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Vaše prázdninové plány mohou dětem připadat jako vyhrožování

Milí rodiče a prarodiče, uvědomte si, že některé vaše dobře míněné prázdninové sliby mohou dětem připadat jako výhružky.

Přeji všem dětem i dospělým poslední dny letošních prázdnin přesně podle jejich gusta!!!

Vaše Zdeňka Ortová

Autor: Zdeňka Ortová | sobota 29.8.2026 8:24 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

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Zdeňka Ortová

Moje statusy aneb Když chci být krásnější

Pokud máte chuť pro sebe něco zdravého udělat, v žádném případě se nedívejte do zrcadla, koukejte se na televizi.

25.8.2026 v 9:49 | Karma: 21,15 | Přečteno: 366x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Nemyslím si, že jsem přehnaně opatrná

Jsem jen kvalitně informovaná o nebezpečích, kterých nám léto umí připravit víc, než stačí uhradit zdravotní pojišťovna.

19.8.2026 v 10:46 | Karma: 23,44 | Přečteno: 489x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy aneb Emaily od rybáře

Jsem toho názoru, že rybářova trpělivost si zaslouží úctu, ale trpělivost rybářovy kamarádky si zaslouží obdiv.

16.8.2026 v 2:15 | Karma: 18,77 | Přečteno: 207x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Když v létě potřebujete rychle trůnit

Určitě i vy znáte tu pernou chvilku, kdy nám v útrobách rozehraje filharmonický orchestr hlasitou melodii a útěšná místnůstka nikde.

14.8.2026 v 9:15 | Karma: 21,99 | Přečteno: 372x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Moje letní statusy aneb Hlavně ať funguje paměť

Někdy mi připadá, že z ráje blbosti přichází moudrosti nejvíc kondolencí. Raději bych byla na straně adresátů.

13.8.2026 v 15:30 | Karma: 21,18 | Přečteno: 313x | Diskuse | Ostatní
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 654
  • Celková karma 24,77
  • Průměrná čtenost 1981x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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