Proč sportovní reportéři ČT přechylují cizí ženská příjmení a česká ne?

Nejsem typ ženy, kterou všechno rozdurdí natolik, že bych to musela kritizovat a chtít zjednat nápravu. Ale dnes, zatímco s chutí sledují na ČT sport ženský tenisový turnaj Livesport Prague Open, jsem ráznému řešení více než nakloněna, protože nevěřím svým uším. Podle sportovního komentátora totiž právě hraje zápas naše tenistka Sára Bejlek s Japonkou Mojuku Učidžimaovou. A nejen to. Taky hraje čtyřhru naše dvojice Lucie Havlíčková a Laura Samson s Američankou Gleasonovou a Brazilkou Martinsovou.

Určitě chápete, o co mi jde. Je to neuvěřitelný nesmysl, na kterém si sportovní reportéři ČT již dlouho trvají. Ale pokud přechylovat příjmení zahraničních tenistek, tak samozřejmě ta česká, která přechýlena nejsou, musí reportéři přechylovat též. Je to logické, správné a slušné. A pokud si komentátor usmyslí, že naši tenistku nebude přechylovat na Bejlkovou a bude její jméno vyslovovat tak, jak je oficiálně uvedeno, tedy Bejlek, pak nemůže přechylovat ani příjmení její japonské soupeřky. To je prostě na hlavu postavené.

Abych to ještě upřesnila. Já nemám ani to nejmenší proti přechylování ženských příjmení, mateřštinu mám ráda a reportáž je určena českým divákům. Ale když přechýlit, tak všechny, nebo nepřechylovat žádnou. Za mě prostě není možné, aby pražský tenisový turnaj hrála Bejlek a Samson z Čech a zároveň Cocciarettová, Wangová, Hontamaová, Jeanjeanová, Parrizasová, Avanesjanová a další ze zahraničí.

Vážně bych byla ráda, pokud by se k tomu někdo kompetentní vyjádřil, ale fakt netuším, kde je to vosí hnízdo, do kterého bych si mohla kopnout.

foto: pixabay.com