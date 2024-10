Umělá inteligence s IQ nula

Hloupý nemá být umlčen, ale vyslyšen. Mlčící hloupý se těžko pozná. Tuto skvělou myšlenku Miroslava Horníčka obdivuji a souhlasím s ní.

Jsou chvíle, kdy ještě víc a hlouběji než jindy. Vy, kdo mě čtete častěji, tak víte, že jsem knihovnicí, což je pro začátek tohoto blogu zásadní. Toto úterý jsem totiž zaslechla hovor dvou čtenářek, které v dětské půjčovně seděly u počítače a hledaly na internetu informace pro školní práci. Svoji pozornost jsem zostřila ve chvíli, kdy jedna z nich nahlas četla: „F. L. Věk je román, který pojednává o dramatickém období husitské revoluce.“ Málem jsem hlavou prorazila regál, kam jsem ukládala vrácené knihy a hned jsem se zajímala, kde malé čtenářky tento nesmysl našly. Byl to web „knihy.cz“. Chvíli jsem sice doufala, že si holčičky jen dělají legraci z literatury, ale nebylo tomu tak. Nevěřila jsem svým očím. Honem jsem využila situaci k osvětě, že bohužel nelze věřit všemu, co si na internetu přečteme a jejich návštěva v knihovně jim umožňuje si v knihách k tomu určených ověřit, zda jsou internetové informace správné. A hned jsem jim jednu nabídla.

Když čtenářky odešly, nedalo mi to a k počítači jsem se vrátila. Stránka zůstala otevřená, tak jsem zkusmo zadala jméno naší blogové kolegyně Ireny Fuchsové, protože jsem zrovna šla do regálu založit její knihu Když divadlo sundá masku. A kulila jsem oči podruhé. Ačkoli pod jejím jménem byly vystaveny její vtipné povídkové knihy Když je muž v lázních a Když chce žena zhubnout, v medailonku bylo uvedeno, že Irena Fuchsová je autorkou historických románů, že její knihy propojují detailní historický výzkum s dojemnými příběhy a její nejlepší román se odehrává v 15. století a vypráví příběh mladé dívky, která se rozhodla vstoupit do kláštera.

No teď už mě to chytlo. O Halině Pawlowské zde píší jako o polské spisovatelce, která vystudovala polonistiku na Varšavské univerzitě a je autorkou řady knih pro děti a mládež. A pod životopisem jsou obrázky jejích humoristických knih pro dospělé: Jak blbá, tak široká a Proč jsem se neoběsila.

O mojí oblíbené herečce a spisovatelce Ivance Deváté, která píše vtipné a laskavé fejetony, jsem se zde dočetla, že se proslavila svými detektivními romány a v jejích knihách se často objevují temné zločiny a záhadné vraždy. A opět pod tím foto jejích skutečných knih: Vůně posečené trávy a Co číhá za humny.

A teď už mi z těch informací bylo nanic. To má být nějaký vtip, nebo co? Nebyl to vtip, druhý den jsem se zde dočetla to samé. A odpoledne se nad tím na facebooku pozastavovaly spisovatelky, které se tu o sobě dočetly naprosté nesmysly, třeba Zuzana Pospíšilová, Petra Nachtmanová a další. Autorky upozorňují své čtenáře, aby nevěřili všemu, co vidí na internetu, a že medailonky autorů na těchto stránkách vytvořila umělá inteligence.

Zařekla jsem se, že už tento web nikdy nenavštívím, ale to víte, nedalo mi to a dneska jsem tam zavítala znovu. Cha, veškeré medailonky zmizely. Buď zabraly protesty autorů a autorek, nebo se naštval odpovědný člověk a postavil umělou inteligenci do haptáku.

Abych se vrátila na úplný začátek, jsem ráda, že jsem tentokrát hlupáka, kterým byla umělá inteligence, umlčela, aby nebyl školačkami vyslyšen. Učitelka literatury by asi druhý den nevěřila svým uším, až by jí líčily, jak dobrušský kupec František Ladislav Věk bojoval s Žižkou na vozových hradbách.