V autě neumím dělat nic jiného než říkat zprava dobrý

Ale jít se podívat na výstavu historických vozidel, na to řidičák nepotřebuju a šla jsem tam opravdu ráda.

No ještě abych tam nešla, vždyť se to tradičně konalo na našem velvarském náměstí. Každoroční akce Stopou slánského Oriona se letos odehrála 8. května. Sváteční den a spousta nádherných vozidel přivítaly velký počet diváků, kteří si nenechali ujít možnost prohlídnout si všechny ty opečovávané krasavce zblízka, kouknout se jim pod sukně, pardon – pod kapotu, popovídat si s jejich majiteli, prostě nasát atmosféru automobilové historie. A stihnout jsme to museli během dopoledne, protože úderem jedenácté hodiny končila výstava a odstartovala jízda všech historických vozidel. Cílem bylo náměstí ve Slaném, kde jako vždy proběhly závěrečné rituály této krásné motoristické akce.

Mám tu pro Vás pár snímků, ale hned se moc omlouvám, protože jejich technická kvalita odpovídá mému stařičkému tlačítkovému mobilu, kterým jsem je pořídila. Myslím, že fotit automobilové veterány veteránem telefonním bylo ode mě zdvořilé. Ale i tak Vám přeji příjemnou foto zábavu, protože kromě krásy vystavených exponátů, které Vás přimějí k obdivu, jsou některé z fotografií určeny k tomu, aby Vám na tváři vyrobily upřímný úsměv.

Velvarské náměstí plné automobilů, motocyklů a diváků

Tak v tomhle bych se docela ráda svezla, ale nikdo mi to nenabídl :-)

Technické údaje za předním sklem mi nic neříkají, ale vypulírované to je nádherně, v tom se vyznám

Vstup do auta zepředu, z boku dvířka nejsou, moc mě mrzí, že jsem neviděla majitele nasedat

Tak majitel tohoto auta svým nákladem všechny skvěle pobavil

Trabantová autoškola mnohé z nás rozesmála nahlas

A zde vidíte to avizované „koukání pod sukně“

Značku nevím, ale je to krásně modrý – tolik k mým technickým znalostem

Jo a natáčela to Nova do hlavních zpráv

Tak třeba se příští rok ve stejnou dobu spolu u nás uvidíme, protože Vás moje fotky navnadily a další ročník se už připravuje. Jestli se přijedete mrknout, dejte mi vědět a dáme si spicha, jo?

Zdraví Vás autorka textu a fotografií

Zdeňka Ortová

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 10.5.2026 7:00 | karma článku: 7,13 | přečteno: 64x

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 627
  • Celková karma 24,58
  • Průměrná čtenost 2041x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

