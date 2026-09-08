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Začínám mít svoje stárnutí ráda. A co vy?

Jestli fakt chcete vědět, jak se mi to stalo, pak vás ráda uvítám uvnitř svého dnešního blogu, třeba se vám to taky bude hodit.

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Autor: Zdeňka Ortová | úterý 8.9.2026 15:53 | karma článku: 9,45 | přečteno: 64x

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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 656
  • Celková karma 24,31
  • Průměrná čtenost 1978x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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