Zvu vás do Zdenčiny kavárny
Krásnou neděli a pohodu u dobré kávy (nebo u toho, co rádi pijete) Vám přeje
Zdeňka Ortová
Společensky významné trapasy
Jsou horší trapasy obyčejné, nebo společensky významné? Těžko říct, záleží na tom, jestli jsme v roli hlavní, nebo zda patříme mezi diváky toho průšvihu.
Volební politický kvíz
Upozorňuji Vás, že jakákoli podobnost s někým, koho dobře znáte z politických debat, je samozřejmě čistě... záměrná!
Po včerejším Superduelu kandidátů na premiéra už vím, koho zvolím
Tak to pro mě nejtěžší na letošních volbách už mám chválabohu za sebou. Rozhodla jsem se, koho budu volit.
Víte, co se stane s hlasem, který odevzdáte při volbách?
To Vám prozradí můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Víte, co umí vysvětlit křesťanský demokrat?
To vám prozradí můj aforismus. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.
