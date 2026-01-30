Agrofert a oligarchové získají stamilióny z peněz daňových poplatníků, jiní ostrouhají
Web seznamzpravy.cz upozornil na fakt, že vláda zvýšila dotace do zemědělství proti původnímu návrhu o zhruba 800 milionů korun. To by nemuselo být zase tak špatné, jenomže koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů Andreje Babiše bez zdůvodnění i připomínek odmávala stejný dotační program, z něhož firmám Agrofertu v minulosti tekly desítky milionů korun. Program přitom za nehospodárnost a neprůhlednost kritizoval už dříve Nejvyšší kontrolní úřad.
Větší střet zájmu premiéra Babiše, který je stále ještě majitelem Agrofertu, snad ani nemůže existovat. Vláda, kterou vede, přihrála obřím agrárním oligopolům stamilióny korun ze státního rozpočtu. Přitom slibovala, jak bude šetřit.
Tento nestandardní postup kritizuje Asociace soukromého zemědělství. „Vrací se třeba program na podporu zpracování zemědělských produktů, ze kterého v minulosti čerpaly pouze velké podniky nad 250 zaměstnanců. ...To vše v době, kdy vláda schválila státní rozpočet se schodkem přes 300 miliard korun a škrtá důležité výdaje…
Dotace pro největší podniky ještě porostou v době, kdy resort zemědělství tvrdí, že se mu nedostává prostředků. Ministr zemědělství Martin Šebestyán jako bývalý lobbista za největší podniky tímto krokem zřejmě už vykonává jejich zadání, které si vláda schválila i v programovém prohlášení. Zatímco o potřebné strukturální podpoře menších a středních podniků, které jsou pro budoucnost zemědělství klíčové, se pouze líbivě mluví, dotace pro největší zemědělské koncerny lze schválit snadno a rychle. Zvýší se tím sice zisk těchto podniků, ale z hlediska konkurence, pestrosti produkce a kvality potravin se nic nezlepší. Venkovu ani spotřebitelům tyto vyšší dotace nic nepřinesou,“ píše se v prohlášení Asociace.
Babišova vláda tedy navýšila dotace do zemědělství o 800 milionů korun tak, aby na ně dosáhli jenom ti největší hráči, samozřejmě včetně Agrofertu, drobní farmáři mají holt smůlu. ANO, bude líp. Je to taková názorná ukázka toho, jak vypadá šetření v představách nového kabinetu. Zemědělští oligarchové se mohou radovat.
Avšak třeba v Rakovníku si mohou o potřebné opravě místního chátrajícího nádraží, které jsem nedávno osobně navštívil, jen zdát. Peníze na něj holt nezbyly a proto se rekonstrukce odkládá ne neurčito. Agrobaroni jsou jaksi důležitější. Minulé volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo v Rakovníku ANO se ziskem 36,6% hlasů. Nyní se tedy Rakovničtí dočkali zasloužené odměny. Inu, jak se říká, za dobrotu na žebrotu.
Zdroje:
Babišova vláda skrytě odklepla 250 milionů, které může čerpat Agrofert - Seznam Zprávy
Miliardová modernizace stanice Rakovník neproběhne, SŽ na ni nemá peníze - Zdopravy.cz
Státu chybí ohromné peníze v rozpočtu. Přesto vláda schválila další dotace pro pár největších podnik
Jan Ziegler
Svět musí razantně zareagovat na barbarství zločinného íránského režimu
V Teheránu vládnou šílení islamističtí ajatolláhové, kteří už nechali zavraždit tisíce lidí. Konzervativní strana proto žádá uzavření íránského velvyslanectví v České republice. A upozorňuje též na brutální represálie v Íránu.
Jan Ziegler
Ukrajinci s vlajkou na Karlově mostě nevadí, Tomio Okamura jenom vyhrožuje
Šéf poslanecké sněmovny evidentně neví, která bije, akorát šíří nenávist a zbytečně rozděluje společnost. Neví nic o právu shromažďovacím, pouze dělá ostudu naší zemi. Nebo možná zastrašuje lidi s jiným názorem.
Jan Ziegler
Jak za bolševického hladomoru Američané zachránili životy miliónům Rusů
Ruskými bolševiky uměle vyvolaný hladomor v Povolží patří k nejhorším komunistickým zločinům, při kterém zemřelo na pět milionu lidí. To však nebránilo rudým zločincům v tom, aby vyváželi obilí do zahraničí.
Jan Ziegler
Ruští emigranti se shodují: Putinovské Rusko je teroristický stát, museli jsme odejít
Tuto vynikající knihu Jak to začalo by si měl přečíst každý, kdo chce pochopit proč lidé utíkali z bývalého SSSR a opouštějí i současné Rusko. Není to totiž vůbec dobré místo k životu a mnohaletá vězení hrozí i za malé přestupky.
Jan Ziegler
Stalin nechal popravovat vlastní zajaté vojáky, v tom byl horší jak Hitler
Patřili k hlavním obětem II. světové války. Prošli neskutečným peklem a paradoxně to přitom byli vojáci vítězné strany. Jednalo se o zajatce Rudé armády, s kterými zacházeli brutálně jak nepřátelé - Němci, tak i vlastní - Sověti.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
U arény budou řádit drifteři
Sezonu ve Sport Parku Liberec odstartují závody Dirty Drifting, které proběhnou v sobotu na...
Zimní sen 2026. Klub českých turistů v Olympijském festivalu. představí zimní turistiku a táboření
Klub českých turistů se zapojí do Olympijského festivalu 2026, který se uskuteční od 6. do 22....
Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí
Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním...
Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie
Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 3670
- Celková karma 17,30
- Průměrná čtenost 1706x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz