Babišova vláda chystá brutální útok na vlastnická práva, nejhorší od listopadu 1989
Je to jasný střet zájmů a další důkaz toho, že bude líp jen vybraným jedincům, konkrétně Andreji Babišovi a dalším agrobaronům, normálním lidem nikoliv. Jedná se o to, že vlastníci pozemků nebudou moci se svým majetkem svobodně nakládat, ale budou jej muset nejprve nabídnout nájemcům. Nelze se tedy divit tomu, že tento návrh vyvolal masivní vlnu protestů. Nesouhlasí s nim farmáři, opozice i mimoparlamentní strany, například Konzervativní strana.
Ta ve svém prohlášení podepsaném předsedou Janem Kubalčíkem uvedla. „Konzervativní strana protestuje proti záměru vlády ČR plošně ukotvit předkupní právo pro nájemce zemědělské půdy v našem právním řádu...Zdůrazňujeme, že by v takovém případě došlo k „zcela zákeřnému omezení vlastnického práva po 35 letech od sametové revoluce. Dále jde o zcela zbytečný krok, protože možnost sjednat si předkupní právo normálně existuje a kdo chce, tak si jej může sjednat a řádně za něj také zaplatit. Musíme ale také respektovat to, že konkrétní vlastník toto předkupní právo třeba nikomu dávat prostě nechce, a to je ten princip, který by měli všichni představitelé státu ctít, ať už tam sedí kdokoli a vůbec nepřicházet s takovými destabilizačními nápady.“
Konzervativci dále uvádí další pádný argument proti předkupnímu právu. „Vlastník by nemohl vlastnické právo k pozemku převést přednostně na osobu, která má vůči němu pohledávku, nebo by nemohl za dohodnutou (i nižší než tržní či obvyklou) cenu prodat pozemek např. někomu z příslušníků vlastní rodiny.“
Námitky farmářů pak shrnul v rozhovoru pro novinky.cz předseda Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Jaroslav Šebek. „Kategoricky nesouhlasíme, přestože jsme zemědělci a přestože také hospodaříme na propachtované, tedy pronajaté půdě. Protože to je naprosté porušení ústavních práv vlastníka, který se musí rozhodovat svobodně o tom, co se svou půdou udělá. Institut předkupního práva si může kdokoliv kdykoliv sjednat. Je to jenom o tom, aby spolu strany jednaly. Tohle je jen přihrávka určité skupině lidí, a hlavně na to doplatí dva miliony jednotlivých vlastníků v této zemi. Je to naprosto přes čáru a proti tomu budeme kategoricky bojovat, použijeme všechny páky, včetně Ústavního soudu, aby se tohle nestalo.“
Velmi důležitá poznámka, předkupní právo si už nyní každý může sjednat v nájemní či pachtovní smlouvě. To není žádný problém. Jenomže ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) je pouhou loutkou premiéra Babiše a udělá všechno, co po něm chce. Tohle je ale vážná věc, je to bezprecedentní omezení práva svobodně nakládat se svým majetkem a může to prodávajícím přinést vážné potíže. Vlastník třeba bude chtít rychle prodat své tři hektary polí, protože potřebuje peníze. To však nebude moci, poněvadž by nejdřív musel nabídnout půdu vybraným zájemcům, kteří by měli dlouhou lhůtu k tomu, aby se rozhodli, a v té době by nemohl nic dělat.
Zastánci tohoto opatření pak tvrdí, že půda má patřit těm, kdo na ní pracují. Bože, to jsou takové komunistické nesmysly. Půda, jako cokoliv jiného, patří v normálním státě jejím zákonným vlastníkům. Hesla typu, „všechna moc pracujícímu lidu“, jsou mimo realitu a k smíchu.
Je skutečností, že vlastníci převážně z rodinných farem u nás hospodaří pouze na 28 % zemědělské půdy. Zbytek zemědělců podniká na pronajaté půdě, poněvadž to tak z historických důvodů je. Hlavně tedy vinou komunistů, kteří lidem kradli pole a nejen ta. Avšak změnit se to dá pouze dohodou, nikoliv donucovacími zákony. Asi také není náhodou, že k největším nájemcům polí patří Agrofert.
Omezení vlastnického práva v demokratické společnosti samozřejmě možné je, v případech, kdy veřejný zájem převažuje nad soukromým. To je například při výstavbách dálnic, železnic, přehrad, energetických tras apod. Tehdy je možné vyvlastnění za náhradu. Ovšem v kauze předkupního práva zemědělské půdy veřejný zájem chybí, jednalo by se pouze o zvýhodnění jednoho soukromého subjektu nad druhým, a to je nepřípustné. Jsem proto přesvědčen, že jestli by tento nesmyslný zákon přece jenom byl schválen, tak jej ústavní soud smete ze stolu jako protiústavní.
Bavím se také nad tím, jak strany, které o sobě tvrdí, že jsou ty nejvíce pravicové, Motoristé a Svobodní, coby součást nynější vládní koalice, tento vyloženě levičácký nesmysl, škodící vlastníkům, de facto podporují.
Jan Ziegler
|Další články autora
- Počet článků 3713
- Celková karma 17,04
- Průměrná čtenost 1692x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz