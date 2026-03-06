Bratr Karla III. Andrew je trestně stíhán, zbabělí Babiš s Okamurou se kryjí imunitou
„S nejhlubším znepokojením jsem se dozvěděl o Andrewovi Mountbatten Windsorovi a podezření z pochybení ve veřejné funkci, která proti němu byla vznesena. Nyní bude následovat úplný, spravedlivý a řádný proces, v jehož rámci bude tato záležitost náležitým způsobem vyšetřena příslušnými orgány. Jak jsem již řekl, mají v této věci naši plnou a bezvýhradnou podporu a spolupráci. Dovolte mi jasně říci: zákony musejí být dodržovány. Vzhledem k tomu, že tento proces pokračuje, nebylo by správné, abych se k této záležitosti dále vyjadřoval. Mezitím budeme já a moje rodina pokračovat v plnění našich povinností a službě vám všem,“ uvedl anglický a skotský král Karel III ve svém prohlášení zveřejněnému na webu forbes.cz. Toto je příklad hodný následování a moudrý státnický čin. Panovník podpořil nestranné vyšetřování této kauzy, přestože se jedná o vlastního bratra, a vyjádřil naprostou důvěru v britskou justici.
„Imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi. Přesně jak mi to napsal sem na FB pan Vratislav Pleml: „Když v práci něco pos*ru, musím to dát do pořádku,“ napsal už dříve na svém Facebooku Andrej Babiš. S tím nelze než souhlasit, jenomže šéf hnutí ANO nyní zcela obrátil a kryje se poslaneckou imunitou stejně jako vůdce SPD Tomio Okamura.
Měli by si vzít příklad z britského panovníka, jak se má v takových situacích postupovat. Plně důvěřovat vyšetřujícím orgánům, ve stylu padni komu padni, s tím, že zákony musí být dodržovány bez výjimek. Tohle je jediné správné řešení. Rovněž imunita politiků by neměla být příliš obsáhlá. V mnoha evropských zemích platí imunita pouze pro vystupování zákonodárců na půdě parlamentu a tak by tomu mělo být i v České republice. Neměli bychom tolerovat rozdělení společnosti na dvě kategorie občanů, na ty, kteří jsou v případě porušení zákona trestně stíháni a na ty, kteří se mohou pomocí hlasování parlamentu trestnímu stíhání vyhnout. Právo musí platit pro každého stejně. Dobrou zprávou však je, že v naší zemi už imunita zákonodárců není doživotní, ale trvá po jen po dobu jejich mandátů.
Jsem přesvědčen, že onen Okamurův plakát s chirurgem z dovozu je nevkusný, ale nikoliv trestný. O tom však musí rozhodnout nezávislé soudy a neměla by to řešit Poslanecká sněmovna. Chtít zpochybňovat justici v případech, kdy se mně to nehodí, je cestou do pekel. Mám důvěru v Ústavní soud, který svými spravedlivými nálezy už pomohl více lidem a institucím s jejich kauzami. Nikdo by neměl stát nad zákonem a připadá mně to tak, že v britské monarchii jsou si lidé rovnější než v republikánském Česku.
Zdroje:
Zatkli králova bratra Andrewa. Bude následovat řádný proces, vzkázal Karel III. | Forbes
Král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra Andrewa zbývajících poct i sídla - Aktuálně.cz
(3) Andrej Babiš - Imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a... | Facebook
Imunita poslanců v Evropě? Téměř všude je nějak omezena - Aktuálně.cz
Jan Ziegler
Máme lepší potraviny než za komunistů, kdo je nekupuje, jeho problém
Nářky na špatné potraviny neuznávám, mohou si za ně lidé sami, protože je kupují. Kdyby je nekupovali, tak je logicky obchodníci nebudou prodávat. Jenomže šetřílci mají holt smůlu, za osm korun se špičkový jogurt koupit nedá.
Jan Ziegler
Zachránce Vídně před porobou v ní nesmí mít sochu, protože může podněcovat islamofobii
Přehnaná politická korektnost dostala opět zelenou. V rakouské metropoli vládnou socialisté a ti rozhodli, že socha polského krále Jana III. Sobieského ve městě být nesmí kvůli hrozbě náboženské nenávisti a protitureckých nálad.
Jan Ziegler
Chruščov odsoudil masového vraha Stalina, putinovské Rusko mu staví pomníky
Od roku 2015 do roku 2025 se v zemi objevilo na 75 nových Stalinových pomníků. Celkem je na začátku roku 2026 v Rusku více než 120 takových objektů. Pouze přibližně 10 procent se dochovalo ze sovětských časů.
Jan Ziegler
Bojkot zahajovacího ceremoniálu paralympiády kvůli Rusům je v pořádku
Čeští paralympionici spolu s dalšími se rozhodli nezúčastnit úvodu paralympiády. Vadí jim účast ruských a běloruských sportovců. To logicky vyvolalo fanatickou nenávist v Moskvě, bohužel jí sekundují i někteří čeští pomahači.
Jan Ziegler
Alena Schillerová vyhrožuje krajské samosprávě, asi neví co je demokracie
Mnoho povyků pro nic, tohle přísloví přesně vystihuje hysterický výstup ministryně financí z hnutí ANO kvůli převedení nemocnic v Jihomoravském kraji na akciové společnosti. Asi nechápe, že její hnutí zde prohrálo krajské volby.
- Počet článků 3691
- Celková karma 17,62
- Průměrná čtenost 1699x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz