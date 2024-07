Když se slétáme, lítáme

„Jsme typicky spolková republika“, řekl mi jeden známý analytik a filosof. Vybavily se mi úvahy, zda je lepší být republikou 17. nebo raději 51. hvězdou, ale bylo tomu jinak, spolky u nás mají nezastupitelnou roli.

Národní spolky zde byly dřív něž naše republika, sokolové zdaleka nebyli jediný spolek, namátkou: HLAHOL, Slovanská lípa, skauting, hasičské spolky atd. První sokolský slet se konal roku 1882, další v roce 1891, brzy se interval pořádání sletů ustálil na 6 letech, pokud právě nebyla válka. V roce 1901 poprvé vystoupily i ženy, slet v roce 1907 trval čtyři týdny, VIII. slet v roce 1926 proběhl poprvé na Srahově, účastnilo se ho 140 tisíc cvičenců, navštívilo 800 tis diváků, T.G.M. věnoval sokolům prapor. Slet v roce 1938 je znám skladbou „Přísaha republice“, prezident Beneš věnoval sokolům druhý prapor. XI. slet proběhl jako první poválečný v létě roku 1948, počet cvičenců přesáhl půl milionu, skladba „Věrni zůstaneme“ připomněla osud sokolů umučených a padlých za války. Zároveň byl tento slet protestem proti Gottwaldově vládě a tím pádem na dlouhou dobu poslední, ze sokola bylo vyloučeno a existenčně postiženo přes 11.000 sokolů.

Letošní XVII. všesokolský slet probíhal od neděle 30. června do pátku 5. července 2024 v Praze. Pan prezident Petr Pavel věnoval sokolům sokolský prapor, jako výraz uznání za podporu sportu a výchovy ke skutečnému vlastenectví. Stal se tak čtvrtým prezidentem podporující sokolství po T.G. Masarykovi, Eduardu Benešovi a M. Zemanovi.

Slet začínal průvodem Prahou. Asi 15.000 sokolů se seřadilo podle rozvrhu kolem Václavského náměstí a následně pochodovalo Prahou přes Národní třídou, po nábřeží Vltavy, třídou 17. listopadu a Přížskou ulicí na Staroměstské náměstí.

Foto a video dokumentace blogu se nesnaží mapovat slet, je zejména připomínkou dění sokolům naší župy Olomoucká – Smrčkova a našich přátel. Materiál není zdaleka dokonalý, zachycuje však nezapomenutelné okamžiky.

Sraz jsme měli posledního červnovou neděli u Václava

Seřadiště naší župy bylo v dolní části Václavského náměstí

Co se dělo na seřadišti v červnovém horku, video:

Průvod Prahou

Naše župa Olomoucká – Smrčkova v sokolském průvodu, video:



Následující dny, od pondělí do čtvrtka probíhalo poslední ladění, tzv. secvičné

Šrumec kolem cvičných ploch, video:

Pietní akty a prohlídky města Prahy střídaly secvičné

Kobylisy – 82. výročí popravy našich 82 hrdinů, jedním z nich byl Josef Mašín. (82 poprav v jeden den).

Krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se ukrývali a bojovali naši parašutiské

U parašutistů, hned vedle krypty. Bylo potřeba se posilnit, čekala nás cesta k Emausům, na Hrad, Strahov, Petřín a k Tyršovu domu.

Emausy- klášter a památník hrdinům České obce legionářské

Z Emaus jsme to vzali přes Pražský Hrad, Strahov a Petřín k Tyršovu domu

Střídavě jsme cvičili nástup sokolských praporů pro zahajovací večer a nástupy jednotlivých cvičících celků. Všechno obdivuhodně klapalo na minuty, i když přesuny zdaleka nebyly zanedbatelné stran vzdáleností a časových intervalů.

Nástup praporů - video. Na slavnostní zahájení jsme cvičili dvakrát, potřetí to bylo naostro. Video z prvního nácviku v úterý. Ve středu byla generálka v krojích, ve čtvrtek slavostní nástup na I. vystoupení XVII. všesokolského sletu

Video poskytla jednota T. J. Sokol Velké Bílovice

Secvičné, projížděčky, řazení, nástupy a fotografování.

Mezi tím odpočinek a smělé i nesmělé pokusys o spojování v duchu motta sletu: SLET SPOJUJE!

Týden utekl jako voda a stáli jsme před večerním slavnostním vystoupením. Prapory se scházely na seřadišti, slavnostní nálada v plném proudu a najednou nějaká průtž mračen, ani úprk do podchodů tribun nás nezachránil, byli jsme mokří a prapory ztěžkly. Nitky co zůstaly nedopatřením suché promokly během slavnostního nástupu, tak vlastně nebylo vidět ani slzy dojetí, co se nám hrnuly po tvářích při hymně hrané na trubku doprovázené společným zpěvem, proslovech a přebírání praporu.

Generálka, středa

Nástup – I.program, čtvrtek večer

Video YouTube, zveřejnil Sokol - vzdělavatel župy Jana Máchala

V Tyršově domě o sletu

I. vystoupení hromadných skladeb, čtvrtek, slavnostní zahájení

„Toho bohdá nebude aby sokol z mokrého trávníku utíkal“, Petr pavel tento večer.

Další videa ze slavnostního nástupu ze zdrojů členů ČOS: Odkaz

Po nástupu praporů se honem převléci do cvibčebního úboru a cvičit sletové skladby



II. vystoupení hromadných skladeb bylo v pátek odpoledne. Zahájení bylo žáctvem vytvořený obraz sokola, který uměl mávat křídly. Závěr skladeb korunoval strom života utvořený cvičenci.

Sokolské skladby obsahují sekvenci cviků zvaných „Pecháček“, právě na počest Františka Pecháčka, poslední den sletu, v pátek dopoledne, sokolové uctili památku manželů Pecháčkových na Smíchově.

Během sletu

Jeden bratr z naší župy se nějakým zvláštním způsobem, asi zásahem AI dostal do reklamy MHD Praha, občas jsme se scházeli u Květinek, moji tři velitelé sokolské stráže, jeden z nejvyšších sokolů a nakonec obdarovaný Tomáš

Bydleli jsme na internátě, jezdili MHD a jména měli na všech sloupíchmetrem

V pátek večer už jsme se už neúčastnili párty v Tyršově domě, ale s polední zastávkou na Staré Poště se vraceli, po příjemně stráveném týdnu plného zážitků, domů.

Fotografie jsou z mého mobilního telefonu. Videa, není-li uvedeno jinak jsou rovnběž z mého mobilu.

Úplně na závěr: Děvčata s kterými jsem na sletu cvičila, pod hlavičkou T.J. Sokol Olomouc – Chválkovice a bylo s nimi moc fajn. Díky, že jste mě vzaly do party.