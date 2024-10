Babiš jako bojovník za chudinu? Spíš pokrytec, kterému žebrácké platy nevadí

Tak se nám šéf hnutí ANO obořil na předsedkyni Poslanecké sněmovny, že prý sněmovní kuchaři mají malé platy a měly by se zvýšit. Inu proč ne, ale měl by se raději starat o mzdy lidí pracujících pro Agrofert, tam je to tragédie.

„Kuchař, který má tři roky do důchodu, bere 30 tisíc korun, vy berete 300 tisíc a máte všechno zdarma. A čočka se sázeným vejcem stojí 70 korun,“ řekl podle webu fintag.cz udatný to rek Andrej Babiš na adresu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. A prý je hrozné, když se sněmovním kuchařům obecně nabízí plat 26 tisíc korun hrubého. Sám bych si uměl představit větší výdělky pro kuchaře v Poslanecké sněmovně, ale tak mne napadá, jestli slunce jasné, hlava pomazaná, nejvyšší anoista atd., bojoval za platy sněmovního personálu i v době předchůdce Pekarové Adamové Radka Vondráčka z hnutí ANO? Mám za to, že i tehdy brali kuchaři ve srovnání s vedením sněmovny almužny, ovšem tenkrát to Andreji Babišovi nejspíš nevadilo. Rovněž ceny jídel tam už tenkrát byly podprůměrné. Levná jídla ve sněmovních restauracích a jídelnách totiž nejsou žádnou novinkou. Pan Babiš sice odevzdal holding Agrofert do svěřenských fondů, ale bylo by naivní se domnívat, že v něm nemá žádný vliv. Zajímavé je však podívat se na platy firem, které jsou součástí Agrofertu. Tak dělníkům ve výrobě ve společnosti Vodňanská drůbež v závodu v Modřicích u Brna je nabízen za docela rasovinu měsíční plat 19 500 Kč hrubého, což je jen o 600 korun víc než činí zákonem stanovená minimální mzda. Nepředají se ani v další agrofertí firmě. V pekárnách United Bakeries je nabízen na pozici pekař strojní výroba plat 21 480 Kč měsíčně. Ty samé peníze jsou nabízeny i na pozici pekař v plzeňské pekárně dotyčné společnosti. Přitom průměrný plat pekaře v hlavním městě činí 31 524 Kč měsíčně, čili o deset tisíc korun více. Dokonce jedna pekárna v Moravských Budějovicích nabízí pekařům plat 35 000 Kč měsíčně. Pokud má tedy Andrej Babiš starost o platy pracovníků, mohl by je nejdřív začít řešit tam, kde to má blízko, v holdingu Agrofert. Ale chápu, že bojovat za platy kuchařů v dolní parlamentní komoře je jednodušší. Ty totiž neplatí ze svého. Zdroje: Babiš zpražil šéfku Sněmovny Pekarovou nejen za nízké platy kuchařů - fintag.cz Plat na pozici Pekař v lokalitě Hlavní město Praha (indeed.com) Nabídka práce: PEKAŘ/KA - Personálka.cz (personalka.cz) UNITED BAKERIES a.s. - Volná místa | Kurzy.cz Vodňanská drůbež, a.s. - Volná místa | Kurzy.cz