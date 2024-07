Báře Krejčíkové 81 milionů korun Češi přejí, závidí jí pouze čecháčci

Zhruba tolik peněz v přepočtu na koruny si vydělala naše tenistka za vítězství ve Wimbledonu. Jsem rád, že rozumní lidé jí to přejí, najdou se ale i závistivci, kteří s tím mají problémy a vadí jim odměna pro českou hráčku.

Závist je jedna z nejhorších lidských vlastností, a opět se v českých luzích a hájích rozhořela diskuse, jestli je odměna za letošní vítězství v prestižním tenisovém turnaji pro Barboru Krejčíkovou přiměřená. Já tvrdím, že ano. Peníze také nejsou věcí, toho kdo bere, ale toho kdo dává. Jestliže tedy organizátoři Wimbledonu stanovili pro vítězku takovou odměnu, pak je to v pořádku a legální. Tak holt jsou nastavena pravidla a každý si se svými penězi může dělat, co chce. Navíc zhruba půlka z této částky bude zdaněna už ve Velké Británii. A pokud se to některým kritikům Krejčíkové nelíbí, tak ať začnou hrát tenis či provozovat jinou výdělečnou činnost. Já ji přeji i větší peníze a nemám s tím nejmenší problém.

Takový ten klasický vtip, ptá se Bůh Američana, Francouze a Čecha, jak jim může zlepšit jejich životy. Američan řekne, „víš Bože, můj soused má takové perfektní auto a já bych chtěl mít lepší.“ Bůh na to: „Jasně, máš ho mít.“ Francouz coby farmář povídá, „soused má doma super traktor a já chci mít lepší.“ Bůh mu jej tedy dá. Přijde na řadu Čech a říká, „víš Bože můj soused má doma ve chlévě špičkové prase.“ Bůh ho přeruší a řekne, „jasně. a ty chceš mít lepší.“ „Ne, já chci, aby mu to prase chcíplo!“

Inu, to je skutečně takový ten čecháčkovský závistivý přístup. Říkám, že závistiví jsou čecháčci, nikoliv Češi, kteří ví, že peníze se vydělávají vlastní pílí a úsilím, nikoliv závistí a nenávistí vůči úspěšným lidem. Tím ještě nikdo nezbohatl a patří to k tomu nejhoršímu, čeho je člověk schopen.

Katolická církev právem pokládá závist za jeden ze sedmi smrtelných hříchů. V samotné Bibli je pak závist opakovaně odsouzena jako jedno z nejhorších lidských zel. Za všechny citát z novozákonního Listu sv. apoštola Jakuba. „Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost.“

Závistivci mají hodně smutný život, protože místo toho, aby na sobě pracovali, tak se jenom užírají nad tím, jak druzí se mají líp než oni a jak je ten život vůči nim nespravedlivý. Tohle je ovšem cesta do pekel. U nás na ní mají největší podíl komunisté, jejichž učení je de facto postaveno na závisti ve stylu, „podívej se jak druzí jsou na tom dobře, ale ty se máš špatně“. Zkušenosti a lidská povaha však dokazují, že bohatství se nevytváří třídním bojem, ale vlastním úsilím. Chtít měnit násilím lidskou společnost v nepřirozený stav vede akorát k utrpení a obrovským lidským obětem. Historie nás o tom poučuje více než dostatečně.

Moudré přísloví praví, „přej a bude Ti přáno.“ Důležité také je, jak člověk s penězi zachází. Barbora Krejčíková už dříve věnovala peníze z jednoho turnaje obětem zemětřesení v Turecku.

