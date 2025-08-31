Učitel přemýšlí jinak

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

Milí čtenáři,

končí prázdniny a začíná školní rok, proto je samozřejmé, že můj aforismus zamířil tímto směrem. Ale upozorňuji Vás, že jakákoli podobnost s někým, koho dobře znáte ze školních škamen, je samozřejmě čistě... záměrná!

Příjemný start do nového školního roku a velký úsměv Vám posílá

Zdeňka Ortová

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 31.8.2025 10:19 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Inteligentní myšlenka umí i levitovat

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

24.8.2025 v 9:53 | Karma: 22,94 | Přečteno: 317x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

K čemu je ten babybox?

Bylo evidentní, že tatínek nemá s odpovědí problém a už otvíral ústa, aby zvědavému dítěti podal vysvětlení.

22.8.2025 v 10:38 | Karma: 26,01 | Přečteno: 1065x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Hlupáci neexistují

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

10.8.2025 v 19:02 | Karma: 24,77 | Přečteno: 453x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Jak si mě na letišti bezpečnostní kontrola důkladně prohlédla

Mnozí z vás už určitě bezpečnostní kontrolou na letišti prošli, ostatní to třeba před letošní dovolenou ještě čeká.

8.8.2025 v 11:21 | Karma: 26,76 | Přečteno: 870x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Jak jsem povečeřela s Jiřím Krampolem

Chtěla bych tímto blogem složit poslední poklonu výbornému herci a velice milému a laskavému člověku.

27.7.2025 v 20:59 | Karma: 38,36 | Přečteno: 1716x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

v diskusi je 135 příspěvků

25. srpna 2025  16:57

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...

Měděná matrice slavné mapy se našla po 233 letech, údajně byla pod podlahou

31. srpna 2025

Psal se rok 1792, když se ve Vídni tiskly mapy královéhradecké diecéze. Slavná Mappa Dioeceseos...

Putin, Si a Módí na jednom místě. Vztahy Číny a Ruska jsou nejlepší v historii, zní ze summitu

31. srpna 2025  10:05,  aktualizováno  10:52

Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory, shodli se...

„Krabí klepeta“ odříznuta. Ukrajinci tvrdí, že obklíčili ruské jednotky u Dobropillje

31. srpna 2025  9:45,  aktualizováno  10:30

Sledujeme online Ukrajinská armáda obklíčila okupační ruské síly poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti na...

Kabát v záři ohňů i Wanastovky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

31. srpna 2025  9:29

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 588
  • Celková karma 27,96
  • Průměrná čtenost 2109x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.