napálil více lidí. Je to jako přes kopírák, nejdříve naslibuje hory, doly, respektive levné stavební práce či laciný materiál, vybere zálohu řádově ve statisících korunách, pak se však nic neděje, a začne série výmluv na nemoc, na covid, nedodání zboží atd. Právní zástupce pana Frolova Petr Švrček již podal na Jakuba Kadlece trestní oznámení a celou záležitost už vyšetřuje Policie České republiky. Podle mého názoru je to v pořádku, protože se jedná o činnost vykazující jasné znaky podvodu.
Osmatřicetiletý Jakub Kadlec byl ještě donedávna jednatelem a majitelem firmy WDGP Media Agency, která však už podle webu rejstrik.penize.cz neexistuje. Zajímavé je že Jakub Kadlec má sice oficiálně trvalé bydliště na radnici v Českých Budějovicích, žije však v domě svého otce podnikatele Jana Kadlece, který je zastupitelem Českých Budějovic za SPD a lídrem její kandidátky v jihočeské metropoli pro letošní komunální volby. Jakub Kadlec se na svého otčíma také často odvolává. Ten na dotaz Seznamu zprávy, co soudí o činnosti svého syn a zdali mu nevadí, že klame lidi podrážděně odpověděl. „To je jejich problém, ne můj, to za prvé. Za druhé to není můj syn, ale syn mé manželky.“ To je svým způsobem pravda, ale vypadá to tak, že panu zastupiteli je úplně jedno, co za nepravosti syn jeho manželky, s kterým bydlí pod jednou střechou, dělá.
Paradoxem je, že právě SPD a její šéf Tomio Okamura brojí proti Ukrajincům, kde může, nejraději by je všechny vyhnal zpátky na Ukrajinu i přesto, že česká ekonomika se bez nich neobejde. Okamurovi vadí také jejich údajně vysoká kriminalita, ta je však podle policejních statistik zveřejněných Člověkem v tísni podprůměrná.
A jak je patrné z této kauzy, skutečnost nebývá černobílá ve stylu hodní Češi – zlí Ukrajinci. Tady je to naopak, slušný ukrajinský podnikatel se stal obětí pochybného českého podnikavce.
Zdroje:
Vybere peníze na stavbu, pak zmizí. Dluží už miliony a bydliště má na úřadě - Seznam Zprávy
Stavební Bazar - Jižní Čechy | Facebook
Jakub Kadlec - Obchodní rejstřík | Peníze.cz
Cizinci jako terč. Juchelka si je pochvaluje, Okamura na ně útočí - Novinky
Cizinci a kriminalita: co říkají statistiky? - Člověk v tísni
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