Vy nekoukáte na curling?
CURLING je nádherný sport. Coby divačku mě okouzlil před čtyřmi lety, když za nás na olympiádě hráli manželé Paulovi. Sledováním jejich zápasů jsem této hře přišla na chuť a teď už si curlingové zápasy vyloženě užívám.
Je to nádherně strategická hra, možná by se dalo s nadsázkou říct, že to jsou částečně šachy na ledě. Dvacetikilový curlingový kámen poslaný hráčem do cílového prostoru, který tvoří soustředné kruhy, nedává góly, ale vytváří důmyslné pozice pro vítězství v jednotlivých endech (kolech) a posléze i v celém zápase.
Náš tým na právě probíhající olympiádě samozřejmě nepatřil mezi adepty na medaile, ale dnes kluci porazili Němce a po jejich vítězném kameni jsem se pěkně od plic zaradovala! Dokonce víc než u hokeje.
Pravdou je, že někteří se mi diví, co na této hře mám, protože oni si myslí, že je to jen takové prostoduché zametání a klouzání po ledě. Ó, vy moji milí naivové, kdybyste se lépe podívali, viděli byste, jak zajímavá, důmyslná a chytrá hra to je. Ale budu brutálně upřímná: zůstanu jen u fandění, já bych si na tom ledě rozbila hubu.
VÍTĚZNÝ kámen Klímy v utkání Česko – Německo | Milán Cortina 2026 - YouTube
Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
