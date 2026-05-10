V autě neumím dělat nic jiného než říkat zprava dobrý
No ještě abych tam nešla, vždyť se to tradičně konalo na našem velvarském náměstí. Každoroční akce Stopou slánského Oriona se letos odehrála 8. května. Sváteční den a spousta nádherných vozidel přivítaly velký počet diváků, kteří si nenechali ujít možnost prohlídnout si všechny ty opečovávané krasavce zblízka, kouknout se jim pod sukně, pardon – pod kapotu, popovídat si s jejich majiteli, prostě nasát atmosféru automobilové historie. A stihnout jsme to museli během dopoledne, protože úderem jedenácté hodiny končila výstava a odstartovala jízda všech historických vozidel. Cílem bylo náměstí ve Slaném, kde jako vždy proběhly závěrečné rituály této krásné motoristické akce.
Mám tu pro Vás pár snímků, ale hned se moc omlouvám, protože jejich technická kvalita odpovídá mému stařičkému tlačítkovému mobilu, kterým jsem je pořídila. Myslím, že fotit automobilové veterány veteránem telefonním bylo ode mě zdvořilé. Ale i tak Vám přeji příjemnou foto zábavu, protože kromě krásy vystavených exponátů, které Vás přimějí k obdivu, jsou některé z fotografií určeny k tomu, aby Vám na tváři vyrobily upřímný úsměv.
Tak třeba se příští rok ve stejnou dobu spolu u nás uvidíme, protože Vás moje fotky navnadily a další ročník se už připravuje. Jestli se přijedete mrknout, dejte mi vědět a dáme si spicha, jo?
Zdraví Vás autorka textu a fotografií
Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Které jídlo začíná prvními dvěma písmeny vašeho příjmení?
Španělský ptáček, odpověděla mi paní Špitálská, když si přišla k nám do knihovny půjčit svoji pravidelnou dávku pěti knih na měsíc.
Zdeňka Ortová
Nemůžu vystát nejapnosti, které se v televizi za humor jen vydávají
Jsou většinou ušité z materiálu nevkusné jednoduchosti, který dobrému humoru nesluší, takže divákům není kýžené veselo, ale smutno.
Zdeňka Ortová
Zabila vás v poslední době nějaká poezie?
Četla jsem ráno verše od blogera Vladimíra Gottwalda, díky nimž budu mít pěkný celý den, ale taky včera od básníka, kterého již určitě hledá tým psychiatrů.
Zdeňka Ortová
My ženy nejsme kruté, my své muže nemučíme
Historie nám naznačuje, že muži vůči ženám tak cimprlich nejsou. Vyprávět by o tom mohla každá Bílá paní.
Zdeňka Ortová
Na podzim se ptáci houfují sedáním na dráty, na jaře puberťáci sedáním na lavičky
Když je příležitost se zasmát, učiním tak, ale pak o tom většinou píšu, nebo to fotím, případně to rozkecám.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Hasiči tlačili vodu hadicemi přes 64 kilometrů a vrátili ji k pramenu Svratky
Byly to hodiny nervů se šťastným koncem. Od brzkého sobotního rána až do temného večera trval pokus...
Obraz jako slovo. Nechci se pohybovat tam, kde už v umění někdo byl, říká Velíšek
Jednatřicátým laureátem Ceny Vladimíra Boudníka, nejvýznamnější ceny za grafiku v Česku, se stal...
Jablonečané si mohou vysadit jabloně. Připomenou povýšení na město
Za symbolických 160 korun nabídne Jablonec nad Nisou obyvatelům staré české odrůdy jabloní. O...
Akcelerační zóny revoluci nepřinesou, obce na Svitavsku si chtějí výstavbu usměrnit samy
Starostové na Svitavsku kritizují nedávno představené akcelerační zóny pro urychlenou výstavbu...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 627
- Celková karma 24,58
- Průměrná čtenost 2041x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524