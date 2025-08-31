Učitel přemýšlí jinak
Milí čtenáři,
končí prázdniny a začíná školní rok, proto je samozřejmé, že můj aforismus zamířil tímto směrem. Ale upozorňuji Vás, že jakákoli podobnost s někým, koho dobře znáte ze školních škamen, je samozřejmě čistě... záměrná!
Příjemný start do nového školního roku a velký úsměv Vám posílá
Zdeňka Ortová
Zdeňka Ortová
Inteligentní myšlenka umí i levitovat
Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
K čemu je ten babybox?
Bylo evidentní, že tatínek nemá s odpovědí problém a už otvíral ústa, aby zvědavému dítěti podal vysvětlení.
Zdeňka Ortová
Hlupáci neexistují
Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Jak si mě na letišti bezpečnostní kontrola důkladně prohlédla
Mnozí z vás už určitě bezpečnostní kontrolou na letišti prošli, ostatní to třeba před letošní dovolenou ještě čeká.
Zdeňka Ortová
Jak jsem povečeřela s Jiřím Krampolem
Chtěla bych tímto blogem složit poslední poklonu výbornému herci a velice milému a laskavému člověku.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Měděná matrice slavné mapy se našla po 233 letech, údajně byla pod podlahou
Psal se rok 1792, když se ve Vídni tiskly mapy královéhradecké diecéze. Slavná Mappa Dioeceseos...
Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu
Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory, shodli se...
„Krabí klepeta“ odříznuta. Ukrajinci tvrdí, že obklíčili ruské jednotky u Dobropillje
Sledujeme online Ukrajinská armáda obklíčila okupační ruské síly poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti na...
Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem
Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům...
Stavební pozemek pod Ještědem, Horní Hanychov, Liberec, 1532 m2
Sáňkařská, Liberec - Liberec XIX-Horní Hanychov
4 970 000 Kč
- Počet článků 588
- Celková karma 27,96
- Průměrná čtenost 2109x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524