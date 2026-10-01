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Babiš: V případě ruského útoku pošleme Pobaltí na pomoc dvě brigády

Jan Ziegler
Málokdy se shodnu s premiérem Babišem, naopak k němu bývám často kritický. Pokud však řekne jasně, že Česká republika v případě nutnosti splní své spojenecké závazky vůči NATO, tak ho za to chválím.

Samozřejmě, že se připravujeme. Pokud by došlo k tomu, že Rusko napadne Pobaltí, tak podle článku 5 musíme vyslat dvě naše mechanizované brigády a samozřejmě bychom byli akční,“ uvedl premiér Andrej Babiš v pořadu Deníku.cz 15 minut Kateřiny Perknerové.

To je správný postoj a jiný ani nemůže být. Jako členové Severoatlantické aliance jsme povinni přijít jiným členským zemím na pomoc, pokud budou napadeny.

Sami máme smutné zkušenosti s tím, když nám spojenci v září 1938 odmítli pomoc a donutili nás naše pohraniční území odstoupit hitlerovskému Německu. V březnu následujícího roku pak Německo okupovalo zbytek českých zemí. V roce 1940 na základě paktu Molotov-Ribbentrop okupovalo Rusko, tehdy pod názvem SSSR , Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Ruská okupace pobaltských republik tenkrát znamenala brutální teror, statisíce mrtvých a deportovaných a byla srovnatelně krutá jako německá okupace českých zemí v letech 1939 – 1945.

Putin nepřestal litovat rozpadu Sovětského svazu a rád by znovu a proti vůli většiny jeho obyvatel anektoval Pobaltí. Naštěstí mu v tom brání členství Litvy, Lotyšska a Estonska v NATO. Pobaltské republiky jsou tedy zatím jenom terčem teroristických, žhářských a kybernetických útoků ze strany Ruské federace.

Víme tedy dobře, co to znamená, když nás spojenci zradí. A proto v tomto případě oceňuji Andreje Babiše, který potvrdil, že Česká republika je připravena splnit svoje vojenské závazky vůči aliančním spojencům. Moudré přísloví praví, „co sám nemáš rád, nečiň druhému.“ Takže po našich špatných zkušenostech z osmatřicátého roku je naši povinností přijít ostatním aliančním zemím v případě ohrožení na pomoc. Pokud bychom to neudělali, bylo by to takové čecháčkovské, když my potřebujeme, musí nám druzí pomoci, ale my ostatním nikoliv. Ani nepřekvapuje, že tento mimořádně odporný vypočítavý postoj zaujímají SPD a komunisté ze Stačilo, od nichž to už premiér Babiš pořádně schytal.

Pokud by Rusko napadlo Pobaltí, Česko by vyslalo dvě brigády, říká Babiš – Deník.cz

Autor: Jan Ziegler | čtvrtek 1.10.2026 16:29 | karma článku: 7,76 | přečteno: 61x
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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

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