Babišova vláda velmi rychle překonala tu Fialovu, v neoblíbenosti u lidí
Tvrdá, překvapivá, ale pravdivá čísla. Současné vládě lidé zkrátka nevěří. Jak uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který zveřejnil web cesky.radio.cz, prezidentovi vyjádřily důvěru tři pětiny občanů, nedůvěru jedna čtvrtina. Starostům a obecním zastupitelstvům důvěřuje nadpoloviční většina - 56, respektive 52 procent. Babišově vládě vyjádřila důvěru čtvrtina Čechů, 46 procent jí naopak nedůvěřuje. Nejníže se ocitla Poslanecká sněmovna v čele předsedou Tomiem Okamurou (SPD) s důvěrou pouhých 20 procent.
Nutno dodat, že Babiš a spol. tak předčili v nepopularitě dříve tolik vysmívanou vládu Petra Fialy. „Dvanáct měsíců jim stačilo, aby prohospodařili veškerou důvěru a porušili snad všechny svoje předvolební sliby. Není divu, že vládě důvěřuje jen dvacet osm procent lidí,“ hřměl před časem kdysi podle webu Forum24.cz do kamery na sociální síti X Andrej Babiš. To jaksi tenkrát netušil že jeho vláda na tom bude ještě hůř.
Neúspěšný právník a mistr prohraných sporů Jindřich Rajchl podle webu novinky.cz v září 2022 tvrdil, že výsledek voleb neznamená, že mají být lidé čtyři roky zticha a že na davy v ulicích se musí reagovat. V březnu 2023 na demonstraci pak vyhrožoval blokádou vládních budov, pokud vláda nesplní požadavky nebo neodstoupí a jako důvod k demisi uváděl nízkou popularitu Fialova kabinetu. Nyní však obrátil a současné protivládní demonstrace označil za špinavou hru a snahu zvrátit výsledky voleb. A demonstrace nyní jistě také pořádat nebude. A na davy v ulicích také není třeba reagovat. Rajchl je fakt zábavný komik.
Kde hledat příčinu tohoto výsledku? Ono to zase tak složité nebude. Hodně se toho naslibovalo, ale málo splnilo. Tak třeba firemní daně klesat nebudou, slibované změny pravidel valorizace důchodů se zatím také nemění, atd. Navíc veřejná vystupování šéfa Motoristů a ministra zahraničích věcí Petra Macinky jsou často za hranou a výkony ministrů nominovaných SPD žalostné a tristní. Například šéf resortu zemědělství a dřívější lobbista Martin Šebestyán zatím proslul spíše jako obránce zájmů největších agrohráčů a oligopolům přihrál miliardy korun na dotacích navíc. Když k tomu ještě připočítáme koaliční komunikační chaos, tak je jasné, že lidé vystavili šestikolce po právu nelichotivé vysvědčení.
Zdroje:
CVVM: Lidé nejvíc důvěřují prezidentu Pavlovi, nejméně Poslanecké sněmovně | Radio Prague International
Jako aktivista řádil na demonstracích, teď ale poslanec Rajchl otočil kormidlem - Novinky
Velké překvapení. Babišově vládě věří ještě méně lidí než vysmívanému kabinetu Petra Fialy | Hospodářské noviny (HN.cz)
Důvěra v Babišovu vládu spadla ještě níž než u Fialova kabinetu, proti kterému burcoval
Tak to by měl Jindřich Rajchl svolat protivládní d... | FORUM 24
