Babiš podržel Ludvíka ve funkci ředitele motolské nemocnice

V roce 2021 chtěl tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle informací Deníku N odvolat z funkce ředitele motolské nemocnice Miroslava Ludvíka. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se tehdy postavil proti.

Nyní nám vrchní anoista tvrdí, že Ludvík, který je obviněn kvůli úplatkářství, dotačnímu podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz, nikdy nebyl náš. „Miloslav Ludvík byl skutečně dlouholetým a vlivným členem pražské sociální demokracie. Za ČSSD (dnes SOCDEM) kandidoval do vedení hlavního města, ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) byl krátce i ministrem zdravotnictví. Kdy začala sociální demokracie upadat, kandidoval v roce 2020 za socialisty a ANO v Praze do Senátu. V době pandemie Covid 19 Babiš zvažoval, zda jej do čela zdravotnictví nevrátit,“ píše se na webu novinky.cz.

To poněkud vyvrací Babišova slova, že nikdy nebyl náš. Andrej Babiš jej podržel na postu ředitele motolské nemocnice a uvažoval o něm jako o ministru zdravotnictví, hnutí ANO podpořilo jeho kandidaturu do Senátu, ale vlastně ředitele Ludvíka, nezná a nic o něm neví. Ředitel Ludvík byl opravdu zdatný lobbista, a jak uvádí web extra.cz, uměl si užívat života, luxusní auta, tryskáče a život na vysoké noze. To bylo jeho. Dlouho mu všechno procházelo a on si zřejmě myslel, že je nepostižitelný. Bodejť by ne, když měl krytí na nejvyšších místech, dokonce za ním stál i bývalý premiér.

Vypadá to tak, že Andrej Babiš není žádným protikorupčním bojovníkem, jak o sobě rád tvrdí, a jeho chráněnci si byli jisti, že se jim nemůže nic stát. Připomíná mi to Putina a Rusko, kde oddaní stoupenci Kremlu jsou si také jistí svoji nepostižitelností. Naštěstí Česká republika není takový mafiánský stát, jako je současné Rusko, a kauza Ludvík a spol. je toho důkazem. Inu, jak se říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

