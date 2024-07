Vhodná fotografie pro seznamovací inzerát

Už jste někdy odpověděli na seznamovací inzerát sympatickému člověku vašeho věku a při osobním setkání zklamaně zjistili, že váš protějšek zanedbal aktualizaci přiložené fotografie?

Prý, čemu se divím, je to běžná praxe. Inzerent se chce dělat mnohem zajímavější, než tomu ve skutečnosti je. Většinou text zaplní informacemi o tom, že má spoustu ušlechtilých zálib, zaměstnání, kde si ho považují, diplom z parašutistického výcviku, dceru z prvního manželství na francouzském lyceu, domeček s bylinkovou zahrádkou, pár věrných přátel z fotbálku a přítulné štěňátko. Kdo by takovému nápadníkovi odolal, když připojená fotografie navíc ukazuje sympaťáka, který kde usedne, tam zdobí?

Kamarádka si vloni asi čtyři měsíce s podobným typem dopisovala. Když se jí pak e-mailové líčení jeho vlastní ušlechtilosti začalo trochu zajídat, ještě stále se nechtěla rozkvétajícího vztahu vzdát. Co když ten člověk jen špatně klade prsty na klávesnici, co když se jen neumí písemně správně vyjádřit? A tak navrhla osobní setkání. Pán se chvíli vykrucoval a setkání oddaloval. Jednou musel sklízet karfiól, pak doučovat dceru gramatiku, viróza ho tak oslabila... Když se konečně viděli, kamarádka si pomyslela, že ta viróza musela být šmrncnutá alopecií a rachitidou. Nápadník neměl bujnou kštici, ani štědře svalnaté tělo radost pohledět. A ten klukovský úsměv, který ji na fotce okouzlil, jí v reálu nutkal jedinou myšlenku: kde mám sakra tu vizitku na ortodoncii?

Jenže to se na celou věc dívám jen očima ošálených. Ale znám i případ, jedné čtenářky z naší knihovny, která dle jejího vyprávění připojila ke svému seznamovacímu inzerátu fotografii zcela aktuální, prostě si spontánně udělala doma v křesle selfíčko a k pár informacím o sobě čerstvou fotku přidala. A pán, který se později na setkání dostavil, jí v kavárně nad šálkem kapučína dával ostentativně najevo, že koupil zajíce v pytli, ač on sám, ačkoli to dopředu avizoval, ani vzdáleně nepřipomínal Jiřího Bartošku zamlada, to spíš Josefa Kemra v penzi. Na rozloučenou řekl, že jí ta fotografie nepřiměření lichotí a už se neozval.

Já vím, je to těžké. Léto je v rozpuku a vy nemáte chuť výletovat osamoceně, ve dvou se hrady a zámky lépe okukují, i voda na Mácháči šplouchá tak nějak veseleji.

Chcete-li tedy na první schůzce zapůsobit a svůj protějšek příjemně překvapit, navrhuji jednu šikovnou možnost. Zveřejněte u inzerátu své nejméně lichotivé foto. Zapomeňte na photoshop a na retuše. Vyberte třeba snímek, kde se v teplákách s vyboulenými koleny opíráte o rýč a mokré vlasy vám nevzhledně lemují zpocený obličej. Prostě jste pracovitá, že jo. Až se pak hodíte do gala, vejdete do restaurace a podáte svému korespondentovi ruku, bude blahem bez sebe, jaké štěstí ho potkalo.

A pokud teď namítáte, že moje rada má do ideálu daleko, že po zkouknutí nevzhledné fotografie se váš partner či partnerka na první rande vůbec nedostaví a ohromit nebude koho, pak je možné, že máte pravdu. Ale když já jsem chtěla, aby dnešní blog skončil happyendem a na nic lepšího jsem nepřišla.

Tak víte co? Jeďte na výlet klidně sami, možná si ho užijete líp než s nějakým otravou, a třeba tam potkáte někoho sympatického, komu nebude vadit, že máte u oka bradavičku, ale naopak ocení, že si z ní umíte udělat legraci.