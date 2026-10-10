Volič by si měl uvědomit, že každá liška svůj ocas chválí
Prostě nemám ráda politiku a tématům na toto téma se vyhýbám jako alergik senoseči. Není to proto, že bych neuměla skousnout různé politické pletichaření, ohlupování voličů, odflinknutá hlasování a divný slovník. Mám prostě mnohem přítulnější vztah ke zvířecí říši a nelíbí se mi, že ji politika tak nestydatě zneužívá. Stačí zajít na nějaké politické shromáždění či nakouknout do poslaneckých či senátorských lavic a už se líhne jedna parabola za druhou. Nevěříte? Tak já vám pár příkladů nezištně poskytnu.
Většinou to začíná už na předvolebních mítincích. Tam jsou někteří kandidáti o voličskou přízeň tak výřeční, že by vymámili na jalové krávě tele a snaží se nás přesvědčit, že by kuřeti neublížili. Jiní se ve voličích snaží vyvolat lstivý dojem, že s nimi husy pásli, a přitom už se cítí být na koni. Skutečnost je však taková, že se jen třesou na to, aby se z nich co nejdřív stalo velké zvíře s hroší kůží, které se bude zabývat žabomyšími spory, jimž stejně bude rozumět jako koza petrželi a bude o nich hlasovat tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Volič by si však měl uvědomit dřív než za volební plentou, že každá liška svůj ocas chválí a zle je koni, kolem něhož osli hýkají.
Ačkoli to mnohým posléze jde jako psovi pastva, přesto se cítí jak ryba ve vodě a nikterak jim nevadí, že za chvíli po nich ani pes neštěkne. Proto se nemůžeme divit, když ve sněmovně někdo spí jako dudek a pak při hlasování kouká, jako by mu uletěly včely.
Nejhorší jsou ti, co hned po zvolení začnou mít chování řeznického psa a jsou drzí jako lázeňská veverka. V tom případě nám je hned jasné, že jim jde přece jen o to, aby se měli jako prase v žitě, a proto jednají tak, že by od nich pes kůrku nevzal.
Voličům pak nezbývá než pomstychtivě doufat, že časem alespoň někteří naplní přísloví: oslu, když se dobře vede, jde na led tancovat. A jak vidno, stát se to může, jelikož mnoho politických kohoutů věří, že slunce vychází jen kvůli nim.
Za chaos v hlavách voličů však nesou odpovědnost i média. Včera jsem si například pustila zprávy postupně na třech našich televizních stanicích a po shlédnutí tří různých reportáží jedné a té samé události mě napadlo jediné: člověk by se neměl nechat zastrašit svými vlastními názory.
Pro tento případ vám ve finále mohu poradit jediné: Když pět lidí bude říkat, že vůl je kráva, říkejte to klidně také. Ale nechoďte ho dojit!
Milí čtenáři, přeji vám všem příjemný víkend a zdravě vtipný nadhled po zveřejnění volebních výsledků. :-)
Zdeňka Ortová
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