Vaše prázdninové plány mohou dětem připadat jako vyhrožování
Přeji všem dětem i dospělým poslední dny letošních prázdnin přesně podle jejich gusta!!!
Vaše Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Moje statusy aneb Když chci být krásnější
Pokud máte chuť pro sebe něco zdravého udělat, v žádném případě se nedívejte do zrcadla, koukejte se na televizi.
Zdeňka Ortová
Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná
Jsem jen kvalitně informovaná o nebezpečích, kterých nám léto umí připravit víc, než stačí uhradit zdravotní pojišťovna.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy aneb Emaily od rybáře
Jsem toho názoru, že rybářova trpělivost si zaslouží úctu, ale trpělivost rybářovy kamarádky si zaslouží obdiv.
Zdeňka Ortová
Když v létě potřebujete rychle trůnit
Určitě i vy znáte tu pernou chvilku, kdy nám v útrobách rozehraje filharmonický orchestr hlasitou melodii a útěšná místnůstka nikde.
Zdeňka Ortová
Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť
Někdy mi připadá, že z ráje blbosti přichází moudrosti nejvíc kondolencí. Raději bych byla na straně adresátů.
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