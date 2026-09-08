Začínám mít svoje stárnutí ráda. A co vy?
Zdeňka Ortová
Taky chodíte na houby, i když nemáte orientační smysl?
Ani nevím, jestli je lepší se v lese ztratit jako úspěšný houbař s košíkem plným hub, nebo jako nekňuba s červivým klouzkem.
Zdeňka Ortová
Vaše prázdninové plány mohou dětem připadat jako vyhrožování
Milí rodiče a prarodiče, uvědomte si, že některé vaše dobře míněné prázdninové sliby mohou dětem připadat jako výhružky.
Zdeňka Ortová
Moje statusy aneb Když chci být krásnější
Pokud máte chuť pro sebe něco zdravého udělat, v žádném případě se nedívejte do zrcadla, koukejte se na televizi.
Zdeňka Ortová
Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná
Jsem jen kvalitně informovaná o nebezpečích, kterých nám léto umí připravit víc, než stačí uhradit zdravotní pojišťovna.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy aneb Emaily od rybáře
Jsem toho názoru, že rybářova trpělivost si zaslouží úctu, ale trpělivost rybářovy kamarádky si zaslouží obdiv.
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Losertova, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, okres Přerov
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