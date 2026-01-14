Ráda bych vzkázala do parlamentu, že to nás v žádném případě neomlouvá

Historie, je prý něco, co se nikdy neudálo, sepsaná někým, kdo při tom nebyl. V tom případě jsem zvědavá, co se za pár desetiletí asi dočtou o nás?

Jak nám ukazují různě přešívané dějiny, kdy si vždy „současní krejčí“ přeměřují obnošené šatstvo úplně jiným metrem, aby na ně mohli tu přišpendlit nadýchané volánky, zkrátit rukávy nebo ustřihnout a zakázat fiží, protože rozhodli, že se to dnes nosit nebude, tak je docela dobře možné, že se o nás jednou dočtou, že jsme žili úplně jinak, než jak dnes žijeme.

Už mockrát jsem se zamýšlela, pokud bych se pasovala do té krejčovské role a mohla si sukni střihnout dle vlastního vkusu, ve kterém historickém období bych ji chtěla nosit? No hned jsem zavrhla krutý středověk. Ta doba nebyla přívětivá, a k nám děvčatům teprve ne, ale možná bych byla ochotna dosadit svoji přítomnost někam na začátek 12. století. Tehdy se totiž začala nosit kurtoazie. To je něco, co bych s láskou vítala i dnes. Nejde o klobouk či šněrovačku, ale o souhrn pěkného chování, jakými jsou dvornost, pozornost, rytířskost a zdvořilost.

Nepohrdla bych ani Francií na začátku 19. století. Chtěla bych totiž kamarádit s Napoleonem. Tento geniální a charismatický muž mě již od školních let fascinoval. Připadal mi úžasný od palců u nohy až po třírohý klobouk. Moc ráda bych se ho totiž na pár maličkostí zeptala.

A časovým posunem zpět do současnosti bych se s chutí zastavila a chvíli pobyla v šedesátých letech minulého století, a to kvůli všeobecné euforii v naději na lepší život, kvůli báječné hudbě The Beatles, Elvise Presleyho, Roye Orbisona, Boba Dylana a mnou zbožňovaného francouzského zpěváka, skladatele, textaře a skvělého kytaristy Huguese Aufrayho. A taky kvůli báječným filmům, které se tehdy točili u nás i ve světě a dodnes nemají konkurenci. Ach, jak bych chtěla stát pod pódiem, na kterém Janis Joplin zpívá Cry Baby nebo Piece Of My Heart… vždyť já v duchu řvu spolu s ní často i teď.

Jak vidno, z každé doby bych ráda mlsala ty chutnější stránky života. A proč ne? Je mojí volbou, kde bych tu svoji nepřešívanou sukni chtěla nosit. Ostatně, jak jsem v úvodu uveřejnila nadsázku, která nemá autora, historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsaná někým, kdo při tom nebyl. A tak raději žijme teď. Zkusme se vykašlat na pravdy, o kterých stejně každý říká, že má tu svoji. Žijme, jak nejlépe dovedeme, a jak nás to těší. Jak jsem už zmínila, tak je možné, že se za pár desítek let o nás stejně dočtou, že jsme žili úplně jinak, než jak dnes žijeme, a taky že jsme si mysleli něco úplně jiného, než si myslíme.

Ráda bych dnes vzkázala do parlamentu, že to nás ale v žádném případě neomlouvá.

P.S. A co vy? Existuje nějaký historický okamžik, při kterém byste rádi byli osobně?

JANIS JOPLIN - PIECE OF MY HEART

Autor: Zdeňka Ortová | středa 14.1.2026 9:53 | karma článku: 11,69 | přečteno: 148x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Omylem se lze oženit, rozvést i zvolit politika

Já jsem jednou omylem spolkla místo tabletky proti kašli diuretikum. Kašlala jsem nadále vydatně, ale většinou na WC.

7.1.2026 v 9:18 | Karma: 26,21 | Přečteno: 499x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Patřili jste vloni mezi Sedm statečných?

Myslím, že jsme mezi ně patřili tak nějak všichni a letos se z toho budeme snažit vzpamatovat, silné povahy v tom budou pokračovat.

6.1.2026 v 9:14 | Karma: 27,24 | Přečteno: 522x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Hororový firemní vánoční večírek

Už vás zaměstnavatel letos pozval na vánoční posezení? Mě ano, chodím tam vždy moc ráda, ale letos se to nějak zvrtlo.

16.12.2025 v 9:22 | Karma: 31,05 | Přečteno: 1059x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Jak přejete pěkné svátky vy?

Nastává čas, kdy je zdvořilé dát příbuzným, přátelům a známým písemně najevo, že na ně myslíme a přejeme jim pěkné svátky.

11.12.2025 v 7:44 | Karma: 28,83 | Přečteno: 1054x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Nedělní doušek kávy se Zdeňkou

Přijměte moje pozvání, platím já a nudit se nebudete. Dnes v mojí kavárně sedí jedna slečna, která ještě včera doufala, že budou s jejím přítelem už navždy pít kávu společně.

23.11.2025 v 7:35 | Karma: 22,92 | Přečteno: 452x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 7. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...
14. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  12:04

Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si...

Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Areál Diagnostického ústavu Brno
14. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

V brněnském diagnostickém ústavu museli o víkendu zasahovat policisté. Čtrnáctiletý chlapec tam...

Nejnižší návštěvnost vinou rekonstrukce. Divný rok jihlavský Vodní ráj „přežil“

Ve Vodním ráji si užijí hlavně děti, akvapark je plný atrakcí, jako jsou...
14. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Akvapark Vodní ráj v Jihlavě má za sebou neobvyklý rok. Zdárně jej však „přežil“. Kvůli rozsáhlé...

16 šikovných prvňáků, jedna redakce a spousta fantazie aneb 1.B na návštěvě Metra

Žáci 1.B ZŠ Nedvědovo náměstí v pražském Podolí
14. ledna 2026  11:48

„Daneček na vás prásknul, že děláte v novinách,“ povídá mi synova třídní, paní učitelka Světlana R....

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 606
  • Celková karma 24,05
  • Průměrná čtenost 2076x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.