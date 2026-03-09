A vítězem se stává Václav Moravec

Přiznám se, Otázky Václava Moravce jsem už dlouho nesledoval, nějak už mne ty politické hádky nebaví. Takže konce tohoto pořadu nelituji ani se z něho neraduji. Život zkrátka půjde dál a pivo v Masnejch nezlevní.

Nejvíc na odchodu z České televize vydělá Václav Moravec, poněvadž si finančně o dost polepší. Vím, že jeho plat už se řešil dost dlouho, a našli se dezoláti, kteří věří tomu, že tento moderátor bral za hodinu práce 141 tisíc korun. Na první pohled to je totální pitomost, ale když tu máme lidi, kteří jsou schopní věřit, že země je placatá. Inu dezoláti, co věří sebevětšímu nesmyslu. Ano, jinak než dezoláti takoví nazvat nejdou. Česká televize odmítá zveřejnit platy svých pracovníků a Václav Moravec později v pořadu Hráči uvedl, že si měsíčně vydělá kolem 100 000 Kč. V jeho pozici to je spíš podprůměrný výdělek. On sám uvedl, že má spoustu nabídek z privátního sektoru za daleko větší plat.

Takže, když nyní odejde z ČT, vydělá si mnohem více peněz než dosud a to je přece nejdůležitější. Inu, jak se říká, o peníze jde až na posledním místě. Z tohohle hlediska je Václav Moravec nyní vysmátý, protože si polepší.

Nedávno, jsem řekl v Masných Krámech jednomu voliči SPD, aby na počest vítězství svého guru Tomia Okamury poručil všem panáky whisky, že to je tady takovým zvykem, tak se začal vytáčet, že to nejde, že na to nemá atd. Takoví mně připadají jako ti Rusové, kteří v rozpadlých venkovských chatrčích dřou bídu s nouzí, ale Krym naš! Takové lidi, kteří se o sebe a své rodiny bez vážnějšího důvodu neumí po starat, a naříkají nad údajnou drahotou, vážně neberu a nikdy brát nebudu. Takovým se směji. Když někdo chce řešit problémy zeměkoule a neumí vyřešit ty vlastní, tak je k ničemu.

Každému dám dobrou rádu, věnujte své nejlepší síly především sami sobě a svým blízkým.

Autor: Jan Ziegler | pondělí 9.3.2026 10:54

