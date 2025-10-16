Z Hané na Praděd
Z Olomouce na Praděd je to nějakých 92 km a poněvadž my jsme senioři a turistiku máme rádi, půjdeme trasu na etapy. Taky vždycky nechodíme po značených cestách, ujdeme možná víc. Jistě, mohli bychom jet autobusem a zvládli bychom vše za jeden den. Moje dcera zvládne Olomouc – Praděd pěšky taky za jeden den, ale my jsme se rozhodli právě takto.
Praděd je 1491 m vysoká hora v Hrubém Jeseníku, nejvyšší vrchol tohoto pohoří. Zároveň je to nejvyšší hora Moravy a Slezska. Celkově jde o pátou nejvyšší horu Česka, také druhou nejpromimentnější a třetí nejizolovanější. Je zde nejdrsnější podnebí, průměrná roční teplota nepřevyšuje 1 °C. Na slezské části vrcholu stojí 146,5 metrů (do roku 1993 měl 162 m) vysoký televizní vysílač s rozhlednou, jehož horní plošina je nejvyšším (byť umělým) bodem v ČR.
Vrchol hory leží ve Slezsku, pod ním probíhá historická zemská hranice Moravy a Slezska, proto nejvyšší bod Moravy leží přibližně 50 metrů od vrcholu. V současnosti tudy prochází i hranice krajů Moravskoslezského a Olomouckého. (Zdroj Wikipedie)
Praděd se tedy řadí hned za tyto české hory:
1603 m Sněžka
1556 m Luční hora
1555 m Studniční hora
1510 m Vysoké kolo
Vzdušnou čarou je vzálen od Sněžky necelých 170 km, přesto jsou dny, kdy je Sněžka z Pradědu vidět pouhým okem, mně se to poštěstilo dvakrát v životě.
Dnes je 10. února a my jsme odhodláni zítra v 9 hodin vyrazit od olomoucké radnice a zdolat první 13 km úsek do Mariánského Údolí. Budu si psát z cesty zápisky a jednou, později, se nimi brodit, jak z dnešního pohledu zbytky jarního sněhu.
I. etapa 11. února: Olomouc radnice – Mariánské údolí, 14 km
Počet účastníků 12, počasí slunečné bez mráčků
Prémie: pivo v cíli
II. etapa 4. března: Mariánské Údolí – Pohořany, 10 km. Celk 24
Počet účastníků 25, počasí slunečné bez mráčků
Prémie: opékačka buřtů a zálesácké kafíčko
III. etapa 20. března: Pohořany – Hraniční Petrovice, 11 km
Počet účastníků opět 25, přivítali jsme jaro a u chatky opekli buřty.
V cílové stanici nejsou vyfoceny odpadlice. Bylo jich šest a šly držet místo na předzahrádce s Radegastem do Domašova.
Prémie: celý den jsme si užívali Mezinárodní den štěstí
Odpadlice – šest žen se před Hraničními Petrovicemi odlouply a šly rovnou do Domašova nad Bystřicí držet místo na terásce s Radegastem zbytku, který dojel Autobusem. Přesto je náčelník ocejchoval titulem „odpadlice“. Více ve fotogalerii.
IV. etapa 2. dubna: Hraniční Petrovice – Dalov, 14 km
Aprílová vycházka, vyšlo nás 25 a stejných 25 došlo do cíle.
Prémie: Výborná nálada
V. etapa 17. dubna: Dalov – Sovinec, 12/11 km
Na těch kopcovitých 12 km jsme měli 3 hodiny. Celých 12 km vystoupaly pouze dvě: Lída a Eva, ostatní jsme si cesu zkrátili a nastoupili do autobusu o zastávku dříve, v Jiříkov-Křížov.
Dnes jsme u Huzové opustili náš kraj Olomoucký a vstoupili do okresu Bruntál, kraj Moravskoslezský.
Mírné cestovní problémy se nám nakonec díky trpělivé paní řidičce a logistice náčelníka podařilo překonat zdárně. Pivo na zahrádce před nádražím bylo zaslouženou tečkou a uznázím dnešního ostřejšího tempa.
Prémie: Všichni se těšíme na příště
VI. etapa 1. května: Sovinec – Tvrdkov, 13 km
Jak se blížíme cíli, cesta je stále náročnější. Ani ne tak pro naše nohy, ale dopravní spoje nám dávají zabrat.
Ráno ještě před Šternberkem a na svátek Práce opravovali silnici, nabrali jsme zpoždění a autobus na Sovinec, ve stanici Rýmařov – Ondřejov nám ujel. Náčelník briskně našel „zkratku“ a dovedl nás na správnou trasu.
Na Rešovské vodopády jsme tím pádem měli méně času a ten nám ještě umocnilo vyhýbání se davu svátečním výletníkům. Vodopády byly úžasné. Cestu zpět jsme operativně volili přes Valšov.
Prémie: Prvomájový pochod byl zdárně ukončen v nádražní předzahrádce.
VII. etapa 1. května: Tvrdkov – Bedřichov
Této etapy jsem se nemohla účastnit, popis a fotky vynechávám, vkládám fotku z Bedřichova, konečnou z VI. etapy.
VIII. etapa 4. září: Bedřichov – Motorest Skřítek, 11 km
Blížíme se k cíli, trasy jsou náročnější, také doprava do vzdálenějších míst polyká více času. Odměnou nám je kouzlo krajiny, kterou procházíme. Tentokrát to byly skály, Bílý kámen a náročný sestup kolem něj na Skřítek ukončený úžasným skalním útvarem, možná dřívějším lomem – Sněžná jáma. Mile nás překvapil Rabštejn a zdejší občerstvení. Nebýt Rabštejna, který je evidentně znám a oblíbený, nepotkali bychom živáčka.
Prémie: Po občerstvení se fotíme se skřítkem
IX. etapa 10. září: Motorest Skřítek – Ovčárna, 12 km
Vycházíme už za podzimního počasí, mlha, výhledy žádné. Kolem nás zrají borůvky a brusinky. Poměrně lehce jsme zdolali Ztracené skály, Pecný byl zahalený mlhou a u Jelení studánky jsme byli rádi, že se můžeme schovat v tamní útulně. Od Velkého Máje se počasí umoudřilo a my měli Praěd téměř na dosah. Podle plánu jsme však končili na Ovčárně a trpělivě očekáváme poslední etapu Ovčárna – Praděd – Červenohorské sedlo. Mezi tím si někteří odskočíme na Kralický Sněžník a koncem září nebo v říjnu hurá na Praděd.
Prémie: Naprosto úžasná hřebenovka
X. etapa 12. října: Ovčárna – Červenohorské sedlo, 13 km
Převážná část fotek ve článku je statických, vyfocených ve výchozím bodě nebo v cíli, zbytek fotek pak je dole ve FOTOGALERIE. U závěrečné etypy je třeba udělat vyjímku a zajít do podrobností.
Zdolali jsme Praděd (1491 m n.m.), i když nám počasí moc nepřálo
Statistika:
1. etapa 14 km 12 účastníků
2. etapa 10 km 25 účastníků
3. etapa 11 km 25 účastníků
4. etapa 14 km 17 účastníků
5. etapa 11 km 24 účastníků a pes
6. etapa 13 km 20 účastníků a pes
7. etapa 12 km 19 účastníků a pes
8. etapa 11 km 17 účastníků
9. etapa 12 km 11 účastníků
10. etapa 13 km 13 účastníků a pes
Stoupání celkem 2.356
Klesání celkem 2.050
Celkem jsme ušli 2171 člověkokilometrů a 49 peskilometrů
Během pochodu se přihodilo:
- Náš horský vůdce oslavil úctyhodné kulaté kulatiny a my pochopitelně s ním.
- Prošli jsme čtvero ročním obdobím..
- Jedna turistka nás náhle, nečekaně a navždy opustila.
Závěr: Cesta byla dlouhá, dle map a našich měření 121 km, na cestách jsme strávili asi 40 hodin (a dalších minimálně 40 hodin dopravou), stále bylo o čem povídat, co řešit a taky přišla řeč na starou rozhlednu na Pradědu a stavbu nového vysílače. Odhad zániku a postavení nové se pohyboval ve značném časovém rozptylu, proto malé shrnutí:
1 903 Vydání stavebního povolení rozhledny
1 912 Kolaudace rozhlednyí
1 957 Uzavření rozhledny pro veřejnost
1 959 Zřícení rozhledny (2. května)
1 965 Vydání územního rozhodnutí na výstavbu televizní věžeí
1 969 Položení základního kameneí
1 980 Uvedení do provozu
Poprvé jsem na Pradědu byla ve 4 letech, zažila tedy ještě starou rozhlednu s kolem pasoucími se koňmi a pevně doufám, že jsem tam ještě mockrát podívám, ideálně se stejnou partou jako letos.
Úplně na závěr: Někde v dechberoucím stoupání, snad u Rabštejna, jsme dostali příslib, že příští rok půjdeme naši pouť obráceně, z Pradědu do Olomouce.
Zdenka Wagnerová
Setkání na Kotlové
Na hřebenu Benešek je místo zvané Kotlová. Loni tudy vedla naše turistická trasa, zjistili jsme, že se zde pořádá akce „Setkání na Kotlové“, rozhodli jsme se akci opakovat i letos a zdá se, že tomu tak bude i napříště.
Zdenka Wagnerová
Když se slétáme, lítáme
„Jsme typicky spolková republika“, řekl mi jeden známý analytik a filosof. Vybavily se mi úvahy, zda je lepší být republikou 17. nebo raději 51. hvězdou, ale bylo tomu jinak, spolky u nás mají nezastupitelnou roli.
Zdenka Wagnerová
Když se slétáme na slet, na ten letošní, sedmnáctý
Letošní rok je z hlediska sokolů sletový. Jedná se o XVII. slet v rámci jeho více jak 140 leté historii. První slet se konal v roce 1882, nejdelší přerušení následovalo po XI. sletu v roce 1948. Nyní se slétáme každých 6 let.
Zdenka Wagnerová
Ve stavu beztíže - galerie SOKOL
Vydali jsme se na vernisáž fotografií Jana Jirkovského v Galerii SOKOL. Návštěvu jsme spojili s poznávání Prahy i naší historie, převážně spjaté se sokoly, jejich činností sportovní, hrdinskou a bojovou nevyjímaje..
Zdenka Wagnerová
Kam jdou ty mašiny aneb B7 roku 2023
Vítěz B7 2023 na otázku v cíli jaké to bylo odpověděl: "Masakr". Osobně jsem se B7 účastnila podruhé jako "divák", tj. na pohyblivých stanovištích jsem morálně podporovala dceru. Takový nezapomenutelný zážitek a skvělá atmosféra.
