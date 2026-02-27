Bojkot zahajovacího ceremoniálu paralympiády kvůli Rusům je v pořádku
Já to považuji za zlatou střední cestu, bojkot letošní zimní paralympiády v Milánu a Cortině by byl chybou, absence na zahajovacím ceremoniálu je ale rozumnou možností, jak dát najevo nesouhlas s ruskou agresí proti Ukrajině. Povolit start ruských a běloruských sportovců na paralympiádách bylo velmi neuvážené. Zvláště, když prezident Ruského paralympijského výboru Pavel Rožkov podle iDNES.cz navíc nedávno oznámil, že jedním z jeho hlavních úkolů je zapojit do paralympijských týmů veterány ze „speciální vojenské operace“ na Ukrajině, čili válečné zabijáky a v mnoha případech i vrahy.
Předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora už dříve v rozhovoru pro Medium.cz uvedl: „Z naší strany to neznamená, že bychom hry, na kterých případně budou Bělorusové a Rusové, bojkotovali, proti agresorovi se má bojovat jiným účinným způsobem než bojkotem her. Nicméně všichni naši sportovci jsou svéprávní lidé a je jenom na nich, jak se rozhodnou.“ Pro irozhlas.cz pak předseda Sýkora dodal: „Je to prostě správná věc. My jsme se shodli jednoznačně, i když samozřejmě to jednání bylo velmi složité, debatovali jsme to, ale to rozhodnutí bylo jednomyslné...My samozřejmě víme z historie, že plošný bojkot her není správné řešení, ale prostě cítíme jako správnou věc bojkotovat právě oficiální části her, jako je třeba zahajovací ceremoniál, ale chceme nechat sportovce sportovat.“
Spolu s Českou republikou budou úvodní ceremoniál bojkotovat i paralympionici Ukrajiny, Estonska, Litvy, Polska, Nizozemí a Finska a tento krok zvažují i sportovci dalších zemí.
Tento přístup pak vyvolal doslova hysterické reakce v putinovském Rusku. „Mezinárodní paralympijský výbor jim musí udělit sankce. A to klidně i odebrání akreditací, pokud si to situace vyžádá,“ zuřil nedávno Dmitrij Sviščev, místopředseda výboru ruské Státní dumy pro tělesnou kulturu a sport. To je ovšem nesmyslné, protože žádné předpisy Mezinárodního paralympijského výboru nenařizují účast na úvodním a závěrečném ceremoniálu her.
Bohužel, i na české straně jsou jedinci z proruské dezinfomační úderky, kteří útočí do vlastních řad a napadají české paralympioniky ze jejich postoj. Jak uvedl denik.cz, nějaký Vlastimil Veselý, ředitel ústavu prezentujícího se jako Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) přirovnal neúčast českých paralympioniků na zahajovacím ceremoniálu k bojkotu Letních olympijských her v Los Angeles v roce 1984. To ovšem srovnává nesrovnatelné. Čeští sportovci se nyní her zúčastní, tenkrát v Kalifornii však závodit nesměli. To je přece zásadní rozdíl. Veselý dále na svůj FB podle Deníku napsal. „Co s tím? Jak může zasáhnout vláda, aby tím nepostihla nevinné sportovce, kteří se na akci poctivě připravovali a kterým teď politruci chtějí sebrat možnost si užít slavnostní chvíle při nástupu? Možná by mohla odvolat ony politruky, kteří chtějí rozhodovat za druhé jako za bolševika v roce 1984.“
To je kombinace několika lží a nesmyslů dohromady. Především o neúčasti na zahajovacím ceremoniálu rozhodli sami sportovci. Na sociální síti X to v diskusi na účtu SOSP vysvětlil pětinásobný paralympijský medailista v plavání Jan Povýšil. „Téma bojkotu vzešlo od sportovců. Váš šéf neunesl, že by někdo ze sportovců mohl chtít kolektivně vyjádřit názor na účast Rusů a Bělorusů pod jejich vlajkou na paralympijských hrách.“
Další úděsnou myšlenkou Veselého je, že by vláda měla odvolávat členy vedení Českého paralympijského výboru. To ovšem není možné, podle stanov Mezinárodního paralympijského výboru státní moc nesmí zasahovat do autonomie jednotlivých národních svazů. Pokud by to jakákoliv státní instituce udělala, hrozilo by členské zemi i vyloučení z mezinárodního paralympijského hnutí. To je šílená představa ve stylu, že o všem má rozhodovat strana a vláda. Ono celá tzv. SOSP spíš připomíná spolek pro cenzuru a hájení zločineckého Ruska.
Postoj českých sportovců je správný, dáme najevo svůj nesouhlas s ruskou a běloruskou účastí, ale hry si tím zkazit nenecháme.
