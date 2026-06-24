Víte, kdy stoupá v tropických dnech počet ublížení na zdraví?
Když žena stojí od rána u sporáku, připravuje šťavnatou vepřovou pečeni, nadýchané kynuté knedlíky, moravské dušené zelí… v poledne se ke stolu dostaví manžel, který celé dopoledne strávil na lehátku u bazénu, a řekne: „Já dneska, mámo, nebudu obědvat, stačí mi trochu polívky.“
Když žena hodinu chystá celé rodině věci na plovárnu - dětem dvoje plavky - jedny náhradní, hypoalergenní boty do vody, látkové kšiltovky, deku, sáčky na mokré plavky, osušky, sluneční brýle, krémy na opalování, spreje po opalování, plovací rukávky, nafukovací kruh, pití pro čtyři, svačinu pro pět, protože manžel jí za dva, peněženku na drobné, doklady, kartičky zdravotního pojištění, – pak si už takřka na odchodu honem zkouší v ložnici před zrcadlem nové plavky, manžel starostlivě nadzvedne obočí a utrousí: „Ty si fakt troufáš na dvoudílný plavky?“
Když chlap při odjezdu na chalupu naloží dvě tašky manželčiny garderoby, její notebook, kosmetický kufřík, opalovací lehátko, papírovou krabici plnou bulvárních časopisů, kolečkové brusle, pět letních klobouků, sušičku na ovoce, skládací kolo, domácí pekárnu a tenkou igelitovou tašku, do které manželka nakoukne a otráveně řekne: „To musíš s sebou pořád všude tahat ty šachy?“
Když se manželka vrátí v pondělí k večeru domů z práce, v kuchyni na stolku najde rozteklý polárkový dort, rozmražené hovězí na nedělní gulášek a kuře na sobotu, šest krabiček původně mražených borůvek od babičky ze Šumavy… a manžel spokojeně řekne: „Byla tu sousedka, jestli si může u nás v mrazáku nechat do zítra pár věcí, že se jim ten jejich porouchal. Tak jsem jí v tom našem udělal trochu místa.“
Přeji vám všem příjemný horký den, ať vás v něm opouští pot, ale úsměv nikoli!!!
Zdeňka Ortová
Jsem něco jako Roger Federer, řekl to o mně Patrik Banga, tak na tom něco bude
Hlavní administrátor našeho blogu to samozřejmě řekl v nadsázce, ale potěšilo mě to, tak by bylo neuctivé, kdybych se s tím nepochlubila. :-)
Zdeňka Ortová
Týká se vás druhá míza?
O druhé míze se většinou hovoří s despektem, někdy i s úšklebkem. Já na ni pohlížím spíš jako na tenisové druhé podání.
Zdeňka Ortová
Taky spíte o dvě hodiny méně?
Na tuto otázku sama za sebe odpovídám, že já určitě ano. To se nechlubím. To se nekaji. To přiznávám.
Zdeňka Ortová
Jsem kůže líná
Toto drsné vyjádření určitě není nic, co bychom si přáli, aby si o nás druzí mysleli, natož vyprávěli.
Zdeňka Ortová
Dnes vás zve na kávu žena, která má ráda logiku
Neděle je jako stvořená pro hrníček dobré kávy, která vám prospěje jako zahrádce dešťová přeháňka. Zajděte si na ni do kavárny, nikdy nevíte, koho zajímavého tam potkáte.
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