Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Byl to tenkrát šok, komunisté před 80 lety vyhráli parlamentní volby

V českým zemích získali komunisté ve volbách 26. května 1946 přes 40% hlasů. Příčin bylo víc, od podbízivých faktorů v podobě záměrných předvolebních lží, až po brutální zastrašování oponentů a vyřazení nepohodlných voličů.

Z hlediska současnosti se to zdá utopií, zvláště když Stačilo s dominující převahou KSČM v minulých volbách do sněmovny totálně propadlo a nemá jediného poslance. Tehdy krátce po II. světové válce však komunisté v polodemokratických volbách zvítězili. Nelze mluvit o demokratických volbách, protože počet politických stran byl v českých zemích i na Slovensku omezen na čtyři. Především pravicové strany, například Agrárnická nebo Národně demokratická, byly zakázány.

V českých zemích skončily volby takto, Komunistická strana Československa (KSČ) – 40,17% odevzdaných hlasů, Československá strana národně socialistická (ČSNS) – 23,66%, Československá strana lidová (ČSL) – 20,24 %, Československá sociální demokracie (ČSD) - 15,58% . Na Slovensku pak zvítězila Demokratická strana (DS) – 61,43% hlasů. Druha Komunistická strana Slovenska (KSS) obdržela 30,48 % hlasů. Zbývající dvě marginální uskupení, Slovenská strana slobody a Strana práce dostaly dohromady necelých 8% hlasů. Slováci se tehdy zachovali prozíravěji než Češi.

I v českých zemích však existovaly rozdíly, zatímco v Čechách dostali komunisté 43,25% hlasů na Moravě „pouze“ 34, 46% hlasů, v moravské metropoli Brně národní socialisté dokonce porazili komunisty a ve Zlínském volebním kraji zvítězili lidovci. Příčiny zřejmě spočívaly v silné religiozitě a vzpomínkách na úspěšné podnikatele – obuvnické magnáty bratry Baťovy, kteří dali lidem slušně placenou práci a komunistická demagogie se tak minula účinkem.

Doslova výprask utrpěla KSČ v katolické obci Dolních Bojanovicích na Hodonínsku, kde získala pouhých 12,3% hlasů, kdežto vítězní lidovci dostali 81,8% hlasů. Inu, moudří lidí na Slovácku, kteří nepodlehli rudým výmyslům a zachovali si zdravý rozum.

Jenomže jinde, hlavně tedy v Čechách, to dopadlo hodně špatně. Nutno zdůraznit, že na rozdíl od Polska a Maďarska komunisté v Československu volby otevřeně nezfalšovali. Objektivně je třeba uznat, že KSČ využila selhání západních zemí Velké Británie a Francie v Mnichově v září 1938 a využila také skutečnosti, že většinu čs. území v květnu 1945 obsadila Rudá armáda.

Pravdou ovšem také je, o některých záležitostech se psát nesmělo. Byla zakázaná kritika SSSR , takže pakt Molotov – Ribbentrop ze srpna 1939 se veřejně v médiích probírat nemohl. To se týkalo i rabování Rudé armády a únosů čs. občanů do SSSR. Rovněž tak prakticky zrádcovská pronacistická politika KSČ v letech 1939 – 1941 byla tabu.

Předvolební program komunistické strany v roce 1946 pak obsahoval záměrné lži, jak dokazuje web totalita.cz.

Tvrdili před volbami:

Navazujeme na Masarykovo historické dílo a přijímáme z Masaryka všechny živé hodnoty a především jeho demokratické a humanitní ideály, jež v nové formě uplatňujeme.

Komunistická strana nemá v úmyslu střední stav zničit, jak to tvrdí o nás naši nepřátelé, nýbrž má zájem na silném, prosperujícím živnostenstvu, jehož oprávněné požadavky jsme vzali do svého programu a budeme je se vší rozhodností také prosazovat.

KSČ trvá na udržení soukromého vlastnictví pracujících zemědělců a nepomýšlí na nějaké tvoření kolchozů“.

A jaká byla skutečnost?

Po roce 1948 se stal Masaryk zakázaným buržoazním filozofem, jeho knihy se přestaly tisknout a z knihoven byly vyřazeny.

Pokud jde o obchodní živnosti, musíme je suchou cestou zlikvidovat převzetím, výkupem, umrtvením, abychom co nejdříve měli distribuční síť až ke konzumentovi v ruce.“

Dne 23.února 1949 schválilo Národní shromáždění zákon o jednotném zemědělském družstvu. Na jaře 1949 zahájili komunisté přesvědčovací kampaň k zakládání JZD, která postupně přešla v politický teror a násilnou kolektivizaci zemědělství.

Z volebního programu KSČ další ukázky:

Hloupé jsou všechny pomluvy proti komunistické straně. Rozšiřují o nás, že chceme totalitu. Byl vydán plakát, na němž je přeškrtnuto slovo totalita a pod tím je napsáno demokracie. Kdo se to bojí totality? Snad my, komunisté, chceme totalitu zavádět?

Další takovou pomluvou, kterou o nás rozšiřují reakcionáři a nepřátelé sociálního pokroku, je, že jsme proti náboženství a církvím. Rok naší činnosti ve vládě podal nezvratné důkazy o lživosti tohoto tvrzení. Nebyl zavřen jediný kostel, jedinému knězi nebyl zkřiven vlas na hlavě, nikdo nebyl pro svou víru pronásledován. Naopak byly zvýšeny státní platy kněžím. Kněží, kteří bojovali za osvobození a trpěli v nacistických věznicích, jsou ctění a vážení.

Jak to nakonec dopadlo, není snad ani třeba připomínat. V padesátých letech nastala krutá rudá totalita s mrtvými a desítkami tisíc perzekuovaných lidí, komunistické násilí se nezastavilo ani před hrdiny protinacistického odboje. Pronásledování křesťanů, ze kterých komunisté učinili občany druhé kategorie, se také stalo realitou. Stateční duchovní, jako pražský arcibiskup kardinál Josef Beran, kteří byli nacisty vězněni v koncentrácích, skončili v komunistické internaci.

Komunisté rovněž používali i různé zákeřné metody, jako bylo třeba očerňování hrdinů boje proti nacismu. Třeba štábní kapitán soudruh Bedřich Pokorný, tehdy přednosta Odboru Z, politického zpravodajství ministerstva vnitra nechal zfalšovat výslechové protokoly K. H Franka, které měly dokazovat, že jeden z představitelů národně socialistické strany docent Vladimír Krajina údajně udal několik lidí gestapu, což nebyla pravda.

Komunisté se také podle tehdejšího významného politika Ladislava Feierabenda chovali násilnicky a rozbíjeli předvolební schůze ostatních stran. Ve svém třetím díle svých Politických vzpomínek napsal o jedné takové události v Šumperku, kde komunisté na předvolebním shromáždění ČSNS zastrašovali ostatní přítomné a vykřikovali, že Feierabend, nesmí mluvit a dokonce mu vyhrožovali smrtí. Velmi dryáčnickou lživou kampaň proti zástupcům ostatních stran vedl i komunistický tisk.

Velmi silní byli komunisté v pohraničí dříve osídleném německou menšinou, kde většinou dostali 60 – 70 % hlasů. To hlavně z toho důvodu, že ovládali ministerstvo zemědělství, které tamním přistěhovalcům přidělovalo zemědělskou půdu.

Další účinnou rudou zbraní bylo tzv. osvědčení o národní spolehlivosti: Jeho cíl byl legitimní, vyloučit z veřejného života ty Čechy a Slováky, kteří se za války provinili kolaborací s nacisty. Jenomže toto osvědčení bylo u tehdejších národních výborů a bezpečnostních komisí často ovládaných komunisty v mnoha případech záměrně zneužito proti nevinným lidem, kteří patřili k potenciálním voličům nekomunistických stran, ale volit nesměli. Takových byly desítky tisíc. Příznivci rudých se však bát nemuseli, třeba že jejich minulost byla problematická. Komunisté často kryli i pronacistické kolaboranty.

Svůj díl viny na nepříznivém volebním výsledku nesli nekomunisté, kteří rudým až příliš ustupovali, chovali se moc odevzdaně, a komunistickému tlaku se až na výjimky, ke kterým patřil například novinář Pavel Tigrid, téměř nebránili.

A pak tu byl také velmi důležitý moment, tzv. Košický vládní program, kterým se tehdy řídil veřejný život v zemi, nepřipouštěl opozici. Všechny strany tak před volbami prohlašovaly, že ať volby dopadnou jakkoliv, budou spolupracovat na poválečné obnově a rozvoji Československa. Lidé si pak zkrátka řekli, že je vlastně jedno, komu ten hlas dají, protože u moci budou všichni a volby na tom moc nezmění. Krutě se zmýlili, protože dalších čtyřiačtyřicet let se žádné demokratické volby nekonaly, ale to už je jiná kapitola.

Zdroje:

volby 1946: TOTALITA

volby 1946: TOTALITA

OBYVATELSTVO, VOLBY

Retribuce a parlamentní volby 1946

volby 1946: TOTALITA

Politické vzpomínky /III/, Ladislav Karel Feierabend, nakladatelství Atlantis, Brno 1996

Pravda o Československu 1945 – 1948, Karel Kaplan, nakladatelství Panorama. Praha 1990

Dějiny Českých zemí, Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma a kolektiv, Nakladatelství Karolinum, Praha 2018

Dolní Bojanovice, Jiří Pajer a kolektiv, vydala obec Dolní Bojanovice 2016

Autor: Jan Ziegler | pondělí 25.5.2026 15:26 | karma článku: 0 | přečteno: 38x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Jan Ziegler

Soud rehabilitoval Václava Havla, estébácká brutalita neprošla

Advokát Lubomír Müller, který zastupuje bývalé disidenty, mně poslal mail, v němž mně sdělil dobrou zprávu. Bezdůvodné mlácení lidí, kteří za komunistů pouze chtěli jít na ples, bylo uznáno za nezákonné.

22.5.2026 v 17:12 | Karma: 14,68 | Přečteno: 236x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Ludus musicus vystoupí v Karlíku se světově proslulými hvězdami

Návštěvníci nedělního koncertu dobřichovického souboru se mohou těšit na mimořádný kulturní zážitek. Spolu s ním vystoupí pěvecké celebrity - sopranistka Tereza Mátlová a tenorista Vladimír Doležal.

22.5.2026 v 15:36 | Karma: 0 | Přečteno: 12x | Diskuse | Pozvánky, akce

Jan Ziegler

Němci odmítli česky psanou reklamaci, Laurin s Klementem reagovali jak sebevědomí Češi

Na dlouholeté česko-německé vztahy nelze pohlížet jen negativně. Zdravá rivalita Čechů a Němců v mnoha oblastech, podnikání, kultuře, školství, umění atd. naopak přinášela pozitivní výsledky a přispěla k rozkvětu českých zemí.

20.5.2026 v 13:58 | Karma: 11,56 | Přečteno: 221x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Klobása za dvě stovky, to je na hokejovém MS přiměřená cena

Někteří čeští fanoušci prohlašují, že ceny občerstvení na nynějším mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku jsou prý šílené. Já říkám nejsou, ber nebo nechej být a pokud se ti to nelíbí, příště zůstaň doma.

19.5.2026 v 14:12 | Karma: 14,60 | Přečteno: 375x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Putinovské Rusko velebí rudé Gestapo a hlásí se k zločinnému komunismu

Neumím si představit, že by se současné Německo přihlásilo k Himmlerovi a místo zrušené expozice o koncentračních táborech otevřelo výstavu o vyhnání Němců po roce 1945. Přesně to samé však dělá putinovské Rusko.

18.5.2026 v 12:02 | Karma: 20,85 | Přečteno: 318x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

BĚHÁM PRO DĚTI přinesl krásnou atmosféru i podporu dětem z dětských domovů

25. května 2026  15:54

Publikace o Odrách zvítězila v prestižní soutěži, stala se knihou roku

Publikace „Odry: První město na mladé řece“ získala nejprestižnější české...
25. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Město Odry dosáhlo významného kulturního úspěchu s publikací Odry: První město na mladé řece, která...

Žena množila psy v nevhodných podmínkách, štěňata měnila za alkohol a cigarety

Žena chovala psy v nevhodných podmínkách. V jedné místnosti žili dospělí psi i...
25. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Českokrumlovští kriminalisté se zabývají případem chovu psů v nevhodných podmínkách. Žena navíc...

Hvězda Hry o trůny a Gangů z Birminghamu Aidan Gillen míří do Zlína

Aidan Gillen na premiéře závěrečné řady seriálu Hra o trůny (Radio City Music...
25. května 2026  15:52

Jeden z nejvýraznějších irských herců současnosti, charismatický Aidan Gillen, bude jednou z...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Ziegler

  • Počet článků 3732
  • Celková karma 17,67
  • Průměrná čtenost 1685x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.