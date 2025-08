Jed na potkany? Ano, máme. A jakou chcete příchuť?

Upozorňuji předem, že dnešní blog není pro ochránce zvířat. Ale pokud by žili na vesnici, s poli okolo, s vlastní zahrádkou a třeba i nějakým tím domácím/hospodářským zvířátkem...

...a s určitými obdobími v roce, kdy se tahle divoká zvířátka ráda přemnoží a lezou opravdu skoro až do obýváku, možná by mě chápali.

Ale zpátky k věci. To takhle přišlo období, kdy se potkani zase přemnožili. Ne ti domácí mazlíčci, pokud se jejich páníčkům přemnoží, ať si s nimi dělají, co chtějí. Nepředpokládám, že je vypustí do přírody. Myslím úplně obyčejné potkany, u nás se jim říká němkyně. Když se přemnoží, jsou opravdu všude. A všude sežerou, na co přijdou. Takže když máte třeba slepice kvůli vajíčkům a někde pro ně schované obilí, jsou přemnožení potkani opravdu problémem. O nemocech, které mohou přenášet, ani nemluvím.

Když už to došlo tak daleko, že bylo nutné zakročit, vyslal mě manžel do zahradnictví, abych koupila jed na potkany. Naštěstí takový, který „nechutná“ jiným zvířatům a ani kdyby kočka sežrala otráveného potkana, nic by se jí nestalo. Myslela jsem, že to bude jednoduchý úkol.

Ale jak to tak bývá, když se zdá být něco příliš jednoduché, objeví se háček. Tím háčkem byla úplně jednoduchá, nevinná věta „A jakou příchuť?“. Cože??? Ten prodavač si ze mě snad dělá srandu! Potřebuju se zbavit potkanů, ne je pozvat na nedělní oběd (jako hosty, ne jako hlavní chod)! Asi jsem vypadala hodně vykuleně, protože nečekal na odpověď, ale hned se zeptal, kde bydlím. Takže jsem pak byla vykulená ještě víc. Zmohla jsem se jen na to, že jsem řekla „V Lisonu“. K mému překvapení jen řekl „Aha, v Lisonu. Takže meloun. Kolik balení?“.

No, zaplatila jsem za jednu krabičku a jela domů. A celou cestu zpátky přemýšlela, proč se prodavač ptal, kde bydlím, a proč mi dal jed na potkany s melounovou příchutí. A jestli to vůbec budou ty potkani jíst, zrovna meloun!

Večer mi to pak manžel vysvětlil. V roce 1997 New York bojoval s přemnoženými potkany a soutěž na deratizaci vyhrál podnikatel z Itálie, přesněji z benátského Trevisa. Benátčani jsou na takového spoluobčana velice pyšní (to vlastně Italové na cokoli italského, co se prosadí ve světě) a rádi o něm vyprávějí. No a tento pán, kterému přezdívali v nářečí „Il sorzon“, velikánská myš, boj s potkany vyhrál. A to díky tomu, že do svých jedů vmíchával příchutě, na které jsou potkani v dané oblasti zvyklí, takže netuší, že se jedná o past, a dosyta se najedí. V New Yorku to byl margarín a zbytky z fast foodů. V Římě naservíroval potkanům jed se slaninou a vepřovým tukem, v Paříži s máslem, v Amstrdamu s lososem a sýrem, v Miláně s pannettone. Ani jsem se tenkrát v zahradnictví nedívala, jaké mají další příchutě. Možná v cibuli nakládané sardinky, polentu s klobásou nebo třeba šneky. Každopádně se na polích kolem Lisonu vždycky hodně pěstovali melouny a potkani se na ně naučili.

Škoda, že ten pán už umřel. Třeba by nám namíchal jed s příchutí kompostu. To je totiž oblíbené místo pro hnízdění „našich“ potkanů.