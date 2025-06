V nedělní kavárně

Není nad dobrou nedělní kávu. Člověk při jejím popíjení nesmí myslet na starosti a na politiku, ale má dumat, co by si mohl užít, kdyby k tomu měl příležitost.

A je tu ještě jedna skvělá možnost, ale nekápněte si kávu na tričko, až vám ji svěřím. Jde o to, že si můžete - třeba jako já – vymýšlet vlastní pidipříběhy, které by se v některé z útulných kaváren mohly odehrát. A některé třeba ani nemohly. Ale není to fuk, když jsou jen vaše?

Pokud jsem vám nasadila letního brouka do hlavy a přemýšlíte, čím teď budete kávu míchat, zkusím vypomoci pár návrhy. Aby nebyly nudné, zahrnu je pod písmeno „P“:

párátkem, propiskou, poklepem, papírkem, prstem...

A víte co? Doplňte si další slova sami, přece nechcete, abych v neděli za vás dělala všechno sama, že jo.