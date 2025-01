Babiš myslí na naše dobro, dotace Agrofertu jsou ku prospěchu nás všech

Bohužel, zloba zatím vítězí a soudy jsou na straně sil zla. Bratři a sestry nezoufejte, vláda temna již brzy skončí a nastane agrofertí ráj. Pečení holubi budou sami lítat do úst. Andrej to umí, Andrej to dokáže.

Považte, Nejvyšší správní soud se postavil za Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ve sporu o dotaci pro společnost Vodňanská drůbež z holdingu Agrofert, a uznal, že dotaci ji zamítl správně. Loni v říjnu policie dokonce zbavila pět nemovitostí Pekárny Zelená louka z firmy Penam v Herinku u Prahy v hodnotě 98,5 milionu korun v souvislosti s dotační kauzou inovační linky na toastový chleba. Společnost Penam z holdingu Agrofert prý získala dotaci sto milionů korun na novou linku protiprávně. A aby toho nebylo málo, tak ministerstvo zemědělství blokuje dalších 200 milionů korun dotací pro Agrofert. Nepřátelské síly nelásky se neštítí šířit nenávistné výlevy proti Agrofertu. Tak prý tento holding už dostal na dotacích z Evropské unie přes 20 miliard korun a Andrej Babiš je tak dotačním velmistrem. Dokonce tvrdí, že dotace pro Babišovy firmy se prudce zvyšovaly v době, kdy bylo hnutí ANO součástí vládní koalice a on sám premiérem. V letech 2017 – 2021 Agrofert získával více peněz na dotacích, než odvedl na daních. Například v roce 2017 poslal do státní kasy necelých 740 milionů korun, zatímco z dotací inkasoval skoro dvě miliardy korun. Přátelé, kamarádi, těmto ubohým řečem nesmíme naslouchat. To jsou pouze zlovolné klevety. Andrej Babiš šel do politiky jenom proto, že myslí na naše dobro a chce blaho všech obyvatel České republiky. To je přece jasné. A dotace přece Agrofert potřebuje k tomu, aby mohl vyrábět vysoce kvalitní potraviny pro všechny Čechy, Moravany a Slezany. Nechápu, co je na tom nejasného.