Slovo dělá muže. A co dělá politika?
Milí čtenáři, přeji nám všem veselý předvolební čas a prosím, neberme se tak vážně... tedy neberme ani JE tak vážně.
Zdeňka Ortová
Víte, co ukáže politik nerozhodnutým voličům?
To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Co udělá politická strana, když o sobě nemůže říct nic pěkného?
To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Co si myslí ambiciózní politik
To Vám prozradí můj předvolební aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Víte, proč politici tak často citují klasiky?
Prozradí Vám to můj aforismus, tak Vás zvu k nakouknutí, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Politika je místem permanentního nesouhlasu
Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Děti jsou v bezpečí, svobodu Palestině, pronesl střelec a zahájil palbu na svatbě
Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal...
Slušná flotila pro středně velkou zemi. Dny NATO v Ostravě vrcholí
Přímý přenos Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském...
Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí
V Šumperské ulici v Jeseníku, kudy se loni v září prohnala rozvodněná řeka Bělá, dnes jejich domov...
Odchod do důchodu v 67 letech? Nesmysl, říká lídr Motoristů Vojtěch Krňanský
Kandidátku Motoristů sobě v Pardubickém kraji vede Vojtěch Krňanský, který je už sedm let starostou...
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
- Počet článků 594
- Celková karma 25,25
- Průměrná čtenost 2092x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524