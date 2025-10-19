Zvu vás do Zdenčiny kavárny

Jsem si jistá, že dnešní ráno je jako stvořené pro hrníček dobré kávy, ale nepijte ji doma. Zajděte si do kavárny, tam se totiž můžou dít věci...

foto: pixabay.com

Krásnou neděli a pohodu u dobré kávy (nebo u toho, co rádi pijete) Vám přeje

Zdeňka Ortová

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 19.10.2025 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Společensky významné trapasy

Jsou horší trapasy obyčejné, nebo společensky významné? Těžko říct, záleží na tom, jestli jsme v roli hlavní, nebo zda patříme mezi diváky toho průšvihu.

12.10.2025 v 8:12 | Karma: 18,94 | Přečteno: 372x | Diskuse | Osobní

Zdeňka Ortová

Volební politický kvíz

Upozorňuji Vás, že jakákoli podobnost s někým, koho dobře znáte z politických debat, je samozřejmě čistě... záměrná!

4.10.2025 v 7:05 | Karma: 21,77 | Přečteno: 422x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Po včerejším Superduelu kandidátů na premiéra už vím, koho zvolím

Tak to pro mě nejtěžší na letošních volbách už mám chválabohu za sebou. Rozhodla jsem se, koho budu volit.

2.10.2025 v 9:28 | Karma: 33,01 | Přečteno: 6428x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Víte, co se stane s hlasem, který odevzdáte při volbách?

To Vám prozradí můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

28.9.2025 v 7:00 | Karma: 31,52 | Přečteno: 2578x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Víte, co umí vysvětlit křesťanský demokrat?

To vám prozradí můj aforismus. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.

26.9.2025 v 8:20 | Karma: 22,73 | Přečteno: 523x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

Lesníci na Moravě opravili po povodni koryta potoků, lesní cesty i mostky

19. října 2025  6:11

Rok po povodních ze září roku 2024 zaměstnanci Lesů ČR obnovují koryta toků i lesní cesty na...

Přesun miliardového majetku v centru Prahy. Pošta tají, kdo chce její slavné sídlo

19. října 2025

Premium V České poště spěje podle informací iDNES.cz do finále prodej historické budovy hlavní pošty v...

Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu

19. října 2025

Premium Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále...

„Protipožární zeď“ nezabrala, co teď s AfD? Zákazy nejsou řešení, zaznívá z CDU

19. října 2025

Premium Německou politikou stále cloumá dilema, jak se vypořádat s protisystémovou stranou Alternativa pro...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 600
  • Celková karma 25,98
  • Průměrná čtenost 2089x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.