Vy si fakt kazíte nedělní poledne koukáním na politiku?

No já tedy v žádném případě ne. Jsem totiž slušně vychovaná a vím, co se v neděli patří, a co je chucpe.

Už roku 321 římský císař Konstantin I. Veliký nařídil dodržování nedělního klidu, ovšem s výjimkou rolnických prací. To znamená, že kosit v neděli v poledne trávu je v pořádku, ale dívat se v neděli ve 12:00 na televizní politickou debatu je stejně nepatřičné, jako by se k nám v době oběda vloudil soused, obsadil volnou židli u stolu a koukal nám nejdřív do talířů, potom i do pusy, jestli nám chutná a pak nám nasadil brouka do hlavy tím, že bude příští týden hlasovat jinak než by se nám libilo.

A tak si takřka každé nedělní poledne říkám, kdo se proboha může v tuto dobu dívat na televizi? Je neděle, pravé poledne, rodina má právě usedat ke svátečnímu obědu, děti pomáhat s prostíráním, tatínek chválit lahodnou horkou polévku, maminka lít do omáčníku čerstvou svíčkovou a pak si všichni společně pochutnávat, příjemně spolu hovořit o tom, co koho tento týden potkalo zajímavého, těšit se na zákusek, děti už po očku pozorovat krabici se společenskou hrou Osadníci z Katanu, protože si ji pak všichni společně zahrají, nebo nedočkavě vyhlížet tetu Moniku, která k nim chodí v neděli odpoledne na kafe a přináší ty skvělé uherákové jednohubky.

No dobrá, říkáte, že ne všichni mají klasickou rodinu, že ne všichni v neděli usedají ke svátečně prostřenému stolu s životními partnery a s drobotinou. Ale to nikoho neomlouvá, aby si tento požehnaný čas kazil politikou, kterou jinak může v televizi poslouchat 24 hodin denně až do aleluja.

Nedávno jsem zrovna ve zprávách vyslechla informaci o tom, jak velké množství lidí dnes potřebuje psychiatra, psychologa nebo alespoň užívat léky pro zklidnění. A přitom by i lidem, kteří žijí sami, stačilo tak málo: světit neděli. Ráno se dosyta vyspat, dát péct kuře, zalít květiny, přečíst si kapitolu z rozečtené knihy, slupnout oběd, jít na procházku, setkat se v kavárně s přáteli, zajít na vernisáž té skvělé výstavy, o které se mluví, nebo pokřikovat na fotbalovém stadionu na hráče, kteří se netrefí do meruny s takovou vervou, s jakou by se určitě strefovali oni, kdyby je k tomu pustili.

Ať dumám, jak dumám, nikde v tom nedělním schématu nevidím ani skulinku pro znesvěcení nedělního klidu vniknutím politiků do našich domácností. To už musí být člověk hodně nešťastný a sám, když to dopustí.

Navrhuji vysílat politické debaty v pondělí večer. Na začátku týdne jsme všichni po víkendu odpočinutí, máme sílu vyslechnout jeden vládní slib za druhým i držkování opozice. Společné večeře se málokde konají, většinou si každý namaže krajíc chleba paštikou a pak se může nechat vtáhnout do politických hrátek. Jo, pondělí by se mi pro politické debaty líbilo. To jsem vždycky večer tak utahaná, že usínám i u Včelích medvídků.

Autor: Zdeňka Ortová | úterý 31.3.2026 7:00 | karma článku: 22,28 | přečteno: 301x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Když děti místo otáčení stránek přejíždějí po knize prstem jako po tabletu

Skutečnost, že knihy nemají dotykový displej a nedá se z nich připojit k internetu, je v některých dětských očích jejich velký hendikep.

25.3.2026 v 10:28 | Karma: 22,17 | Přečteno: 267x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Když chlap ženu pochopí po svém

Pánové jsou skvělí v tom, že si i nepříjemnou situaci dovedou vyhodnotit po svém tak, aby jim vyhovovala.

1.3.2026 v 9:27 | Karma: 21,38 | Přečteno: 496x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Zatracený magický den 26. 2. 2026 plný svateb

Pro mě si tento uhrančivý den nachystal tolik nepříjemného a bolavého, že bych o svatební rumraj nestála, ani kdyby mi spadl zadarmo do klína.

27.2.2026 v 14:54 | Karma: 22,71 | Přečteno: 344x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Když vaše chlupatá kamarádka musí na operaci

Kdo něco podobného zažil, ten ví, jaký hrozný pocit je, když vám zoufale hledí do očí, protože věří, že vy jste její jistota.

25.2.2026 v 10:20 | Karma: 25,16 | Přečteno: 456x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Vy nekoukáte na curling?

Ale to děláte velkou chybu. Aha, říkáte, že vy na něj nekoukáte, protože vy ho hrajete? Tak to zřejmě dělám velkou chybu já.

17.2.2026 v 22:36 | Karma: 18,96 | Přečteno: 379x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

