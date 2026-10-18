Přestože jsem blogerkou roku, do StarDance mě tančit nepozvali
Taky netušíte, proč nás blogery tato taneční soutěž vyloženě diskriminuje? No opět tam z nás není žádný. Letos ve StarDance soutěží především ti, kteří se živí herectvím, zpíváním, nasazováním zdraví za ostatní (kaskadérka) a tenista ve výslužbě. Všimli jste si, že mezi nimi opravdu není vůbec nikdo z těch, kdo se ochomýtají kolem literatury? Nikdo ze spisovatelů, blogerů, knižních ilustrátorů, ba ani tvůrců kreslených vtipů. Na tanečním parketu zkrátka chybí ti, kdo umí psát a kreslit, kdo tvoří hlavou, hýří fantazií, tvůrčím nadáním, bohatou slovní zásobou a jsou prokazatelně gramotní, zkrátka ti, díky nimž i herci, zpěváci, tenisté a kaskadéři čtou.
Doufám, že ani vy si nemyslíte, že by blogeři – třeba Jan Pražák, Filip Vracovský, Jiří May, Tomáš Vodvářka či Vladimír T. Gottwald - nezvládli základní taneční kroky, a blogerky – třeba Karla Slezáková, Kateřina Lhotská, Irena Fuchsová, Danka Součková či Zdeňka Ortová – nerozpoznaly quickstep od valčíku.
StarDance je televizní pořad, který mám ráda. Nabízí mi příjemnou dávku noblesy, šarmu, galantnosti, vtipu, nádhernou živou hudbu, skvělé pěvecké výkony (samozřejmě též v živém podání), šikovné či snaživé soutěžící, půvabné kostýmy a ladné taneční výkony. Je to pořad bez vulgarit, výsměchů místo smíchu a bez sprostých slov, což jsou atributy, bez kterých se bohužel většina současných zábavních programů neobejde.
A tak jeho tvůrce žádám, přestaňte nás blogery ignorovat, není to zdvořilé.
Například já sama jsem pro tanec přímo stvořená. Jako divačka samozřejmě. S potěšením sleduji krokové variace šikovných tanečních párů, mrštné otočky, víření dámských sukní, lesk pánských polobotek a upřímně vše obdivuji. Pokud vás zajímá, jestli jsem chodila do tanečních, tak to víte že ano, ale bylo mi patnáct. Dnes jsem na tom tak, že ovládám jen valčík. Odtančím s ním však všechno. I kdybych tančila v páru s Fredem Astairem, ať kapela spustí polku, waltz nebo slowfox, já tančím valčík. Buď pomalý nebo rychlý, ale valčík.
Umím si představit, jak se teď někteří z vás škodolibě usmívají při představě, že by za rok nakonec mohla z pořadatelské nouze volba padnout opravdu na mě. A proč by ne? Jsem pro to jako stvořená. Do této soutěže přece vždy patří někdo, kdo tančit neumí, kdo nesplňuje obecné představy o kráse a štíhlosti, kdo si již neplatí penzijní připojištění a diváci tipují, že vypadne hned při prvním hlasování. Ptáte se, co bych v tom případě dělala? Ale to je přece jednoduché. Vypilovala bych si ten valčík.
P.S. Přeji vám všem příjemnou neděli i další dny, a pokud vás můj blog nerozesmál, pak se moc omlouvám, zřejmě lépe tančím, než píšu. :-)
Zdeňka Ortová
Glosa na téma: Ženský pláč
Některé ženské slzy jsou jako perly, některé jako nevyžádaná zálivka. Na přihlížejících záleží, jestli si chtějí vyrobit náhrdelník nebo se stát hrázným Palyzou.
Zdeňka Ortová
My, co nemáme charisma
Taky vám připadá, že charisma dnes znamená víc než maturita a člověk, aby se bez něj pomalu bál i vynést koš se smetím?
Zdeňka Ortová
Glosa na téma: Můj nejlepší názor
Určitě se shodneme na tom, že jsou situace, kdy svůj názor prostě dát najevo musíme, nedá se nic dělat, musíme.
Zdeňka Ortová
Volič by si měl uvědomit, že každá liška svůj ocas chválí
Asi už jste postřehli, že patřím spíše mezi ty, kdo se vyhýbají komentování politických událostí. Ale někdy člověk neodolá.
Zdeňka Ortová
Glosa na téma: Všeobjímající rady
Každý voják má v torně maršálskou hůl. A každý civilista má v kapse dobrou radu pro druhého... tedy podle něj dobrou radu.
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