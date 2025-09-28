Víte, co se stane s hlasem, který odevzdáte při volbách?

To Vám prozradí můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

Tak dneska jsem se rozhodla netrefovat jen do politiků, protože my voliči máme smysl pro humor, což takřka vždy prokazují volební výsledky. :-)

Krásnou neděli i celý příští týden Vám s úsměvem přeje

Zdeňka Ortová

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 28.9.2025 7:00

Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

