Budu volit proti nelegální migraci, Grenn Dealu a putinovskému Rusku
Nepovažuji za normální, aby Češi chodili ročně v průměru 11x k lékaři, zatímco v jiných zemích EU to vychází za stejnou dobu na tři návštěvy lékařů. Poněkud zvláštní nepoměr. Podíl jednotlivců na zdravotní péči by měl být vyšší než je tomu nyní. Ale všechno člověk chtít nemůže. Chápu, že ani možnost okamžité výpovědi z pracovního poměru, proti které brojí Stačilo, SPD i ANO, je nyní bez šance. Přitom by to českému rigidnímu pracovnímu trhu hodně pomohlo.
Velice se mi líbil článek na Forum24.cz EU by měla zrušit své emisní cíle a přestat poučovat celý svět. Ten je naprosto výstižný. Nemá cenu jej tady opakovat. Stačí si to přečíst. Evropská unie by měla přestat blouznit o nereálném Grenn dealu, který ji činní nekonkurenceschopnou. Možná se však blýská na lepší časy, protože podle webu echo24.cz německá vláda chce zrušit zákaz spalovacích motorů. Tak doufejme, že se to povede.
Obecně bych uvítal nějakou konzervativní pravicovou stranu, která by se rázně postavila proti zeleným šílenostem, nelegální migraci a zároveň byla ostražitá vůči Rusku. které v ČR vyhazuje do povětří muničáky a provádí v Evropě teroristické, kybernetické a žhářské útoky. Z tohoto důvodu je pro mne nevolitelná proruská SPD. Levičácké Stačilo pak už vůbec ne!
V článku na Medium.cz jsem si přečetl volební priority monarchistické strany Koruna Česká a docela se mi zalíbily. Ta v daňové politice podporuje například daňovou brzdu, jednoduché daně a nižší odvody pro OSVČ: V hospodářské politice chce podpořit malé podnikatele a firmy. Chce úsporný stát, kde je méně dotací a agend. Monarchisté požadují revizi Zelené dohody (Green Deal), ochranu půdy, vody a krajiny. Místo velkých agropodniků a zemědělských oligopolů chce podporovat rodinné farmy a rozvíjet venkov. Monarchisté vidí v jaderné energetice základní pilíř, chtějí s rozumem podporovat obnovitelné zdroje a postupně utlumovat využívání uhlí, ale bez ohrožení dodávek a bez nerealistického data.
Monarchisté jsou jasnými odpůrci nelegální migrace, která ohrožuje základy evropské křesťanské civilizace. Dále jsou zastánci našeho členství v NATO a podporují modernizaci armády ČR. V zahraniční politice stojí za ukotvením v EU, ale bez další federalizace, dokud se nevrátí a nepřihlásí k „křesťansko-humanistickým kořenům.“ Nehodlají také přijímat jakýkoliv diktát Bruselu. Monarchisté stojí za napadenou Ukrajinou a za Tchaj-wanem, kde „neuznávají nárok komunistického režimu v Pekingu“ na tento ostrov. Podporují strategická partnerství v Indo-Pacifiku. Odmítají také jakékoliv vztahy s agresivním putinovským Ruskem minimálně do doby než ukončí válku v sousední zemi. Mafiánské a zločinecké Rusko je stejným nebezpečím pro naši zemi jako nelegální migrace.
Koruna Česká také podporuje obnovení zemského zřízení se zeměmi Čechy, Moravou, Slezskem a případně Prahou se samosprávnými okresy a obcemi. Hodlají také podporovat tradiční rodinu.
Říkám si, že letos budu volit do Poslanecké sněmovny podle programu. Dám hlas tomu, jehož vice mi bude nejvíc sympatická. A program Koruny České se mi hodně líbí. Přestává mně bavit hlasovat jen proti někomu a něčemu, Chci hlasovat pro.
Zdroje:
Koruna Česká zveřejnila volební program – Médium.cz
EU by měla zrušit své emisní cíle a přestat poučov... | FORUM 24
Tajná schůzka u Merze. Berlínská vláda chce zrušit zákaz spalovacích motorů - Echo24.cz
Jan Ziegler
Jak se statečné Brno před 380 lety ubránilo obrovské švédské přesile
Patří to k nejslavnějším okamžikům historie moravské metropole. Hrstka jeho obránců po vedením Jeana-Louise Raduita de Souches a pátera Martina Středy ubránila město proti dvacetinásobně nepřátelské převaze.
Jan Ziegler
Fico servilitou k Putinovi připomíná Tisa s otrockou oddaností Hitlerovi
Slovenský premiér vyrazil do Pekingu, kam zamířili nejhorší světoví diktátoři včetně severokorejského tyrana Kim Čong-una, kde jako oddaný sluha poklonkoval moskevskému despotovi.
Jan Ziegler
Rusko není neporazitelné, Rusko se dá umravnit, chce to jen chtít
Polský prezident Karol Nawrocki ve svém vyjádření k 105 výročí triumfu bílého orla nad rudou hvězdou připomněl slavná polská vítězství nad Ruskem.
Jan Ziegler
Hrané prohlídky v želivském klášteře přibližují komunistický teror
Herci spolku Fajnevent dokonale ukázali jednu z brutálních rudých nezákonností v padesátých letech. Atmosféru hrůzy předvedli velmi přesvědčivě. Komunistické internační kláštery se příliš nelišily od nacistických koncentráků.
Jan Ziegler
Jak extrémista Drulák dostal červenou na českobudějovickém gymnáziu
V jihočeské metropoli je svět ještě v pořádku. Před studenty zdejšího biskupského gymnázia J. N. Neumanna měl vystoupit hlasatel nenávisti Petr Drulák, rodiče žáků, studenti a vyučující mu to však nedovolili!
Další články autora
