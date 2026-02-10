Z deště pod okap
Na deštnících je zajímavé, že alespoň jeden máme doma všichni. Je to snad jediná věc, kterou si dopřejí i ti, kdo si ze zásady nepořizují do domácnosti nic, co by nepotřebovali alespoň jednou denně. Nemají doma otvírák na konzervy, hrabadlo na sníh, ba ani knižní záložku, ale deštník jim v předsíni visí vždy. A vůbec nezáleží na tom, že už pěkně dlouho nesprchlo. Mimochodem… jestlipak vy vůbec každého 10. února slavíte Mezinárodní den deštníků? Pokud vás to dosud nenapadlo, letos máte první příležitost. Desátého února je právě dnes.
Murphyho zákon, který jsem zmínila v úvodu, je celkem pravdivý, ale neříká nám o tomto užitečném vynálezu vše. Tak zkusím kousíček neškodné osvěty. Ale nelekejte se, vybrala jsem pro vás jen to nejzajímavější.
První deštníky, i když vzhledem k místu vzniku spíše slunečníky, se totiž začaly používat asi před čtyřmi tisíci lety v Egyptě, Mezopotámii, Řecku a Číně. Skládací podoba paraplete byla s největší pravděpodobností také vynálezem čínským, a to již před 1700 lety! A první specializovaný obchod s deštníky byl pod názvem James Smith and Sons otevřen v Londýně již roku 1830. Deštník s originální, vyřezávanou rukojetí se svého času stal symbolem anglických džentlmenů a stal se mimo jiné i oblíbenou rekvizitou v němých filmových groteskách zejména s Charlie Chaplinem.
Možná nevíte, jak svátek deštníků oslavit, protože instrukce pro tuto příležitost neexistují. Já osobně si myslím, že nejlépe je zmoknout. Prostě se před prudkým deštěm nijak nechránit, dovolit mu, aby si jeho studené kapičky, případně i mokré provazy, našly cestu mezi naším límcem a krkem a putovaly páteřním kanálkem až bůhvíkam. Aby nám nevyžádaná přírodní sprcha spláchla účes a boty nám únorový slejvák proměnil ve studené zablácené jezírko, v němž se mokré ponožky můžou stokrát tvářit jako priessnitzův obklad, promrzlá chodidla jim neuvěří.
A právě v tuto krušnou chvíli zatoužíme po deštníku, čímž mu vzdáme hold. Potom je nejužitečnější se doma pěkně usušit a dát si do čaje na zahřátí kapku rumu. Nevím, jaký názor na oslavu světového dne deštníků máte vy, ale já bych ji viděla přesně takhle.
Na závěr mě napadá, že z deště pod okap se může, bez ohledu na meteorologickou předpověď, dostat každý z nás. A pak je nám jakékoli paraple dobré... i kdyby mělo být jen utkáno z pár přátelských slov. Však vy víte, jak to myslím.
Takže na zdraví, milé deštníky, ať nám to pod vámi sluší!
Zdeňka Ortová
Po kolika kilometrech přestanete vypadat jako hlupáci vy?
Věděli jste, že člověk v dávných dobách ušel denně v průměru 19 kilometrů? A že pro správnou činnost paměti je nezbytný pohyb?
Zdeňka Ortová
Nechtějme umřít jako hlupáci
Když student střední školy tipuje, že druhá světová válka skončila v roce 1968 a Mozart se proslavil především čokoládovými koulemi, není to nic k oslavování.
Zdeňka Ortová
Ráda bych vzkázala do parlamentu, že to nás v žádném případě neomlouvá
Historie, je prý něco, co se nikdy neudálo, sepsaná někým, kdo při tom nebyl. V tom případě jsem zvědavá, co se za pár desetiletí asi dočtou o nás?
Zdeňka Ortová
Omylem se lze oženit, rozvést i zvolit politika
Já jsem jednou omylem spolkla místo tabletky proti kašli diuretikum. Kašlala jsem nadále vydatně, ale většinou na WC.
Zdeňka Ortová
Patřili jste vloni mezi Sedm statečných?
Myslím, že jsme mezi ně patřili tak nějak všichni a letos se z toho budeme snažit vzpamatovat, silné povahy v tom budou pokračovat.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Kubismus, brutalismus a Krištof Kintera. Výstava přibližuje Dvorecký most veřejnosti
Ještě nestojí, už má vlastní výstavu. Dvorecký most, který letos na jaře propojí Prahu 4 a 5, se...
4. den ZOH 2026: Program je nabitý! Do akce vyráží přes 20 českých sportovců
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a čeští fanoušci se mají i 4. den na co těšit. Úterní...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...
Prodej rodinného domu 143 m2, pozemek 375 m2
Vápenný Podol, okres Chrudim
3 999 999 Kč
- Počet článků 608
- Celková karma 30,05
- Průměrná čtenost 2080x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524