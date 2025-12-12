Blokované dálnice je třeba odblokovat, přicházíme o stovky miliard korun
Budu velmi nekorektní, ekoteroristy je třeba zastavit. Nastupující koalice a nastupující opozice mají stejný díl viny na tom, že klíčové dálnice stále nejsou dokončené. Novinky.cz to sdělily jasně, kvůli nedokončené dálniční síti přichází Česko o stovky miliard korun a je méně atraktivní pro zahraniční investory. Dvěma krajským městům Českým Budějovicím a Karlovým Varům stále chybí dálniční spojení s Prahou. Bývalý jihočeský hejtman Jan Zahradník mně k tomu kdysi řekl, že „jakmile se potenciální zahraniční investoři dozví, že nemáme dálnici, jdou jinam.“
Oceňuji, že nastupující vláda Andreje Babiše chystá nařízení, podle kterého by neziskovky blokující investice a rozvoj přišly o státní dotace. To je naprosto v pořádku a mělo to přijít už dávno. Nicméně by bylo dobré podniknout i další opatření, o kterých píše denik.cz. V tomhle ohledu nám mohou být vzorem Německo a Rakousko, kde jsou takové oportunistické spolky registrovány a mají pouze regionální působnost. To znamená, že třeba spolek ze Zlína nemohl blokovat dálnice u Plzně a naopak. Dobrým zákrokem proti často nesmyslným obstrukcím by byla povinnost skládat v takových případech kauce. Jakmile by byla obstrukce zamítnuta jako neopodstatněná, kauce by propadla. Věřím tomu, že pak by si tyto spolky takové protesty dobře rozmyslely.
Z minulosti víme, že obstrukce dlouho brzdily dálniční obchvat Plzně na D5, dálnici D8 přes České Středohoří, stále blokují některé části Pražského okruhu, dálnici D3 přes Posázaví a znemožňují provoz na již dokončené dálnici D49. Chybějící dálnice jsou přitom vážným celospolečenským problémem, na přetížených silnicích zbytečně umírají lidé, je doloženo, že dálnice jsou bezpečnější než obyčejné silnice, jejich neexistence omezují potřebné investice a jsou příčinou zbytečných kolon. Tak třeba v Praze řidiči ročně prostojí v dopravních zácpách 64 hodin a to také kvůli tomu, že stále není dokončený dálniční Pražský okruh, který by z metropole odvedl tranzitní dopravu. Kdyby tomu tak bylo, toto číslo by bylo nižší.
A právě čekání v kolonách je jedním z důvodů, proč absencí dálnic trpí celá tuzemská ekonomika. Lidé uvěznění v dopravě jednoduše po tuto dobu nevytvářejí žádné hodnoty. „Kdybychom dálnice měli už dříve, celková úspora času za posledních 35 let by byla obrovská. Svůj čas bychom mohli věnovat nějaké práci či aktivitám, jež by generovaly bohatství,“ uvedl ekonom Štěpán Křeček. Na svědomí to mají různé instituce, mezi kterými vynikají Děti země, jejichž činnost škodí této zemi.
Je pravdou, že situace se v poslední době zlepšila a dokončena byla například dálnice D4 a Písek tak jako první jihočeské okresní město získal dálniční spojení s Prahou, slibně se také buduje na dálnicích D6 a D35.
Je však třeba už konečně co nejvíce znemožnit zbytečné a záměrné obstrukce výstavby dálnic. Není možné, aby například hrstka jakýchsi aktivistů v Posázaví diktovala zbytku země, jestli se má stavět dálnice evropského významu mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Kdysi jsem v jedné knize četl, že když se stavitelé ptali ruského cara Mikuláše I., kudy má vést železniční trať mezi Moskvou a Sankt Petěrburgem, panovník se nerozpakoval, vzal do ruky pravítko a a narýsoval na mapě mezi oběma městy přímku. A bylo to. Sice to odnesla nějaká ta vesnice, která byla zbořena, ale stavělo se. Toto je samozřejmě druhý extrém, jenomže pokud si demokracie neporadí v takových situacích, lidé se začnou dožadovat takových rázných carských řešení. Je ovšem pravdou, že jsou i demokratické země, které si s tím umí poradit a důležité dopravní komunikace se tam staví rychleji než u nás. Kromě již zmíněných Německa a Rakouska k nim patří například také Polsko, tak se jejich příkladem inspirujme.
Jan Ziegler
