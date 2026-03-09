A vítězem se stává Václav Moravec
Nejvíc na odchodu z České televize vydělá Václav Moravec, poněvadž si finančně o dost polepší. Vím, že jeho plat už se řešil dost dlouho, a našli se dezoláti, kteří věří tomu, že tento moderátor bral za hodinu práce 141 tisíc korun. Na první pohled to je totální pitomost, ale když tu máme lidi, kteří jsou schopní věřit, že země je placatá. Inu dezoláti, co věří sebevětšímu nesmyslu. Ano, jinak než dezoláti takoví nazvat nejdou. Česká televize odmítá zveřejnit platy svých pracovníků a Václav Moravec později v pořadu Hráči uvedl, že si měsíčně vydělá kolem 100 000 Kč. V jeho pozici to je spíš podprůměrný výdělek. On sám uvedl, že má spoustu nabídek z privátního sektoru za daleko větší plat.
Takže, když nyní odejde z ČT, vydělá si mnohem více peněz než dosud a to je přece nejdůležitější. Inu, jak se říká, o peníze jde až na posledním místě. Z tohohle hlediska je Václav Moravec nyní vysmátý, protože si polepší.
Nedávno, jsem řekl v Masných Krámech jednomu voliči SPD, aby na počest vítězství svého guru Tomia Okamury poručil všem panáky whisky, že to je tady takovým zvykem, tak se začal vytáčet, že to nejde, že na to nemá atd. Takoví mně připadají jako ti Rusové, kteří v rozpadlých venkovských chatrčích dřou bídu s nouzí, ale Krym naš! Takové lidi, kteří se o sebe a své rodiny bez vážnějšího důvodu neumí po starat, a naříkají nad údajnou drahotou, vážně neberu a nikdy brát nebudu. Takovým se směji. Když někdo chce řešit problémy zeměkoule a neumí vyřešit ty vlastní, tak je k ničemu.
Každému dám dobrou rádu, věnujte své nejlepší síly především sami sobě a svým blízkým.
Jan Ziegler
Bratr Karla III. Andrew je trestně stíhán, zbabělci Babiš a Okamura se kryjí imunitou
Druhý nejstarší syn královny Alžběty II. a bratr Karla III. vévoda z Yorku Andrew Mountbatten Windsor bude trestně stíhán bez ohledu na původ. Na rozdíl od českých politiků z ANO a SPD, kteří ze sebe papalášsky dělají nadlidi.
Jan Ziegler
Máme lepší potraviny než za komunistů, kdo je nekupuje, jeho problém
Nářky na špatné potraviny neuznávám, mohou si za ně lidé sami, protože je kupují. Kdyby je nekupovali, tak je logicky obchodníci nebudou prodávat. Jenomže šetřílci mají holt smůlu, za osm korun se špičkový jogurt koupit nedá.
Jan Ziegler
Zachránce Vídně před porobou v ní nesmí mít sochu, protože může podněcovat islamofobii
Přehnaná politická korektnost dostala opět zelenou. V rakouské metropoli vládnou socialisté a ti rozhodli, že socha polského krále Jana III. Sobieského ve městě být nesmí kvůli hrozbě náboženské nenávisti a protitureckých nálad.
Jan Ziegler
Chruščov odsoudil masového vraha Stalina, putinovské Rusko mu staví pomníky
Od roku 2015 do roku 2025 se v zemi objevilo na 75 nových Stalinových pomníků. Celkem je na začátku roku 2026 v Rusku více než 120 takových objektů. Pouze přibližně 10 procent se dochovalo ze sovětských časů.
Jan Ziegler
Bojkot zahajovacího ceremoniálu paralympiády kvůli Rusům je v pořádku
Čeští paralympionici spolu s dalšími se rozhodli nezúčastnit úvodu paralympiády. Vadí jim účast ruských a běloruských sportovců. To logicky vyvolalo fanatickou nenávist v Moskvě, bohužel jí sekundují i někteří čeští pomahači.
