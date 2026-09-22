Včera se ze mě konečně stal rebel
Určitě chápete, že když mi pondělí začalo odjezdem do slánské nemocnice na odběry krve, na ultrazvuk, na kontrolu k ambulantnímu specialistovi, a to vše nalačno, a že vietnamský prodavač, kterému jsem u pokladny předala vybraný pár bot, se mrknul na podrážku s vyznačeným číslem jejich velikosti, přeměřil si mě dvakrát potutelným pohledem, pak se uchechtl a řekl: „velká noha“, a pak mi o dvě minuty ujel autobus a musela jsem hodinu a půl čekat na další, tak se nedivte, že rozhodně nechci vyhovět rozhlasové moderátorce, která každému z nás posluchačů – tedy i mně - ráno bujaře podsouvala názor, že prý jaké si udělám pondělí, takový budu mít celý týden.
Nebudu! A basta fidli, nebudu! Zachráním se, stávám se pro tento týden rebelem.
P.S. A v neděli vám dám vědět, jaké to bylo.
Ale příští týden si k tomu Vietnamci zajedu pro nějaké hodně prťavé pantofle, abych mu zamotala hlavu… a pak je věnuji sestřenici. Jo a ty moje nové polobotky mají velikost 42 a fakt mi jsou.
Zdeňka Ortová
Pane Čermák, načurejte do zkumavky!
Určitě vnímáte, že na panu Čermákovi je v názvu mého blogu něco divného. A napovím vám, že vůbec nejde o urologický problém.
Zdeňka Ortová
Když váš syn žužlá věčný dudlík, vaše snacha to neocení
„Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a alespoň jednu, která ho považuje za muže.“
Zdeňka Ortová
Nekopejte do sebe kafe jako panáka
Pijte ho dlouho, ať si vyčistíte hlavu, ať u toho stihnete s přáteli všechno probrat... samozřejmě mimo pracovní dobu.
Zdeňka Ortová
Začínám mít svoje stárnutí ráda. A co vy?
Jestli fakt chcete vědět, jak se mi to stalo, pak vás ráda uvítám uvnitř svého dnešního blogu, třeba se vám to taky bude hodit.
Zdeňka Ortová
Taky chodíte na houby, i když nemáte orientační smysl?
Ani nevím, jestli je lepší se v lese ztratit jako úspěšný houbař s košíkem plným hub, nebo jako nekňuba s červivým klouzkem.
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