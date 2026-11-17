Vymírání lidstva před televizní obrazovkou
Tuto informaci mi poskytla kamarádka Jana při našem tradičním posezení nad dobrou kávou. Nedávno prý četla o zajímavém objevu amerických vědců. Ti prý zjistili, že muži, kteří vysedávají před televizní obrazovkou dvacet a více hodin týdně, mají jen zhruba polovinu spermií v porovnání s muži, kteří ve stejné pozici tráví před televizní obrazovkou času jen velmi málo nebo vůbec žádný. Není zkrátka povalování jako povalování.
V této souvislosti mě napadá, že vědci zcela opomenuli pocity žen. Zcela laicky soudím, že našemu libidu neprospívá pohled na pána tvorstva v teplákové soupravě s vytahanými koleny, když rozložený na kanapi buď energicky pokřikuje na jedenáct hochů v trenýrkách nebo apaticky klimbá u zpráv.
Vzpomínám, že není zase tak daleko doba, kdy ženy nebyly tak laxní vůči budoucí otcovské schopnosti svého vyvoleného. Kamarádka Olga se například doslechla, jaký devastující vliv může mít na mužskou plodnost zapařování hlavy pod vojenskou čepicí. Každý dopis svému milému, který právě vykonával základní vojenskou službu, tehdy končila výzvou, aby si čapku často nadzvedával a hlavu větral. Protože se ale styděla přímočaře vyjádřit důvod svého nabádání (to víte, v roce 1980 se zamilované páry bavily na rande o spermiích asi tak často jako členové motorkářského gangu o krupicové kaši), končil na oplátku vojín své dopisy ustaranou otázkou, zda je Olinka zdravotně v pořádku?
„Co se to s námi všemi vlastně stalo? Proč stále sedíme a jako pitomci hledíme v jedno místo?“ zeptala se kamarádka nyní již nad prázdným hrníčkem, protože při filozofování nám kafe chutná nejlépe. Teď přišla na řadu moje řečnická chvíle. Vzpomněla jsem si totiž na článek, který tvrdil, že jsme prostě zbohatli a zlenivěli, protože naše životní úroveň je dána úrovní naší spotřeby. Záludně v nás podporuje přirozené touhy po okamžitých požitcích a prosazuje životní způsob, ve kterém se rodině s dětmi místo těžko hledá. Každé zboží lze vrátit anebo zahodit a koupit nové, každou smlouvu vypovědět anebo z ní odstoupit, každou práci ztratit anebo vyměnit za jinou, lepší, to samé můžeme udělat s partnerem. Jen to rodičovství je navždy. A nyní do těchto vědeckých úvah zasahují ještě televizní lenoši hubící houfně spermie.
„Proboha, myslíš, že se to týká jenom těch, co koukají na televizi, nebo je povalování u počítačů a chytrých telefonů povoleno?“
Jana si evidentně právě vzpomněla na svého syna, jeho trávení volného času a svoji touhu stát se konečně babičkou.
Cestou domů jsem přemýšlela o tom, že kolik je na světě lásky nezjistíme při sledování telenovely, ale při sčítání lidu. A že naši populaci může evidentně zachránit jedině pohyb. Prostě přiměřená až intenzivní tělesná aktivita na čerstvém vzduchu.
Takže, pánové, nezbývá vám nic jiného než zachránit lidstvo tím, že vyskočíte z pelechu a začnete cvičit, až se z vás bude kouřit. Ale prosím vás, pro jistotu si při tom nezapomeňte každou chvíli nadzvedávat tu značkovou kšiltovku.
Zdeňka Ortová
Nebojím se loučení s mládím
protože z vlastní zkušenosti vím, že některé návštěvy se i po stisku ruky ještě od vrat několikrát vrátí zpět.
Zdeňka Ortová
Glosa: Životní sklizeň
Dospíváme, zrajeme, stárneme a mezi tím probíhá sklizeň. Důležité je poznat kvalitní úrodu od plevele.
Zdeňka Ortová
Prozraďte, prosím, jakou vy si na podzim vaříte polévku?
Můj strýc mi na tuto otázku odpověděl, že on v létě i na podzim baští jen tu polévku, kterou mu vozí k obědu služba pro penzisty.
Zdeňka Ortová
Glosa: Stárnutí se nebojím
Já vím, stárneme všichni, a stárneme hned od narození, tak to prostě příroda zařídila. Ale v šestnácti se stárne radostněji, že jo.
Zdeňka Ortová
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To si snad pořadatelé myslí, že mi častým vysedáváním u počítače při psaní blogů zakrněly dolní končetiny?
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