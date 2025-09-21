Slovo dělá muže. A co dělá politika?

To se dozvíte uvnitř blogu. Tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený.

Milí čtenáři, přeji nám všem veselý předvolební čas a prosím, neberme se tak vážně... tedy neberme ani JE tak vážně.

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 21.9.2025 8:25 | karma článku: 7,69 | přečteno: 76x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Víte, co ukáže politik nerozhodnutým voličům?

To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

17.9.2025 v 9:40 | Karma: 18,31 | Přečteno: 366x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Co udělá politická strana, když o sobě nemůže říct nic pěkného?

To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

14.9.2025 v 8:48 | Karma: 25,96 | Přečteno: 492x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Co si myslí ambiciózní politik

To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

11.9.2025 v 7:50 | Karma: 17,08 | Přečteno: 244x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Víte, proč politici tak často citují klasiky?

Prozradí Vám to můj aforismus, tak Vás zvu k nakouknutí, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

9.9.2025 v 15:27 | Karma: 19,88 | Přečteno: 360x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Politika je místem permanentního nesouhlasu

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

7.9.2025 v 8:25 | Karma: 22,53 | Přečteno: 494x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

Děti jsou v bezpečí, svobodu Palestině, pronesl střelec a zahájil palbu na svatbě

21. září 2025  7:10,  aktualizováno  9:28

Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal...

Slušná flotila pro středně velkou zemi. Dny NATO v Ostravě vrcholí

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  9:22

Přímý přenos Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském...

Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí

21. září 2025  9:16

V Šumperské ulici v Jeseníku, kudy se loni v září prohnala rozvodněná řeka Bělá, dnes jejich domov...

Odchod do důchodu v 67 letech? Nesmysl, říká lídr Motoristů Vojtěch Krňanský

21. září 2025  9:06

Kandidátku Motoristů sobě v Pardubickém kraji vede Vojtěch Krňanský, který je už sedm let starostou...

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 594
  • Celková karma 25,25
  • Průměrná čtenost 2092x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.