Na hřebenu Benešek je místo zvané Kotlová. Loni tudy vedla naše turistická trasa, zjistili jsme, že se zde pořádá akce „Setkání na Kotlové“, rozhodli jsme se akci opakovat i letos a zdá se, že tomu tak bude i napříště.

Účast na našich turistických akcích je běžně 20-30 lidí, nás se na Kotlovou vydalo osm, sedm statečných a vedoucí vycházky. Tak pro ty ostatní a pro vzpomínku nás účastníků pár fotografií a dvě videa právě z 19. července 2025 a

Setkání na Kotlové

Náš výchozí bod Hutisko-Solanec,Čarták,Sedlo, je 11 hodin, podávám info k fázi výletu „Setkání na Kotlové“, příjemné překvapení účastníků, že občerstvení je vzdáleno pouhých 3,5 km.

Cestou se kocháme výhledy na Radhošť, Stolovou, Kněhyni, Smrk a Lysou horu. Pár kroků, asi 500 a jsme na Kotové. Tam už probíhají přípravy na odpoledne, točí se pivo, guláš a klobásy jsou slíbeny „za 10 minut“.

Usedáme, znaveni ani ne tak pochodem, ale spíš napětím z cestování, probíráme jakou jsme měli kliku. Doprava byla prošpikovaná výlukami, dílem opravou trati a dílem následky havárie cisteren s benzolem u Hustopečí n/M. Ve Vsetíně jsme měli na přestup na autobus podle jízdního řádu pouhých 5 minut, vsadili jsme na to, že to stihneme. Vlak přijel na čas, rychle vystoupit, šup do podchodu, prokličkovat mezi ostatními cestujícími, kteří se divili kam ti senioři s hůlkama tak spěchají, z podchodu vyběhnout nahoru a nějakých 150 m poklusu k autobusu. Stihli jsme to, naši 75+ byli příjemně překvapeni, odteď měli dopravu zdarma.

Kdybychom autobus nestihli, jeli bychom vlakem za 20 minut, ale ve Velkých Karlovicích bychom čekali na další spoj asi 1,5 hodiny. Na muzeum v Karlovicích a prohlídku kostelíčku účastníci dnes naladěni nebyli, pragmeticky se těšili na živý folklór, pečené sele a pravé valašské klobásy.

Náladu, která na Kotlové byla lze stěží popsat, snad dvě videa níže pomohou, cítili jsme se báječně. Naše skupinka neušla pozornosti moderátora setkání, tak nás trochu na mikrofon vyzpovídal.

Ptal se, jestli budeme až do závěrečné, odpověděla jsem že ne, že jdeme na vlak do Karlovic.

Nabídlo se sice pár ochotných, že nás odvezou, ale zůstali jsme u původního plánu – dojít po svých.

Kolem půl čtvrté jsme opustili louku a kolem daňčí ohrady v Miloňově došli do Velkých Karlovic na vlak s dostatečnou časovou rezervou.

Video – atmosféra v Kotlové. Portáši, cimbálovka, zpěv, návštěvníci atd.:

Pokud video nefunguje, tak tudy:

Video – Šikovní tatínkové, šikovné děti v „náhradním programu:

Pokud video nefunguje, tak tudy:

Poznámka: Cimbálovku někde v lese zdržel medvěd, tak moderátor přesvědčil tyto šikovné tatínky, aby zazpívali.