Tropická noc a únik před stářím
Nu, máte pravdu, do toho mi nic není, jak zacházíte s teplotně náročnými večery vy. Ale protože já na sebe všechno prásknu, tak mi promiňte, že vám teď vnutím takřka minutovník, jak jsem včera večer s českými tropy naložila já:
21.35
Náš pudlík Nelinka chce aportovat balónek. Chce to dělat na dvorku na vybetonované cestičce.
21.36
Po dvou odhodech si uvědomuji, že ráno na ČT24 říkali, že bychom v tom horku neměli nechat běhat psy po asfaltu a po betonu. Hrozí jim popálení tlapiček.
21.45
Nelinka zřejmě není obyčejný pejsek. Je to fakír.
21.52
Všímám si usychajících bylinek a vysvětluji Nelince, že je čas na vydatnou zálivku.
21.53
Telefonuje mi kamarádka a vyzvídá, jestli je u nás taky takové horko? Bydlí 16 km od nás.
21.54
Její pětiletý syn jí radí, aby se mě zeptala, jestli je u nás už taky večer?
22.05
Osvěžuji bylinky vodou ze sudu. Když pak do ní zkusmo nořím ruku, zjišťuji, že rostliny nezalívám, ale spařuji.
22.15
Zkouším myslet pozitivně a asi 15 vteřin se raduji, že tropické vedro můžu zažívat doma a nemusím se kvůli tomu trmácet na ostrov Bora Bora.
22.16
Nefunguje to. Tak nasadím silnější kalibr a myslím na kamarádku – spisovatelku Petru Nachtmanovou. Petra žila několik let na ostrově Curaçao a prodělala tam nebezpečnou horečku dengue, kterou přenášejí tamní komáři.
22.18
Usilovně myslím na to, že dnešní horko je sice podobné tomu na Curaçau, ale hmyz je u nás neškodnější.
22.20
Zaplácla jsem jednoho českého komára a drbu si na předloktí pupínek.
22.23
Jdu se pro jistotu podívat na internet, kdy u nás byl naposledy výskyt horečky dengue…
22.30
…a jen tak mimochodem si přečtu i článek o tom, že mezi záludnosti horka patří fakt, že při něm starší lidé nemusí pociťovat žízeň a trpí i nechutenstvím.
22.32
Koukám do ledničky. Nevím, jestli tím chci uniknout stáří, ale fakt mám v tom vedru hlad.
22.33
Nic k jídlu tu není, když nepočítám 30 deka gothaje na zítřejší lečo, mám tu jen brokolici, rajčata, papriky, pórek a řapíkatý celer. No, jak říkám, k jídlu nic.
22.34
V rádiu odborník radí, jak i v horkém počasí zajistit chladnou místnost. Ráno dosyta větráme, pak okna zavřeme, zatáhneme závěsy a žaluzie. Během dne vzduch v bytě jemně čeříme větrákem. Okna otvíráme dokořán až večer.
22.40
Raduji se, že jsem od rána postupovala naprosto stejně a budu tedy odměněna příjemnou domácí teplotou.
22.42
Po včerejší probdělé noci se jdu se podívat, kolik stupňů mě dnes večer v ložnici čeká. Včera to bylo děsných 31,5°C.
22.43
Teploměr ukazuje rovných 34°C.
22.44
Horko ze mě pudí drsná slova. Ani jsem nevěděla, že taková znám a marně dumám, kdo mi během dne otevřel okno.
22.45
Rozčilení znovu vyvolává hlad.
22.50
Zítra nebudeme mít k obědu lečo.
A to je konec minutovníku. Od zítra prý bude lít jako z konve. Že by tropické noci měly pro letošek utrum? Ach jo, to je otrava, o čem teď budu psát?
Zdeňka Ortová
Víte, kdy stoupá v tropických dnech počet ublížení na zdraví?
Není to kvůli kompetenční žalobě, není to v koloně na dálnici, není to ve frontě na poště, je to když...
Zdeňka Ortová
Jsem něco jako Roger Federer, řekl to o mně Patrik Banga, tak na tom něco bude
Hlavní administrátor našeho blogu to samozřejmě řekl v nadsázce, ale potěšilo mě to, tak by bylo neuctivé, kdybych se s tím nepochlubila. :-)
Zdeňka Ortová
Týká se vás druhá míza?
O druhé míze se většinou hovoří s despektem, někdy i s úšklebkem. Já na ni pohlížím spíš jako na tenisové druhé podání.
Zdeňka Ortová
Taky spíte o dvě hodiny méně?
Na tuto otázku sama za sebe odpovídám, že já určitě ano. To se nechlubím. To se nekaji. To přiznávám.
Zdeňka Ortová
Jsem kůže líná
Toto drsné vyjádření určitě není nic, co bychom si přáli, aby si o nás druzí mysleli, natož vyprávěli.
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