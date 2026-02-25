Alena Schillerová vyhrožuje krajské samosprávě, asi neví co je demokracie
Ministryně financí Alena Schillerová je opět mimo, ostatně skoro jako vždy. Nyní se pustila do vedení Jihomoravského kraje za to, že chce devět krajských nemocnic převést z formy příspěvkové organizace na akciové společnosti. „Garance Jana Grolicha, že privatizaci nemocnic nedovolí, nemá absolutně žádnou hodnotu. Jakou záruku může mít slovo hejtmana, který se už vidí v celostátní politice? Naprosto žádnou,“ rozčilovala se Schillerová, která kvůli tomu dokonce vynechala zasedání vlády, a pak nezapomněla vyhrožovat, že proti tomu podnikne kroky třeba i z celostátní úrovně. Jenom bych podotkl, že i hejtmani z hnutí ANO působí v celostátní politice a přitom se dále věnují svým krajům. Těžko tedy říci, proč by tomu u jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) mělo být jinak.
Začínám rozumět tomu, proč se paní Schillerové říká tetka z Malhostovic. Ona má bohužel výrazné nedostatky, protože zřejmě nechápe rozdělení moci v této zemi. Což je u právničky moc špatné. Nemocnice zřizované krajem jsou čistě v jeho vlastnictví a tak je tomu i na jižní Moravě. Kraje řídí zastupitelstva vzešlá z demokratických voleb a jen ony mají právo rozhodovat o svém majetku. Tedy moravské nemocnice nepodléhají diktátu vlády z Prahy, to za prvé,
Za druhé, sám Andrej Babiš kdysi podporoval transformaci nemocnic na akciové společnosti v Ústeckém kraji, kde se na vládě podílí hnutí ANO. A ministryně ze stejného hnutí nyní napadá stejný krok v Jihomoravském kraji. To už je opravdu hodně špatná komedie, nehledě k tomu, že fungování krajských nemocnic jako akciových společností se osvědčilo například v Jihočeském kraji. Více k tomu bývalý hejtman Jan Zahradník (Naše Česko). „Všech sedm krajských nemocnic je už více než 20 let samostatnými akciovými společnostmi, které zastřešuje holding, ale jenom jako servisní organizace. Výhody jsou zřejmé, nemocnice mají dlouhodobě vyrovnané hospodaření, trvale jsou bez dluhů v černých číslech a přitom zajišťují kvalitní péči. Jihočeský kraj jim přispívá akorát na větší investiční akce a jsou stoprocentně v jeho vlastnictví. Žádnou privatizaci jsme nikdy neplánovali. To, že se tento model osvědčil, dokazuje i fakt, že můj sociálnědemokratický nástupce Jiří Zimola jej zachoval.“
Nevidím tedy jediný důvod k nepříčetným reakcím jenom proto, že jihomoravský hejtman Grolich chce převést jihomoravské nemocnice na akciové společnosti. Jejich privatizace podle všeho nehrozí, to jsou jenom lži a populistické výkřiky. Na základě výsledku krajských voleb z roku 2024 řídí Jihomoravský kraj koalice Spolu a Starostů pro jižní Moravu. Hnutí ANO zde demokratické volby prohrálo a mělo by jejich výsledek respektovat. V roce 2028 se může pokusit o reparát. Nebo to snad platí pouze u současné vlády?
Zdroje:
Grolich hájí změny u nemocnic: Jinak v roce 2030 narazíme do zdi – iDNES.cz
Schillerová pohrozila z Brna vypuštěním džina z la... | FORUM 24
Jan Ziegler
Dělníci a obyčejní lidé se měli v Rusku daleko líp za cara než za Stalina
To je mnoha důkazy doložitelný fakt. Komunisté a jejich stoupenci s tím sice nebudou nesouhlasit, ale to je jediné, co s tím mohou dělat. Skutečnost nepříznivou pro rudé potvrzují i prostí obyvatelé tehdejšího SSSR.
Jan Ziegler
„Pan Nikdo“ v dokumentu dokazuje, že Rusko je tyranským státem s totalitními rysy
Skvělý dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi přesvědčivě ukazuje ponurou realitu Putinlandu. Denacifikovat nepotřebuje Ukrajina, ale říše zla Rusko, kde se učitelé veřejně hlásí k rudým masovým vrahům.
Jan Ziegler
Zdrcená Ruska: Celou výplatu dám za nájem, Putine pomoz nám
Je to jeden z mnoha zoufalých hlasů současného Ruska, naše bídné platy stačí sotva na bydlení. Mnozí Rusové jsou na tom špatně, a nejhůř snad učitelé, kteří musí vystačit i s výdělky kolem šesti tisíc korun měsíčně.
Jan Ziegler
Chtějí nás snad Děti Země vrhnout zpátky do středověku?
Někdy to tak vypadá, protože tento údajně ekologický spolek se rozhodl vyhlásit válku moderní civilizaci. Trochu to připomíná Jiráskův román Proti všem, poněvadž Děti Země blokují výstavbu všeho možného, od přehrad po železnice.
Jan Ziegler
Německá komunistka: Proti Stalinovým gulagům je Hitlerův Ravensbrück zotavovnou
Jsou to silná provokativní slova, ale vzhledem k tomu, že zazněla z povolaných úst, můžeme jim věřit. Němka Margarete-Buber Neumannová totiž na své kůži zažila bolševický gulag i nacistický koncentrák.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Novou šéfkou představenstva Agel Středomoravská nemocniční je Bučková
Novou předsedkyní představenstva společnost Agel Středomoravská nemocniční, která provozuje...
Soud potvrdil podnikateli čtyři roky vězení za krácení daní o 300 milionů korun
Za daňové úniky při obchodování s hutním materiálem si podnikatel Roland Sandtner pravomocně odpyká...
ÚS odmítl stížnost doživotně odsouzeného vraha Kotta, usiloval o obnovu řízení
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost doživotně odsouzeného vraha Josefa Kotta, jenž marně usiloval o...
Situace v Nemocnici Znojmo se po rezignaci primáře interny neuklidňuje
Situace ve znojemské nemocnici se po rezignaci primáře interního oddělení Zdeňka Monharta...
- Počet článků 3686
- Celková karma 17,39
- Průměrná čtenost 1700x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz