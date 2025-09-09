Víte, proč politici tak často citují klasiky?

Prozradí Vám to můj aforismus, tak Vás zvu k nakouknutí, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

Příjemně usměvavé předvolební dny Vám přeje

Zdeňka Ortová

Autor: Zdeňka Ortová | úterý 9.9.2025 15:27 | karma článku: 9,59 | přečteno: 93x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Politika je místem permanentního nesouhlasu

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

7.9.2025 v 8:25 | Karma: 22,19 | Přečteno: 476x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Učitel přemýšlí jinak

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

31.8.2025 v 10:19 | Karma: 21,32 | Přečteno: 367x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Inteligentní myšlenka umí i levitovat

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

24.8.2025 v 9:53 | Karma: 23,28 | Přečteno: 335x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

K čemu je ten babybox?

Bylo evidentní, že tatínek nemá s odpovědí problém a už otvíral ústa, aby zvědavému dítěti podal vysvětlení.

22.8.2025 v 10:38 | Karma: 26,26 | Přečteno: 1084x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Hlupáci neexistují

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

10.8.2025 v 19:02 | Karma: 25,04 | Přečteno: 458x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

7. září 2025  9:53,  aktualizováno  13:24

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  4.9 10:50

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

4. září 2025

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...

Ministryně spravedlnosti Decroix věří, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou

9. září 2025  18:18

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) soudí, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou. Nic...

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala důlní pozemky, těžní věže se promění

9. září 2025  18:09

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou...

Izraelská armáda zaútočila na vedení Hamásu přímo v katarském Dauhá

9. září 2025  15:33,  aktualizováno 

Izraelská armáda v úterý oznámila, že v katarském Dauhá zaútočila na členy vedení palestinské...

Ambiente dnes zavřelo třicítku svých restaurací. Zaměstnanci dostali volno

9. září 2025  17:48

Skupina podniků Ambiente v úterý 9. září slaví třicet let od svého vzniku. Toto jubileum si chtějí...

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 590
  • Celková karma 26,40
  • Průměrná čtenost 2103x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.