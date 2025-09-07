Politika je místem permanentního nesouhlasu

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

Milí čtenáři,

předvolební aktivity bují, proto můj aforismus zamířil tímto směrem. Upozorňuji vás však, že jakákoli podobnost s politiky, které znáte z letošních předvolebních shromáždění, je samozřejmě čistě… záměrná!

Příjemné zářijové dny s politikou i bez Vám přeje

Zdeňka Ortová

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 7.9.2025 8:25 | karma článku: 10,94 | přečteno: 102x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Učitel přemýšlí jinak

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

31.8.2025 v 10:19 | Karma: 21,30 | Přečteno: 357x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Inteligentní myšlenka umí i levitovat

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

24.8.2025 v 9:53 | Karma: 23,27 | Přečteno: 332x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

K čemu je ten babybox?

Bylo evidentní, že tatínek nemá s odpovědí problém a už otvíral ústa, aby zvědavému dítěti podal vysvětlení.

22.8.2025 v 10:38 | Karma: 26,26 | Přečteno: 1082x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Hlupáci neexistují

Dokazuje to můj aforismus, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:

10.8.2025 v 19:02 | Karma: 25,04 | Přečteno: 457x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Jak si mě na letišti bezpečnostní kontrola důkladně prohlédla

Mnozí z vás už určitě bezpečnostní kontrolou na letišti prošli, ostatní to třeba před letošní dovolenou ještě čeká.

8.8.2025 v 11:21 | Karma: 26,88 | Přečteno: 877x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  4.9 10:50

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

4. září 2025

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

4. září 2025  10:46,  aktualizováno  12:53

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...

Klekánice už straší Rusy na Donbasu. Ukrajinští vojáci dostali český bomber

7. září 2025

Může sloužit jako lehký bombardér, pro zásobování vojáků v zákopech, ale také jako retranslátor...

Velké ruské firmy hlásí největší ztráty od pandemie. Kvůli sankcím či úrokům

7. září 2025

Každá třetí velká ruská firma skončila v prvním pololetí letošního roku v minusu. Celková ztráta 19...

„Existenční hrozba“. Obří etiopské přehrady se bojí Egypt i Súdán

7. září 2025  8:38

V Etiopii se v úterý slavnostně otevře Velká přehrada etiopského znovuzrození (GERD) vybudovaná...

Ukrajinci v noci zasáhli ropovod Družba, Rusko poprvé trefilo úřad ukrajiské vlády

7. září 2025  7:27,  aktualizováno  7:52

Ukrajina v noci na neděli zasáhla ropovod Družba v ruské Brajnské oblasti, uvedl velitel...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 589
  • Celková karma 26,65
  • Průměrná čtenost 2106x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.