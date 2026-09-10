Budoucnost musí patřit konzervativcům , levice je zhoubou lidstva
Karel Marx byl zapšklý, zlý a nenávistný člověk. Jeho učení by se dalo krátce shrnout asi takto, nenávidím schopné a úspěšné lidi, kteří se mají dobře, protože jejich štěstí pramení z vykořisťování ostatních. Pokud ty se máš špatně, mohou za to zlí kapitalisté, ale nikoliv ty, poněvadž jsi líný a neschopný.
Já říkám jedno, o svoje štěstí se musím zasloužit sám, nikdo druhý není povinen mi ho zajistit. Brečet třeba nad tím, že mám malý důchod, je špatně. A já se zeptám, co jsi udělal proto, aby ses zajistil na stáří. Samozřejmě nic. Já si spořím dost.
U současné vlády ANO, SPD a Motoristů mně pravicové přístupy chybí. Rozhazování za školkovné a pastelkovné, přemrštěné slevy na jízdném pro seniory a studenty, to je špatně. Chybí vůle k odpovědnému šetření a důrazným reformám. Musím se smát tomu, když šéf SPD Tomio Okamura běhal na veřejnosti s křovinořezem, s tím, že ořezává zbytečné státní výdaje a hodlal napodobovat argentinského prezidenta Javiera Mileiho s jeho motorovou pilou. Jenomže Milei skutečně drsně osekal státní výdaje, kdežto Tomio Okamura působil jak tajtrlík. A SPD kvůli svému populismu skutečné zásadní reformy odmítá.
Abych byl upřímný, i předchozí Fialova vláda měla být odvážnější a ani ona se nepustila do potřebných reforem, snad s výjimkou penzijní.
Prostory pro ušetření miliard i desítek miliard korun přitom jsou, zrušení málo využívaných železničních tratí, kdy vlaky mohou v takových případech nahradit daleko levnější autobusy. Dále redukce sítě zdravotnických zařízení, není normální aby Rakousko s cca 9 miliony obyvatel mělo asi 30 urgentních příjmů, kdežto ČR se zhruba 10 miliony obyvatel na 70 urgentních příjmů, to je hodně velký nepoměr. Stálo by za to zvýšit poplatek za pohotovost na 200 Kč, a znovu zavést poplatek za pobyt v nemocnici. A samozřejmě důležité by bylo i změna části akutních lůžek v lůžka následné péče.
A co se týče školství, nemyslím si, že by každá Horní Lhota musela mít vlastní gymnázium. Teď se tedy Andrej Babiš pustil do církevních a soukromých škol, že prý dostávají zbytečně moc peněz ze státní kasy. Což o to, to je legitimní názor. Jenomže pan premiér zase jenom tak plácnul, jak je jeho zvykem. Tyto školy dostávají dotace od státu na základě zákona a jedině zákonem to lze změnit, ne nějakým vrchnostenským příkazem.
Někdy si říkám, že ta pražská vrchnost je často horší než ta bruselská, například dálnice už mohly být dávno postavené, a stavební řízení obecně je u nás delší než třeba v Rakousku nebo SRN.
Za důležité považuji i zpružnění pracovního trhu s tím, že by bylo možné dávat okamžité výpovědi bez udání důvodu, jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. Rovněž odstupné by nebylo povinné ze zákona, ale mohlo by být součástí kolektivní smlouvy, jak je tomu v USA.
Líbí se mi Konzervativní strana, která prosazuje konzervativní hodnoty a maximum svobody. Je pro vyrovnaný rozpočet, důslednou ochranu soukromého vlastnictví a manželství je svazkem muže a ženy. Nelegální migraci je nutné za každou cenu zastavit, protože ohrožuje evropskou civilizaci a ti, kteří nesdílí naše kulturní hodnoty, u nás nemají, co pohledávat. Těžko však mohu brát vážně, ty, co brojí proti migrantům a přitom nejsou ani schopni slušně zajisti své rodiny.
Stejným nebezpečím pro Evropu je ovšem také agresivní putinovské Rusko, které se snaží obnovit své dřívější impérium, napadlo Ukrajinu a ohrožuje okolní země. Přitom je to stát, který neumí svým občanům zajistit důstojný život, nedokáže ochránit majetky svých občanů a umožňuje, aby policie, prokurátoři a tajné služby vybírali od podnikatelů výpalné. Čili stát a mafie jedno jsou.
Chtělo by to zásadní změny, ale jak je provést? Pinochet to v Chile po roce 1973 dokázal a prosadil potřebné ekonomické reformy. Ale je jasné, že cena za ně byla vysoká a jeho styl je v ČR nemyslitelný nepoužitelný. Nicméně, v budoucnu se potřebným razantním reformám nevyhneme. Bude to jako s pacientem, čím déle se bude odkládat potřebný zákrok, tím to bude horší.
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