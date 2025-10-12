Společensky významné trapasy
Jsem toho názoru, že trapas je zkrátka trapasem. A vůbec nejde o to, jestli si dáma odnáší z WC na podpatku kousek toaleťáku na vesnickém bále nebo na módní přehlídce Blanky Matragi.
Historku, kterou vám převyprávím, znám od svého kamaráda Pavla. Je již pár let stará, ale kdykoli si ji vybavím, cítím část studu a rozpaků hlavního aktéra. To musela být situace…
Pavel učil na základní škole zeměpis a s jejich ředitelem se zúčastnil krajské pedagogické konference, jejíž součástí bylo slavnostní dekorování zasloužilých pedagogů. Ačkoli se tak nějak všeobecně vědělo, kteří kolegové budou vyznamenání přebírat, protože laureátům tato okolnost byla sdělena již na pozvánce, přesto se kamarádův šéf při zaslechnutí svého jména radostně vymrštil ze židle. Cestou na pódium se sice tvářil nadmíru užasle, ale zároveň jako ten, kdo je skromný, leč přesto si uvědomuje, že si cenu zaslouží. Kamarád Pavel byl překvapený neméně. Tušil, že je něco špatně.
Na pódiu již došlo na potřásání rukou, když se z auditoria ozval protest postaršího fyzikáře z úplně jiné školy. Po operaci kyčle mu sice přesun trval delší dobu, ale hlas mu sloužil dobře. Zbytek kongresu strávil Pavlův šéf červený jako ředkvička. Bylo mu jasné, že se hned zítra bude ze všech sboroven ozývat učitelské hihňání, až přítomní kolegům vylíčí, jak musel svému jmenovci vrátit převzatý tubus s diplomem.
Trapas je zkrátka trapas a v důsledcích nezáleží na celosvětových či lokálních rozměrech. O moc líp než ředitel, kterému nejdřív dajli a pak nedajli medaili, se před osmi lety při slavnostním udílení Oscarů nemohli cítit ani tvůrci muzikálu La La Land. Ti už na jevišti děkovně hovořili do mikrofonu, když pořadatelé zjistili katastrofální záměnu obálek a za nejlepší začali honem vyhlašovat film Moonlight. Tam se museli stydět všichni. Od hlavního producenta až po šatnářku.
Možná si také vzpomenete, jak před deseti lety na finálovém večeru Miss Universe nejprve moderátor chybně vyhlásil vítězkou Kolumbijku Ariadnu Gutiérrezovou. Pak ale musel přiznat, že došlo k omylu, a novou Miss Universe správně jmenoval Filipínku Piu Alonzovou Wurtzbachovou. Hrozná situace. Samozřejmě pro tu, jejíž sláva měla jepičí život. Představuji si, že slečnu Gutiérrezovou možná mnohem víc než to, že musí vrátit titul a korunku, děsilo pomyšlení, jak její maminku budou omejvat, až ji navštíví sousedka Fernandézová, vyjádří jí nad dceřiným fiaskem falešný soucit a nabídne, že když má holka teď z ostudy kabát, mohla by jí opatřit místo u nich na poště.
Ale co. Můžeme si říct, že jsou v životě podstatnější věci. A že trapas je jen dílem okamžiku. Jenže co naděláme, když datum spotřeby má věčné!
P.S. A co vy? Zasloužil by si váš trapas titulní stranu některého z bulvárů?
Zdeňka Ortová
Volební politický kvíz
Upozorňuji Vás, že jakákoli podobnost s někým, koho dobře znáte z politických debat, je samozřejmě čistě... záměrná!
Zdeňka Ortová
Po včerejším Superduelu kandidátů na premiéra už vím, koho zvolím
Tak to pro mě nejtěžší na letošních volbách už mám chválabohu za sebou. Rozhodla jsem se, koho budu volit.
Zdeňka Ortová
Víte, co se stane s hlasem, který odevzdáte při volbách?
To Vám prozradí můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Víte, co umí vysvětlit křesťanský demokrat?
To vám prozradí můj aforismus. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.
Zdeňka Ortová
Slovo dělá muže. A co dělá politika?
To se dozvíte uvnitř blogu. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená
Dálnice D8 je na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu uzavřená....
Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku
Ke zprostředkování míru vyzval v sobotu amerického prezidenta Donalda Trumpa jeho ukrajinský...
U hranic s Ruskem se pohybovali ozbrojenci, Estonsko raději Saatskou botu uzavřelo
Estonsko v pátek večer dočasně uzavřelo silnici, která vede přes výběžek ruského území zasahující...
Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí
Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který...
programátor/ ERP konzultant
Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč
- Počet článků 599
- Celková karma 25,35
- Průměrná čtenost 2092x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524