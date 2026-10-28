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Prozraďte, prosím, jakou vy si na podzim vaříte polévku?

Zdeňka Ortová
Můj strýc mi na tuto otázku odpověděl, že on v létě i na podzim baští jen tu polévku, kterou mu vozí k obědu služba pro penzisty.

A já si dovolím tipovat, že mnoho z vás nedá dopustit na dobrou podzimní česnečku. No já ji mám taky ráda, hlavně na podzim, kdy je česnek ještě krásně čerstvý a vy máte pocit, že vám polévka z něj vyhnala z těla vše nepotřebné. Ale má to samozřejmě svá společenská úskalí. Určitě si jí nenalejete plný talíř před odchodem na taneční zábavu nebo na služební poradu s paní vedoucí.

Proto vám teď ráda prozrazuji, že moje neoblíbenější podzimní polévka je kmínová. Jakmile začnou ptáci odlétat do teplých krajin a já začnu venkovní posezení uklízet do teplotně příjemnější kůlničky, začnu se shánět po pytlíku s kmínem. Nedivte se mi, vždyť kmín patří sice mezi nejběžnější, ale zároveň i nejcennější poklady české kuchyně. Vždyť ani pečenou husu si bez něj snad ani nelze představit, že jo.

Už naši předkové si kmínu velmi cenili a kmínová polévka se v každé domácnosti vařila nejen s nástupem chladného období, ale také při trávících potížích. A není divu, vařený kmín totiž skvěle působí jako přírodní lék, neboť harmonizuje celý náš organismus, má antibakteriální, protizánětlivé a taky detoxikační účinky. Věděli jste, že jeden starý lidový recept doporučuje lžičku praženého kmínu smíchat s rozmačkaným banánem, a to pak slupnout nejlépe takhle navečer, protože to pomáhá proti nespavosti a stresu? A třeba kmínový čaj podporuje rovnováhu cukru v krvi a může nám tak sloužit jako přirozená podpora při snaze o jeho stabilizaci. A pravidelné pití jednoho šálku kmínového odvaru denně napomáhá očistě jater, střev a žlučníku.

A abyste si nemysleli, že tu teď jen tak naprázdno klábosím, zde je moje dnešní, čerstvě uvařená kmínová polévka. Jestli bydlíte poblíž, srdečně vás na ni zvu, povedla se mi, je fakt výborná! Ale jestli se dnes chystáte někam do společnosti, připomeňte mi, abych vám do ní jako ozdobu nesypala pažitku, protože ta z vás vyhledávaného společenského parťáka - stejně jako česnek - taky rozhodně neudělá. Jak vidíte na fotografii, já se pažitky nebojím… a dneska stejně nikam nejdu. :-)

Autor: Zdeňka Ortová | středa 28.10.2026 11:15 | karma článku: 0 | přečteno: 10x
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 671
  • Celková karma 24,89
  • Průměrná čtenost 1955x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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