Bohatí kandidáti říkají, nechceme veřejné peníze, chceme pracovat ve prospěch druhých
Do politiky by měli chodit jenom lidé, kteří jsou zabezpečeni a ve zvolených funkcích nebudou jen kvůli tomu, aby pro ně byly hlavním zdrojem příjmů, legálních a přiznejme si, v některých případech i nelegálních.
Filip Dvořák je lídrem hnutí Modrá pro jedničku v Praze 1. Kontroverze vzbudilo jeho dědictví po otci v hodnotě 230 milionů korun. Nicméně policejní šetření ani vyšetřování elitních specialistů z Finančně analytického útvaru neprokázalo, že by tyto peníze pocházely z nelegálních zdrojů a tak je třeba na něj hledět jako na nevinného. Mohl by se někde válet u moře, užívat si života, ale on místo toho kandiduje do zastupitelstva Prahy 1.
Do komunálních voleb jde opět i dobřichovický místostarosta Michael Pánek (ODS), který vlastní prosperující developerskou firmu a rovněž bere politiku jako službu druhým.
Motoristé nejsou mým šálkem čaje a volit je nebudu. Avšak uznávám, že jejich lídryně v Praze Klára Sovová, mimo jiné majitelka Luční boudy v Krkonoších a a dalších nemovitostí, je rovněž dostatečně zajištěna k tomu, aby si nemusela vydělávat na radnici.
V USA to tak mají, že volbách kandidují lidé, kteří jsou bohatí. Samozřejmě to není stoprocentní pojistka toho, že budou sekat dobrotu, nicméně je u nich menší pravděpodobnost, že se nechají zkorumpovat či budou páchat i jiné nepravosti. Když říkají, jsme zajištěni, naše podnikání nás dobře živí, a nejdeme do politiky proto, abychom z radnic tahali peníze daňových poplatníků, ale bereme to jako službu, protože místo toho bychom si klidně mohli užívat někde v exotice, tak si si myslím, že na tom je hodně pravdy.
Jan Ziegler
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