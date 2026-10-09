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Bohatí kandidáti říkají, nechceme veřejné peníze, chceme pracovat ve prospěch druhých

Jan Ziegler
Filip Dvořák, Michael Pánek nebo Klára Sovová. Politicky jsou každý jinde, nemají nic společného, nerozuměli by si, ale jedno je spojuje, jsou dostatečně zajištěni a nemusí jít do voleb jen proto, aby si v politice vydělali.

Do politiky by měli chodit jenom lidé, kteří jsou zabezpečeni a ve zvolených funkcích nebudou jen kvůli tomu, aby pro ně byly hlavním zdrojem příjmů, legálních a přiznejme si, v některých případech i nelegálních.

Filip Dvořák je lídrem hnutí Modrá pro jedničku v Praze 1. Kontroverze vzbudilo jeho dědictví po otci v hodnotě 230 milionů korun. Nicméně policejní šetření ani vyšetřování elitních specialistů z Finančně analytického útvaru neprokázalo, že by tyto peníze pocházely z nelegálních zdrojů a tak je třeba na něj hledět jako na nevinného. Mohl by se někde válet u moře, užívat si života, ale on místo toho kandiduje do zastupitelstva Prahy 1.

Do komunálních voleb jde opět i dobřichovický místostarosta Michael Pánek (ODS), který vlastní prosperující developerskou firmu a rovněž bere politiku jako službu druhým.

Motoristé nejsou mým šálkem čaje a volit je nebudu. Avšak uznávám, že jejich lídryně v Praze Klára Sovová, mimo jiné majitelka Luční boudy v Krkonoších a a dalších nemovitostí, je rovněž dostatečně zajištěna k tomu, aby si nemusela vydělávat na radnici.

V USA to tak mají, že volbách kandidují lidé, kteří jsou bohatí. Samozřejmě to není stoprocentní pojistka toho, že budou sekat dobrotu, nicméně je u nich menší pravděpodobnost, že se nechají zkorumpovat či budou páchat i jiné nepravosti. Když říkají, jsme zajištěni, naše podnikání nás dobře živí, a nejdeme do politiky proto, abychom z radnic tahali peníze daňových poplatníků, ale bereme to jako službu, protože místo toho bychom si klidně mohli užívat někde v exotice, tak si si myslím, že na tom je hodně pravdy.

Autor: Jan Ziegler | pátek 9.10.2026 12:38 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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