Víte, co se stane s hlasem, který odevzdáte při volbách?
Tak dneska jsem se rozhodla netrefovat jen do politiků, protože my voliči máme smysl pro humor, což takřka vždy prokazují volební výsledky. :-)
Krásnou neděli i celý příští týden Vám s úsměvem přeje
Zdeňka Ortová
Víte, co umí vysvětlit křesťanský demokrat?
To vám prozradí můj aforismus. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.
Zdeňka Ortová
Slovo dělá muže. A co dělá politika?
To se dozvíte uvnitř blogu. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.
Zdeňka Ortová
Víte, co ukáže politik nerozhodnutým voličům?
To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Co udělá politická strana, když o sobě nemůže říct nic pěkného?
To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Co si myslí ambiciózní politik
To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...
Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne
U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem...
Celou Ukrajinou zní poplach, Rusko provedlo rozsáhlý útok drony a raketami
Nad celou Ukrajinou byl v neděli od 5:00 SELČ vyhlášen letecký poplach, píše agentura Reuters s...
OSN obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu
OSN v neděli obnovila sankce proti Íránu kvůli jeho jadernému programu. Děje se tak poté, co...
Že by si Němci začali na migraci zvykat? Zdání klame, pod povrchem to bublá
Premium Od naší spolupracovnice v Německu Je to pohoda. Čtvrtek, 26. září. Na titulních stranách online verzí prestižních německých deníků se...
Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit
Premium Během života hrajeme různé hry, platí to i při návštěvě moravského sklípku. Jak se chovat, když se...
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
