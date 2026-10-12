Ano Baťa a úspěšní, ne Jánošík a neschopní závistivci
Inspirací pro napsání tohoto článku pro mě byly dva příspěvky Českého královského institutu o olomouckých biskupech Jindřichu Zdíkovi a Brunovi ze Schaumburgu. Ten první věrně sloužil českému králi Vladislavu II, ten druhý byl pravou rukou krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. Oba se výrazně zasloužili o civilizační a kulturní vzestup českých zemí a mělo by se to o nich vědět. Bohužel, opak je pravdou. O těchto vynikajících osobnostech se toho moc neví.
Za to je velmi známý radikální kazatel Jan Želivský, který svými projevy rozeštvával lidi, šířil nenávist a jeho hrůzovláda v Praze připomínala islámský stát. Nakonec ho museli nechat popravit sami umírnění husité, protože neviděli jiné řešení. A po tomto náboženském fanatikovi se v Praze jmenuje stanice metra. Přitom větší úctu a obdiv si zaslouží oba výše jmenování.
Obecně platí, že v české historii si příliš připomínáme stoupence destrukce nad těmi, kteří vytvářeli hodnoty a posouvali společnost dopředu. Kupříkladu i v českých zemích je hodně známý a za hrdinu považovaný slovenský zbojník Juraj Jánošík. Přitom on přepadával lidi, vraždil a loupil majetky druhých. Není také pravdou, že by bral jenom bohatým, on mezi svými oběťmi nedělal rozdíl. Tuto činnost nemohu chválit ani v nejmenším. Bohatství nesmí vznikat vraždami, loupežemi nebo podvody. Prvorepublikový premiér a šéf agrárníků Antonín Švehla, když mu řekli, že se bude natáčet film o Jánošíkovi, prohlásil, že to je špatně, protože podle něj se mají točit filmy o četnících, kteří bojují se zločinem, nikoliv o lupičích.
Klíčovými hvězdami českých dějin (tedy kromě těch, kteří bojovali a umírali za svobodu naší vlasti, ale o tom někdy příště) musí být úspěšní podnikatelé, ke kterým patří Tomáš Baťa, jeho mladší bratr Jan Antonín Baťa, Emil Škoda, Emil Kolben, Antonín Petrof, Hana Podolská a další. Tito lidé vytvořili trvalé hodnoty, dokázali se ve svých oborech vypracovat mezi špičku a mnozí z nich získali světovou proslulost. Schopní kapitalisté, jako bratří Baťové, přinášeli státu obrovské peníze na daních, ze kterých pak byly financovány školství, zdravotnictví, výstavba potřebné infrastruktury atd. Úspěšné podnikání je základem prosperity země! Mnozí bohatí lidé také patřili mezi významné donátory kultury.
Pokud se zachází se zaměstnanci špatně, je třeba to kritizovat a snažit se o nápravu. Například v případech, jestliže zaměstnavatel nevyplácí domluvené mzdy. To je odsouzeníhodné. Nesmí se však s vaničkou vylévat i dítě, tedy dělat ze všech podnikatelů zločince, což byla oblíbená taktika levice a především komunistů. Ostatně nechutné a lživé výpady soudruhů vůči J. A. Baťovi jsou toho důkazem.
Přitom lidé, jako byli komunističtí pohlaváři Klement Gottwald či Antonín Zápotocký, mimořádnými schopnostmi nevynikali, k moci se dostali terorem a násilím, a českým zemím přinesli akorát zaostalost a zkázu.
Problém však je, že zhoubné komunistické pojetí českých dějin, které spočívá v šíření nenávisti vůči schopným a úspěšným lidem, má bohužel tuhý kořínek. To se je nutné změnit. Smysl české historie musí spočívat ve vyzdvihování schopných úspěšných lidí, kteří dokázali vyniknout v mnoha oborech lidské činnosti a přispěli k rozkvětu své vlasti, nikoliv glorifikací těch, kteří šíří zlo, závist a nenávist. Takoví mohou sloužit pouze jako varování a negativní příklady. Dějiny nejsou černobílé, ve stylu, zlí kapitalisté versus hodní dělníci.
Zdroje:
Jindřich Zdík, biskup, diplomat, věrný svému králi Vladislavu II. - Médium.cz
Biskup Bruno velel vojskům Přemysla Otakara II. a byl jeho první rádce - Médium.cz
Život a smrt Jana Želivského - Novinky
Největším podnikatelem století se stal Tomáš Baťa. Kdo další je v Top 10? - Seznam Zprávy
https://medium.seznam.cz/clanek/jan-valtr-juraj-janosik-mezi-legendou-a-skutecnosti-261013
10 nejvýznamnějších českých podnikatelů historie dle samotných podnikatelů - Podnikatel.cz
Podnikání pod Davidovou hvězdou, Pavel Kosatík, Nakladatelství Práh, Praha 2024
Dějiny Českých zemí, Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma a kolektiv, Nakladatelství Karolinum, Praha 2018
Podnikání v Českých zemích (Od pražského groše po akciové společnosti), Petr Popelka a kol., Nakladatelství Paseka, Praha 2025
Jan Ziegler
Europoslanci prohlásili volby do ruské státní dumy za zfalšované
Rusům je třeba dát jasně najevo, že jejich volby jsou jedním velkým podvodem. Jsem rád, že to potvrdila i velká většina europoslanců. Ani nepřekvapuje, že kolaboranti Konečná, Dostál a David hlasovali proti.
Jan Ziegler
Bohatí kandidáti říkají, nechceme veřejné peníze, chceme pracovat ve prospěch druhých
Filip Dvořák, Michael Pánek nebo Klára Sovová. Politicky jsou každý jinde, nemají nic společného, nerozuměli by si, ale jedno je spojuje, jsou dostatečně zajištěni a nemusí jít do voleb jen proto, aby si v politice vydělali.
Jan Ziegler
Šok: Hamás omlouvá brutální vraždu židovských civilistů
Izraelci si dnes připomínají třetí výročí brutálních masakrů palestinské teroristické skupiny Hamás a jejích spojenců ze 7. října 2023, které byly nejhoršími protižidovskými pogromy od dob holocaustu.
Jan Ziegler
Svatý František z Assisi, přítel trpících a pokorný služebník Boží
Letos tomu bylo 800 let, kdy 3. října 1226 zemřel svatý František z Assisi, zakladatel Řádu menších bratří a reformátor církve. Jeho reformy přinášely pokoj a mír, kázání mistra Jana Husa války a násilí.
Jan Ziegler
Vlastenectví není o fangličkaření a prázdných řečech, ale o skutcích
A mohou to být i malé drobné skutky, které však mají velký význam. Já vyzývám všechny opravdové vlastence, aby dávali přednost kvalitním českým potravinám před těmi importovanými.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Olomoucká zoo využila umělou inteligenci pro nové hlasové průvodce
Zoologická zahrada Olomouc začala svým návštěvníkům nabízet hlasové komentáře k jednotlivým druhům...
Skončilo čištění Bořího lesa od válečné munice, pyrotechnici odklidili 70 tisíc kusů
Po jedenácti letech Lesy České republiky dokončily čištění Bořího lesa u Břeclavi od munice. Z 480...
Metropole Zličín zve na Beauty Days plné krásy, workshopů a lokálních značek
Sněžku pokryly centimetry sněhu. První souvislá vrstva, řekli meteorologové
Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 3803
- Celková karma 16,76
- Průměrná čtenost 1662x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz