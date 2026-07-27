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„Byla jsem hloupá, zločinné je Rusko, Ukrajina není nacistická,“ míní vlivná Američanka

Dokonalý obrat předvedla vlivná influencerka Laura Loomerová, která má blízko k Donaldu Trumpovi a konzervativnímu křídlu Republikánské strany. Dříve stála na straně Ruska, ale teď fotografuje a natáčí videa na Ukrajině.

Je to poměrně významná osobnost, která může napadené Ukrajině hodně pomoci. Konzervativní aktivistka s obrovským vlivem na amerického prezidenta Donalda Trumpa, influencerka jeho hnutí MAGA (Make Americe Great Again) a stoupenkyně zákazu islámu ve Spojených státech. Toto vše platí o Lauře Loomerové. Jak uvedl web seznamzpravy.cz, nemá sice žádnou oficiální funkci, ale je vlivná a na sociální síti X má téměř dva miliony sledujících.

Její příběh jakoby připomínal obrácení Pavla z Tarsu, kdy se ze Šavla pronásledujícího křesťany stal horlivý křesťanský misionář a učenec svatý Pavel, který měl velkou zásluhu na šíření Kristova učení. Aneb z padoucha hrdinou.

Něco podobného zažila i Laura Loomerová, která kdysi stála na straně putinovského Ruska a bagatelizovala zápas Ukrajinců za svobodu. Nyní to však vidí jinak. „Připadám si jako blbka, že jsem posledních pět let zlehčovala boj Ukrajinců. Často jsem si říkala, že mi je to jedno. Když se na to dívám zpětně, nebylo to ode mě hezké,“ napsala na sociálních sítích Loomerová. Ta dále zdůraznila. „Na Ukrajině jsou lidé, kteří musí každý den běhat do protileteckého krytu, a někteří z nás měli tu troufalost tvrdit, že Rusko má pravdu, protože jsme věřili lži, že Ukrajina je zemí plnou sympatizantů nacistů. Rusko nás tak zpracovalo propagandou, že si to ani neuvědomujeme?“

Co k tomu dodat? Není hanbou podlehnout lživé propagandě, to se koneckonců stalo už mnoha lide, hanbou je v bludu setrvat. Jistí jedinci pro změnu dříve věřili tomu, že SSSR je „úžasná svobodná země“ a socialismus přinese lidstvu „ráj na zemi“. Což samozřejmě byla lež. Avšak ti rozumní ze své komunistické zaslepenosti prohlédli, tak doufejme, že procitnou i fandové Putina

Paní Loomerová se přímo na místě místě přesvědčila, jak se věci mají, že Ukrajina je napadenou zemí, která statečně vzdoruje agresivnímu Rusku. Web iDNES.cz citoval zprávu OSN, podle které ruské útoky letos v červnu zabily na Ukrajině 265 civilistů a dalších 1816 lidí zranily. Rusové záměrně útočí na civilní objekty včetně škol a nemocnic, při kterých umírají i děti. A republikánská aktivistka to vše fotografuje a natáčí a informuje o rusáckých zvěrstvech světovou veřejnost. Ke cti jí také svědčí fakt, že své dřívější proruské příspěvky nesmazala, nepopírá je, ale našla v sobě odvahu si přiznat, že se mýlila.

Americká influencerka zaznamenává ukrajinskou realitu přímo na místě. Je velmi populární zvláště mezi konzervativními republikány, kteří o válce na Ukrajině nemají moc jasno a díky ní se mohou přesvědčit, že Rusko vede nevyprovokovanou dobyvačnou agresivní válku proti sousední zemi a dopouští se válečných zločinů. A to je záslužná činnost Laury Loomerové.

Zdroje:

„Připadám si jako blbka.“ Trumpova influencerka přijela na Ukrajinu a otočila - Seznam Zprávy

Ruské útoky v červnu na Ukrajině zabily nejméně 265 civilistů - iDNES.cz

Rusko přešlo na ještě horší taktiku, kterou zabíjí rekordní počty civilistů - Seznam Zprávy

Svatý Pavel z Tarsu - Životopis | OSOBNOSTI.CZ

Autor: Jan Ziegler | pondělí 27.7.2026 18:46 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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