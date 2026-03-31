Vy si fakt kazíte nedělní poledne koukáním na politiku?
Už roku 321 římský císař Konstantin I. Veliký nařídil dodržování nedělního klidu, ovšem s výjimkou rolnických prací. To znamená, že kosit v neděli v poledne trávu je v pořádku, ale dívat se v neděli ve 12:00 na televizní politickou debatu je stejně nepatřičné, jako by se k nám v době oběda vloudil soused, obsadil volnou židli u stolu a koukal nám nejdřív do talířů, potom i do pusy, jestli nám chutná a pak nám nasadil brouka do hlavy tím, že bude příští týden hlasovat jinak než by se nám libilo.
A tak si takřka každé nedělní poledne říkám, kdo se proboha může v tuto dobu dívat na televizi? Je neděle, pravé poledne, rodina má právě usedat ke svátečnímu obědu, děti pomáhat s prostíráním, tatínek chválit lahodnou horkou polévku, maminka lít do omáčníku čerstvou svíčkovou a pak si všichni společně pochutnávat, příjemně spolu hovořit o tom, co koho tento týden potkalo zajímavého, těšit se na zákusek, děti už po očku pozorovat krabici se společenskou hrou Osadníci z Katanu, protože si ji pak všichni společně zahrají, nebo nedočkavě vyhlížet tetu Moniku, která k nim chodí v neděli odpoledne na kafe a přináší ty skvělé uherákové jednohubky.
No dobrá, říkáte, že ne všichni mají klasickou rodinu, že ne všichni v neděli usedají ke svátečně prostřenému stolu s životními partnery a s drobotinou. Ale to nikoho neomlouvá, aby si tento požehnaný čas kazil politikou, kterou jinak může v televizi poslouchat 24 hodin denně až do aleluja.
Nedávno jsem zrovna ve zprávách vyslechla informaci o tom, jak velké množství lidí dnes potřebuje psychiatra, psychologa nebo alespoň užívat léky pro zklidnění. A přitom by i lidem, kteří žijí sami, stačilo tak málo: světit neděli. Ráno se dosyta vyspat, dát péct kuře, zalít květiny, přečíst si kapitolu z rozečtené knihy, slupnout oběd, jít na procházku, setkat se v kavárně s přáteli, zajít na vernisáž té skvělé výstavy, o které se mluví, nebo pokřikovat na fotbalovém stadionu na hráče, kteří se netrefí do meruny s takovou vervou, s jakou by se určitě strefovali oni, kdyby je k tomu pustili.
Ať dumám, jak dumám, nikde v tom nedělním schématu nevidím ani skulinku pro znesvěcení nedělního klidu vniknutím politiků do našich domácností. To už musí být člověk hodně nešťastný a sám, když to dopustí.
Navrhuji vysílat politické debaty v pondělí večer. Na začátku týdne jsme všichni po víkendu odpočinutí, máme sílu vyslechnout jeden vládní slib za druhým i držkování opozice. Společné večeře se málokde konají, většinou si každý namaže krajíc chleba paštikou a pak se může nechat vtáhnout do politických hrátek. Jo, pondělí by se mi pro politické debaty líbilo. To jsem vždycky večer tak utahaná, že usínám i u Včelích medvídků.
Zdeňka Ortová
Když děti místo otáčení stránek přejíždějí po knize prstem jako po tabletu
Skutečnost, že knihy nemají dotykový displej a nedá se z nich připojit k internetu, je v některých dětských očích jejich velký hendikep.
Zdeňka Ortová
Když chlap ženu pochopí po svém
Pánové jsou skvělí v tom, že si i nepříjemnou situaci dovedou vyhodnotit po svém tak, aby jim vyhovovala.
Zdeňka Ortová
Zatracený magický den 26. 2. 2026 plný svateb
Pro mě si tento uhrančivý den nachystal tolik nepříjemného a bolavého, že bych o svatební rumraj nestála, ani kdyby mi spadl zadarmo do klína.
Zdeňka Ortová
Když vaše chlupatá kamarádka musí na operaci
Kdo něco podobného zažil, ten ví, jaký hrozný pocit je, když vám zoufale hledí do očí, protože věří, že vy jste její jistota.
Zdeňka Ortová
Vy nekoukáte na curling?
Ale to děláte velkou chybu. Aha, říkáte, že vy na něj nekoukáte, protože vy ho hrajete? Tak to zřejmě dělám velkou chybu já.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, žilo v něm 577.515 lidí
Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, na konci roku v kraji žilo 577.515 lidí....
V Plzeňském kraji přibylo za rok 43 lidí, opět výhradně díky stěhování
V Plzeňském kraji se vloni meziročně zvýšil počet obyvatel o 43. V regionu žilo na konci loňského...
Velká proměna „feťácké“ části Holešovic. Z nádražní džungle má být moderní čtvrť snů
Okolí Nádraží Holešovice čeká zásadní proměna. Z v současnosti spíše zanedbaného a tranzitního...
Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete
Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
