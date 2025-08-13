Přišel vám po dovolené v Itálii „dáreček“ v podobě pokuty?
Ale je to tak, italské úřady už posílají pokuty v češtině, většinou si ji nechají přeložit překladačem a už neřeší, jestli je to správně. To proto, aby se cizinec nevymlouval na to, že tomu nerozuměl. Když už tedy posílá pokutu ta správná osoba, ale o tom později…
Pokutu můžete dostat vItálii docela snadno, stačí trošku nepozornosti. Tím nemyslím to, že se při řízení zamyslíte a nechtěně (nebo možná i chtěně) překročíte rychlost. Spíš to, že nesledujete pořádně značky. Nebo že je pořádně neznáte. V Itálii totiž musí být všechny radary označené. VŽDYCKY! I ty mobilní. Ale nehledejte slovo „RADAR“, v Itálii se používá „AUTOVELOX“ nebo „CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA“.
A teď trochu teorie. Na obecních silnicích musí být značka alespoň 200 metrů před radarem v případě „průjezdních“ (takových našich jedničkových) silnic, 75 metrů před ním na ostatních silnicích. Pokud je radar mimo město, musí být značka radaru alespoň 1 km před ním, ale radar nesmí být umístěný dále než 4 km za značkou. I když je radar mobilní, třeba umístěný v autě nebo na trojnožce, musí být označený. A co radary umístěné v jedoucím autě? I ty musí být označené světelnou signalizací umístěnou na tomto autě. Navíc nemohou měřit tam, kde by bylo možné umístit pevný radar.
Když si to tak vezmu, mají to řidiči v Itálii jednodušší, žádný neoznačený radar v policejním autě schovaném za stromy nebo za autobusovou zastávkou! Dokonce je mnoho radarů umístěno v oranžovém sloupku, ten opravdu nepřehlédnete. Ano, napsala jsem správně, ve sloupku. Většina italských nedálničních radarů je totiž „schovaná“ (záměrně to dávám do uvozovek, protože všechny radary jsou dobře vidět) ve sloupku vedle silnice, ne někde ve výšce. Ale nikdo si nedovolí je poškodit. Na druhou stranu těch pevných radarů mají opravdu hodně, zákon dokonce stanovuje vzdálenost mezi nimi (od 500 m ve městech až po 4 km na dálnicích). Jakmile je někde snížení z 90 km/h na 70 km/h nebo ze 110 km/h na 90 km/h, je velice pravděpodobné, že tam bude radar. Nebo i víc radarů, pokud je ten úsek delší. Tady vás můžu trošku uklidnit – pokud na podobném úseku, který spravuje stejný orgán, dostanete v průběhu jedné hodiny více pokut, budete platit jen tu nejvyšší navýšenou o 1/3. Je pravda, že ne vždycky jsou ty radary funkční (to poznáte podle rychlosti kolem jedoucích Italů), ale já to radši neriskuji.
V Itálii taky často používají úsekové měření, to hlavně na dálnicích a víceproudých silnicích. I to musí být označené a ani tady nehledejte slovo radar, tentokrát je to „TUTOR“.
Případem pokuty, kterou my cizinci neznáme, je pokuta za vjezd do míst, kam se jezdit nesmí. A kterých je v Itálii čím dál více. Jsou to takzvané ZTL (“Zona a traffico limitato“) – zóny s omezeným provozem. Často se do takového místa můžete dostat omylem, stačí špatně zahnout. Někde je na začátku závora, která vás ochrání před pokutou, jinde je jen kamera. Řekla bych, že v tomto případě bývají Italové docela tolerantní a pokutu vám nepošlou, když vidí, že jste hned zase vyjeli (celý systém ZTL je automatizovaný, s kontrolou SPZ na vjezdu a na výjezdu). Ale pokud v takové zóně na pár hodin zaparkujete, pokuta je téměř jistá.
A co se tedy stane, když se rozhodnete pokutu nezaplatit? Do zahraničí musí být pokuta z Itálie doručena do 360 dní od přestupku. Pokud bude doručena později, platit ji nemusíte. Ale tohle si Italové hodně hlídají, pokuty posílají sice téměř po roce, ale před uplynutím lhůty.
Pokud tedy pokutu nezaplatíte, má vydávající orgán dvě možnosti. První je ta, že pokutu předá odvolacímu soudu, který o ní rozhodne (a rozhodnutí samozřejmě pošle řidiči). Pokud ji uzná, může pozastavit její úhradu až do okamžiku, kdy dotyčný přijede do Itálie. Celý systém se postupně zdokonaluje a digitalizuje, takže jakmile bude plně funkční a řidič bude mít smůlu a zastaví ho italská policie, bude po něm chtít úhradu této pokuty. Nebo může nařídit její exekuční vymáhání. Vzhledem k uznávání rozhodnutí cizích soudů to pro italské orgány není zase tak složité. Ale předpokládám, že k této soudní cestě se uchýlí pouze tehdy, kdy by se jednalo o vysokou pokutu, kterou budou chtít případně vymáhat exekučně.
Ve většině případů ale předají italské orgány vymáhání pokuty soukromým firmám – někdo se uchyluje k italským, někdo k anglickým či holandským, někdo k českým. To pak od nich dostanete výzvu k uhrazení italské pokuty, která je i přiložená - to bývá to české znění, které jste možná už jednou viděli, když vám přišla pokuta poprvé. V tuto chvíli se stále ještě můžete placení pokuty vyhnout. První možností je už shora zmíněná lhůta 360 dnů pro doručení pokuty – tím se myslí doručení té původní pokuty, ne této následné výzvy. Druhá možnost předpokládá, že jste rovnou nevyhodili tu původní pokutu, ale schovali si ji i s obálkou. Italský Nejvyšší soud totiž vydal rozsudek, podle kterého musí pokutu ODESLAT orgán, který ji udělil. Jak prosté…. Takže se stačí podívat na obálku a hned víte, jestli je lepší pokutu zaplatit nebo ji můžete použít třeba na zátop.
A ještě jedna rada – pokud dostanete pokutu z Itálie, která byla řádně odeslaná i doručená, doporučuji ji zaplatit co nejdříve. V textu pokuty totiž najdete i rozpis její výše, která se liší podle toho, jak rychle ji uhradíte.
Takže šťastnou cestu a co nejméně pokut!
Klára Žejdlová
